«Я недостаточно хорош»: последнее интервью Шумахера

Курсы валют$ 65.65 (-0.007) 74.91 (+0.111)
Пенсионный советник
Москва: -1°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АмурСпартак
1:0 (Б)
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарДинамо Мн
4:1
закончен
19:30
ЦСКАХК Сочи
2:0
закончен
19:30
ЙокеритАвангард
7:4
закончен
20:30
Динамо РВитязь
1:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Каролина ХаррикейнзТоронто Мэйпл Лифс
5:2
закончен
03:00
Вашингтон КэпиталзЧикаго Блэкхоукс
4:2
закончен
03:00
Питтсбург ПингвинзДаллас Старз
5:1
закончен
03:00
Нью-Йорк РейнджерсНью-Йорк Айлендерс
5:0
закончен
03:00
Нью-Джерси ДэвилзМонреаль Канадиенс
5:2
закончен
03:30
Баффало СэйбрзФиладельфия Флайерз
5:2
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингФлорида Пантерз
7:3
закончен
03:30
Детройт Ред УингзБостон Брюинз
3:2 (ОТ)
закончен
04:00
Миннесота УайлдОттава Сенаторз
6:4
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзСент-Луис Блюз
4:1
закончен
05:00
Аризона КойотсВегас Голден Найтс
2:3 (ОТ)
закончен
06:00
Калгари ФлэймзВиннипег Джетс
6:3
закончен
06:00
Анахайм ДаксВанкувер Кэнакс
4:3
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзКолорадо Эвеланш
3:7
закончен
Еврокубок
20:00
Тофаш Локомотив-Кубань
99:105
закончен
20:00
Зенит Доломити Энергия
99:102
закончен
21:00
Партизан Валенсия
61:69
закончен
21:30
Цедевита Ассеко
94:87
закончен
21:30
Фрапорт Скайлайнерс Ритас
65:63
закончен
22:00
Альба Лимож
84:76
закончен
22:30
Ауксилиум Торино УНИКС
72:82
закончен
22:30
Брешия Галатасарай
86:65
закончен
22:45
Уникаха Морнар
113:76
закончен
Евролига
20:00
Химки Будучность
85:69
закончен
20:45
ЦСКА Жальгирис
99:97
закончен
22:00
Панатинаикос Барселона
76:70
закончен
22:45
Олимпия Милан Баскония
93:90
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсНью-Орлеан Пеликанс
121:120
закончен
03:00
Шарлотт ХорнетсИндиана Пэйсерс
127:109
закончен
03:30
Бостон СелтиксНью-Йорк Никс
109:117
закончен
03:30
Атланта ХоуксТоронто Рэпторс
108:124
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзДенвер Наггетс
101:103
закончен
04:00
Милуоки БаксПортленд Трэйл Блэйзерс
143:100
закончен
04:00
Хьюстон РокетсДетройт Пистонс
126:124
закончен
04:00
Чикаго БуллзФиникс Санз
124:116
закончен
04:00
Кливленд КавальерсЛос-Анджелес Лейкерс
105:109
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсМемфис Гриззлиз
103:104
закончен
04:30
Даллас МавериксБруклин Нетс
119:113
закончен
05:00
Юта ДжазСакраменто Кингз
110:119
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзОклахома-Сити Тандер
95:123
закончен
Шахматы / Матч за шахматную корону. 9-я партия
17:30
Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
4.5 -- 4.5
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистТорпедо
