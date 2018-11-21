«Кто-то ему не дал»: россиянки ответили хоккеисту из США

Бывший американский хоккеист Райан Уитни неожиданно приобрел в России такую широкую славу, о которой не мог даже мечтать, проводя свой единственный год в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в составе команды «Сочи».

Однако такая известность его вряд ли порадовала бы: теперь на каждом шагу обсуждаются скандальные слова Уитни о внешности российских девушек и образе жизни местных мужчин.

Спустя три года после отъезда из России бывший защитник позволил себе «рассказать правду о КХЛ» (впрочем, не в первый раз) на шоу Spittin' Chiclets, очередной выпуск которого оказался посвящен игре в нашей стране.

Реклама

В частности, Уитни отметил, что у российских девушек нет середины — они «либо Анна Курникова, либо чернобыльские уроды с тремя глазами», а про мужчин сказал, что они «одевались на $7 тысяч, а стрижку делали в местной парикмахерской за 500 рублей и выглядели очень тупо».

Экс-капитан женской сборной России по хоккею Екатерина Смоленцева, принявшая участие в четырех Олимпиадах, кратко прокомментировала претензии американца.

«Нормальный мужик такого не скажет. Значит, он сам не мужчина. Пускай на себя в зеркало посмотрит!» —

цитирует Смоленцеву «СЭ».

Вратарь женской сборной Надежда Морозова была поражена бестактностью Уитни:

«Я просто в шоке. Американки — далеко не красавицы. У всех разные вкусы. Кого ты вообще такой, чтобы такое говорить!? Не нравится — не смотри!»

Ведущая телевидения хоккейного «Спартака» Юлия Ушакова, получившая большую известность после публикации откровенных фотографий, объяснила неприятные слова Уитни неудачами в отношениях.

«Может, кинул его кто-то. А может, кто-то не дал. Скорее всего, именно так. Красотка какая-то, наверное, ему отказала.

Любые резкие высказывания мужчин в сторону девушек — либо от неудовлетворенности женским поведением, либо от обиды. Уитни не надо возвращаться в Россию. Пусть ищет западных девушек.

Я от иностранцев слышала абсолютно другие высказывания. Что как раз в России девушек и ищут. С их слов, именно здесь самые хорошие, душевные, добрые женщины. То, что у нас есть люди, которые могут не понравиться, абсолютно нормально. Это везде так. Но тут уже дело вкуса».

Бывший нападающий сборной России и призер Олимпиады Андрей Николишин остался в недоумении от слов экс-защитника «Сочи».

«Где уж американские хоккеисты повстречали этих чудовищ, мне сложно судить. Либо они были в таком состоянии, что уже путали красавиц и чудовищ. И те, про кого они говорят, были далеко не женщинами, — предположил Николишин в эфире Первого канала.

— Какие же они тупые, эти американцы. Первые два года в США я слушал Михаила Задорнова — тогда это был мой любимый артист на телевидении. Примерно с таким же настроением относился к местным, пока не понимал язык.

Это достаточно банально, но раз уж ты приехал в ту страну, в которой будешь играть, то ты должен знать язык этой страны».

На слова американца отреагировали и политические деятели — например, депутат Государственной думы Виталий Милонов.

«Парень настолько лузер, что ни одна красивая девушка внимания на него не обращала. Поскольку ему мозги клюшкой отшибло, он такое и сказанул. Что ж, у нас разные с ним понятия о красоте.

Видимо, ему трансвеститы из американского гей-клуба кажутся красавицами. Пусть он с ним и остается, а такие хоккеисты нам не нужны, —

сказал депутат телеканалу «360». — Конечно, мы понимаем, что им там не повезло, потому что у них там массовое ожирение, феминизм, лесбиянство и прочие гадости. Но говорить про американских женщин мы так не будем, потому что мы русские и так не выражаемся».

Еще один российский политик Владимир Жириновский отметил, что слова Уитни расходятся с общей политикой США, которые «объявили себя мировым лидером в борьбе за справедливость и против унижения».

«Это внешняя картинка, американская реальность другая. И эти слова хоккеиста только доказывают это.

Он легко разделил целую страну на «бомб» и «уродин». Как же он выскажется об американских женщинах, среди которых так распространено ожирение?

Полагаю, что правозащитники в США должны обратить внимание на эти высказывания, а этот спортсмен должен пойти по тому же пути позора, что Харви Вайнштейн», — цитирует Жириновского Nation News.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предположила, что Уитни был слегка не в себе, когда произносил грубые слова в адрес российских девушек.

«Я не хочу на эту тему даже говорить, у него у самого, наверное, с головой плохо. Мне кажется, любой человек уже осудил, кто слышал. Ну а что с ним сделать?

Надо ли ему извиниться? Те, кто говорит такую гадость, не извиняются.

А если все же делать это, то лишь бы только им не попало за такое высказывание», — приводит слова Плетневой «РИА Новости».

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».