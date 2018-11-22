«Я недостаточно хорош»: последнее интервью Шумахера

Великий немецкий гонщик Михаэль Шумахер ответил на ряд вопросов интервью за месяц до случившейся с ним трагедии. 29 декабря 2013 года, катаясь на лыжах, Шумахер упал и получил тяжелую черепно-мозговую травму, которая приковала его к инвалидному креслу. С тех пор он не может двигаться, говорить и имеет проблемы с памятью. 3 января Михаэлю исполнится 50 лет. Видимо, в преддверии этой даты родные Шумахера решили опубликовать на сайте гонщика интервью, которое пять лет ждало своего часа.

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Отвечая на вопрос о самом эмоциональном для него титуле, гонщик вспомнил Гран-при Японии, где он завоевал свое третье чемпионство. Более того, этот титул стал первым для гонщика «Феррари» после 21 года ожидания.

«Однозначно, 2000 год с «Феррари». 21 год для «Феррари» без чемпионства — четыре года для меня. Наконец-то в Сузуке-2000 я провел прекрасную гонку, и мы выиграли чемпионат»,

— поделился Шумахер.

В 2000 году он выиграл девять гонок из 17-ти и стал чемпионом за один Гран-при до окончания сезона.

Своим самым уважаемым соперником Михаэль назвал финского автогонщика Мику Хаккинена, которому он уступил в последнем Гран-при 1998 года.

«Это были великие сражения, но всегда теплые отношения»,

— по-доброму отозвался он о Хаккинене.

Далее гонщик упомянул о своих детских кумирах.

«Я следил за Айртоном Сенной, Винченцо Соспири. Но настоящим кумиром для меня был Тони Шумахер, потому что он был великим футболистом»,

— вспомнил спортсмен. Также он отметил, что для повышения результата нужно анализировать результаты не только лучших, а всех соперников.

«Для прогресса, для поиска новых шагов для улучшения нужно смотреть не только на машину и на себя, нужно смотреть на других гонщиков. Не только на лидеров — все имеют какие-то особенности. Я следил за всеми», — сказал Шумахер.

Насчет важности хорошей физической формы в «Формуле-1» гонщик выразил однозначное мнение: это один из самых тяжелых видов спорта, и к нему нужно много готовиться. На то, что сейчас управление машинами несколько легче, чем раньше, без усиления тормозов и руля, обращать внимания не следует.

На смелый вопрос о сомнениях в собственных способностях устанавливать рекорды «Формулы-1» чемпион ответил философски.

«Рекорды — это одно. Сомнения? Они очень важны, чтобы не быть слишком самоуверенным. Нужно быть скептичным, искать возможности для улучшений, для шага вперед. Я чувствовал, что недостаточно хорош, что нужно продолжать работать над собой. Наверное, это была одна из причин того, что я стал тем, кто я есть»,

— мудро рассуждал легендарный пилот. Также он отметил, что успех в «Формуле-1» достигается командными усилиями, и этот спорт не является индивидуальным выступлением.

«Успех в любой жизненной ситуации — это командная работа. Один ты делаешь то, что можешь. В команде ты сильнее. «Формула-1» — командная работа, а не шоу одного человека»,

— заключил Михаэль.

Выступая за «Бенеттон» и «Феррари», Шумахер привел их к чемпионским титулам и помог на пути к успеху «Мерседесу». Сравнивая эти периоды, гонщик отмечает, что в каждом из них он ставил похожие задачи.

«Сперва мы строили команду в «Бенеттоне» четыре-пять лет, затем то же самое было в «Феррари». Мы пытались сделать то же самое в «Мерседесе» за более короткий период. У них была одна общая деталь — Росс Браун. Подумайте об этом»,

— намекнул Шумахер.

Росса Брауна называют одним из самых выдающихся технических инженеров «Формулы-1» последних двух десятилетий.

Лучшей тренировкой для гонщиков всех классов Шумахер всегда считал картинг, с которого он начинал свою карьеру. Михаэль впервые сел за руль карта, построенного его отцом, в возрасте четырех лет, а уже через год успешно участвовал в гонках.

«Картинг тренирует много личных навыков. Но больше всего учит соперничеству, гонкам колесо в колесо»,

— считает Шумахер. Что касается таланта, гонщик не умаляет его важность, но считает, что этого мало для достижения высоких результатов.

«Талант в любом спорте очень важен, но нужно развивать и другие навыки»,

— заключил легендарный пилот.

Шумахер становился чемпионом мира семь раз, что до сих пор является рекордом. Более того, немец обладает рекордной победной серией: он становился лучшим гонщиком мира с 2000 по 2004 год подряд. В настоящее время его состояние стабильно тяжелое, но родные отмечают проявление эмоций: на лице обездвиженного чемпиона иногда проступают слезы.

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