1:3
закончен
17:00
Металлург МгАк Барс
2:3
закончен
17:00
ТракторНефтехимик
3:2
закончен
19:30
ЛокомотивДинамо М
2:0
закончен
19:30
СеверстальСКА
1:6
закончен
Евролига
20:15
Дарушшафака Анадолу Эфес
88:93
закончен
21:45
Олимпиакос Реал Мадрид
88:83
закончен
22:05
Маккаби Т-А Фенербахче
online
23:30
Гран Канария Бавария
online
Шахматы / Матч за звание чемпиона мира. 10-я партия
17:30
Фабиано Каруана (США) — Магнус Карлсен (Норвегия)
5 - 5
закончен
Россия / Премьер-Лига
18:00
АхматЦСКА
не начался
20:30
Локомотив МУрал
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
БайерШтутгарт
не начался
Франция / Лига 1
23:00
ЛионСент-Этьен
не начался
Испания / Примера
23:00
ЛеганесАлавес
не начался
Украина / Премьер-лига
20:00
Шахтёр ДЛьвов
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АдмиралДинамо Мн
не начался
14:30
Куньлунь Ред СтарСпартак
не начался
19:30
ЙокеритБарыс
не начался
20:30
Динамо РАвангард
не начался
20:30
СлованВитязь
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
00:00
Миннесота УайлдВиннипег Джетс
не начался
00:00
Вашингтон КэпиталзДетройт Ред Уингз
не начался
00:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
не начался
00:00
Баффало СэйбрзМонреаль Канадиенс
не начался
00:00
Анахайм ДаксЭдмонтон Ойлерз
не начался
02:00
Вегас Голден НайтсКалгари Флэймз
не начался
03:00
Коламбус Блю ДжекетсТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:30
Каролина ХаррикейнзФлорида Пантерз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:30
Бостон БрюинзПиттсбург Пингвинз
не начался
04:00
Даллас СтарзОттава Сенаторз
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзНэшвилл Предаторз
не начался
04:00
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
не начался
05:00
Сан-Хосе ШарксВанкувер Кэнакс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Бруклин НетсМиннесота Тимбервулвз
не начался
23:30
Лос-Анджелес КлипперсМемфис Гриззлиз
не начался
03:00
Детройт ПистонсХьюстон Рокетс
не начался
03:30
Торонто РэпторсВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Филадельфия СиксерсКливленд Кавальерс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
03:30
Атланта ХоуксБостон Селтикс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерШарлотт Хорнетс
не начался
04:00
Чикаго БуллзМайами Хит
не начался
04:00
Индиана ПэйсерсСан-Антонио Спёрс
не начался
04:30
Милуоки БаксФиникс Санз
не начался
05:00
Денвер НаггетсОрландо Мэджик
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсЮта Джаз
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
Евролига
20:45
Жальгирис Химки
не начался
22:30
Баскония Панатинаикос
не начался
22:30
Будучность ЦСКА
не начался
23:00
Барселона Олимпия Милан
не начался
«Я недостаточно хорош»: последнее интервью Шумахера

