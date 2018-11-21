Получил в лицо: Карлсен бьется за корону с фингалом. LIVE

Как заявил менеджер шахматиста Эспен Агдейстен изданию Nettavisen, Карлсен получил удар мячом в лицо во время футбольной тренировки в день отдыха спортсмена. Также он добавил, что ничего серьезного не случилось и в команде норвежца хорошее настроение.