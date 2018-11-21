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Бой до боя: Хабиб оставит Флойда на закуску

Нурмагомедов сразится с Мейвезером по окончании контракта с UFC

Действующий чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов может сразиться с американским боксером Флойдом Мейвезером только после завершения контракта россиянина с организацией. Как отмечает менеджер Хабиба, по соглашению у Нурмагомедова остался один бой в UFC, и встреча с Мейвезером может состоятся уже в 2019 году.

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов может провести бой с боксером Флойдом Мейвезером после окончания контракта с организацией. Об этом рассказал менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз, чьи слова приводит TMZ. Таким образом, встреча может пройти уже в 2019 году, поскольку у россиянина остался лишь один бой по действующему соглашению с UFC.

«Хабиб уважает UFC и решение Даны Уайта. Он будет его придерживаться, пока не закончится контракт с промоушеном.

У нас остался один бой. Как только контракт закончится, мы будем вести переговоры с командой Мейвезера об их с Хабибом поединке в 2019 году. Я уверен, что Хабиб готов выиграть у него в боксерском поединке.

Он может у него выиграть и в кикбоксинге, и даже в аэрохоккее. Флойд говорит, что бой должен быть по правилам бокса и что он сторона «А». Но какая он сторона «А», если ему 50 лет и он едет в Японию участвовать в фейковом поединке? Но если же Флойд решит перейти в ММА, то пусть застрахует себя, потому что после этого боя он не сможет ходить и будет пить воду через трубочку»,

— сказал Абдель-Азиза TMZ.

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31 декабря состоится бой Флойда Мейвезера-младшего против японского кикбоксера Тенсина Насукавы. Об этом рассказал резидент японской спортивной организации Rizin Нобуюки Сакакибара. На прошлой неделе Rizin объявил об официальном поединке по специальным правилам Мейвезера против Насукавы. Сначала Флойд опроверг эту информацию, но спустя восемь дней заявил, что встреча, все-таки, состоится. Однако бывший чемпион отметил, что бой будет носить выставочный характер: это будет неофициальный поединок, проводимый по правилам бокса без ударов ногами.

«Все говорят о том, что я дерусь с маленьким парнем. Но люди ничего не понимают. Они просто говорят, что Флойд дерется ради денег. Это то же самое, если сказать, что Билл Гейтс или Уоррен Баффет делают что-то, чтобы получить деньги. Я уже много раз говорил: я не бедный. У меня куча денег. И это будет самый высокооплачиваемый выставочный бой в истории. Я ушел из бокса, но по-прежнему зарабатываю кучу денег, просто путешествуя по миру», — сказал Мэйвезер.

«Это будет неофициальный бой. Он не будет считаться в рекордах бойцов — это выставочный поединок. Но это не спарринг. Их цель — нокаутировать соперника. Мы не хотим, чтобы люди думали, что это какая-то несерьезная игра. 31 декабря Флойд Мейвезер выйдет драться против Насукавы. Все зависит от самого Тенсина. И я хочу, чтобы он совершил чудо»,

— пожелал Сакакибара.

Ранее в обращении к Нурмагомедову Мейвезер заявил, что бой между ними возможен исключительно по правилам бокса. Флойду не понравилось предложение организаторов провести бой в октагоне.

«Мы поговорили про бой с Хабибом. Это ведь Хабиб бросил мне вызов, а не я ему, правда? Они говорят, что хотят провести бой в октагоне. Но я им сразу сказал: «Когда Хабиб в октагоне делал девятизначный гонорар?» Они сразу замолчали. А я им: «Если он не может сделать девятизначный гонорар, значит, какая из него сторона «А»? Сторона «А» — это я, Флойд «Деньги» Мейвезер», — цитирует ФлойдаTMZ.

«Все просто. Хотите, чтобы бой состоялся — он состоится. Но по моим правилам. Да, боксерский поединок. Бокс или ничего! Это мой путь, моя игра, мои правила. Мне без разницы, будет бой или нет. У меня и без него все хорошо»,

— заключил боксер.

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на идею проведения боя с Хабибом Нурмагомедовым только по правилам бокса, пожелав Мейвезеру вступить в UFC.

«Ответ: нет. Теперь он должен прийти к нам. Пусть тащит свою задницу в UFC, если хочет драться с Хабибом. Мы уже приходили к нему. Настало его время. Он всегда хочет драться по правилам бокса. Если ты хочешь драться и заработать $150 млн, тащи свою задницу сюда и дерись»,

— отмечает Уайт.

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