Опубликовано последнее интервью Шумахера перед несчастным случаем

На сайте семикратного чемпиона мира «Формулы-1» Михаэля Шумахера впервые опубликовано видеоинтервью, которое он давал незадолго до того, как получил травму головы. Знаменитый пилот рассказал, какой титул был для него самым эмоциональным, насколько для гонщика важна физическая подготовка и кого из соперников он уважал больше всего.

Великий немецкий гонщик Михаэль Шумахер ответил на ряд вопросов интервью за месяц до случившейся с ним трагедии. 29 декабря 2013 года, катаясь на лыжах, Шумахер упал и получил тяжелую черепно-мозговую травму, которая приковала его к инвалидному креслу. С тех пор он не может двигаться, говорить и имеет проблемы с памятью. 3 января Михаэлю исполнится 50 лет. Видимо, в преддверии этой даты родные Шумахера решили опубликовать на сайте гонщика интервью, которое пять лет ждало своего часа.

Реклама

Отвечая на вопрос о самом эмоциональном для него титуле, гонщик вспомнил Гран-при Японии, где он завоевал свое третье чемпионство. Более того, этот титул стал первым для гонщика «Феррари» после 21 года ожидания.

«Однозначно, 2000 год с «Феррари». 21 год для «Феррари» без чемпионства — четыре года для меня. Наконец-то в Сузуке-2000 я провел прекрасную гонку, и мы выиграли чемпионат»,

— поделился Шумахер.

В 2000 году он выиграл девять гонок из 17-ти и стал чемпионом за один Гран-при до окончания сезона.

Своим самым уважаемым соперником Михаэль назвал финского автогонщика Мику Хаккинена, которому он уступил в последнем Гран-при 1998 года.

«Это были великие сражения, но всегда теплые отношения»,

— по-доброму отозвался он о Хаккинене.

Далее гонщик упомянул о своих детских кумирах.

«Я следил за Айртоном Сенной, Винченцо Соспири. Но настоящим кумиром для меня был Тони Шумахер, потому что он был великим футболистом»,

— вспомнил спортсмен. Также он отметил, что для повышения результата нужно анализировать результаты не только лучших, а всех соперников.

«Для прогресса, для поиска новых шагов для улучшения нужно смотреть не только на машину и на себя, нужно смотреть на других гонщиков. Не только на лидеров — все имеют какие-то особенности. Я следил за всеми», — сказал Шумахер.

Насчет важности хорошей физической формы в «Формуле-1» гонщик выразил однозначное мнение: это один из самых тяжелых видов спорта, и к нему нужно много готовиться. На то, что сейчас управление машинами несколько легче, чем раньше, без усиления тормозов и руля, обращать внимания не следует.

На смелый вопрос о сомнениях в собственных способностях устанавливать рекорды «Формулы-1» чемпион ответил философски.

«Рекорды — это одно. Сомнения? Они очень важны, чтобы не быть слишком самоуверенным. Нужно быть скептичным, искать возможности для улучшений, для шага вперед. Я чувствовал, что недостаточно хорош, что нужно продолжать работать над собой. Наверное, это была одна из причин того, что я стал тем, кто я есть»,

— мудро рассуждал легендарный пилот. Также он отметил, что успех в «Формуле-1» достигается командными усилиями, и этот спорт не является индивидуальным выступлением.

«Успех в любой жизненной ситуации — это командная работа. Один ты делаешь то, что можешь. В команде ты сильнее. «Формула-1» — командная работа, а не шоу одного человека»,

— заключил Михаэль.

Выступая за «Бенеттон» и «Феррари», Шумахер привел их к чемпионским титулам и помог на пути к успеху «Мерседесу». Сравнивая эти периоды, гонщик отмечает, что в каждом из них он ставил похожие задачи.

«Сперва мы строили команду в «Бенеттоне» четыре-пять лет, затем то же самое было в «Феррари». Мы пытались сделать то же самое в «Мерседесе» за более короткий период. У них была одна общая деталь — Росс Браун. Подумайте об этом»,

— намекнул Шумахер.

Росса Брауна называют одним из самых выдающихся технических инженеров «Формулы-1» последних двух десятилетий.

Лучшей тренировкой для гонщиков всех классов Шумахер всегда считал картинг, с которого он начинал свою карьеру. Михаэль впервые сел за руль карта, построенного его отцом, в возрасте четырех лет, а уже через год успешно участвовал в гонках.

«Картинг тренирует много личных навыков. Но больше всего учит соперничеству, гонкам колесо в колесо»,

— считает Шумахер. Что касается таланта, гонщик не умаляет его важность, но считает, что этого мало для достижения высоких результатов.

«Талант в любом спорте очень важен, но нужно развивать и другие навыки»,

— заключил легендарный пилот.

Шумахер становился чемпионом мира семь раз, что до сих пор является рекордом. Более того, немец обладает рекордной победной серией: он становился лучшим гонщиком мира с 2000 по 2004 год подряд. В настоящее время его состояние стабильно тяжелое, но родные отмечают проявление эмоций: на лице обездвиженного чемпиона иногда проступают слезы.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице автоспорта, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».