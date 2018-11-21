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Шахматы / Матч за шахматную корону. 9-я партия
17:30
Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
online
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистТорпедо
не начался
17:00
Металлург МгАк Барс
не начался
17:00
ТракторНефтехимик
не начался
19:30
ЛокомотивДинамо М
не начался
19:30
СеверстальСКА
не начался
Евролига
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Дарушшафака Анадолу Эфес
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Олимпиакос Реал Мадрид
не начался
22:05
Маккаби Т-А Фенербахче
не начался
23:30
Гран Канария Бавария
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Получил в лицо: Карлсен бьется за корону с фингалом. LIVE

Онлайн-трансляция 9-й партии матча за шахматную корону Карлсен — Каруана

В Лондоне проход девятая партия матча за шахматную корону между норвежским гроссмейстером Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
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Трансляция
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18:55

15. cxd4 Be4 16. Qb3+ Bd5 17. Qd1

Прячет ферзя норвежский гроссмейстер.

18:50

Один из сильнейших российских шахматистов Ян Непомнящий отмечает, что у Карлсена небольшое психологическое преимущество. В предыдущих партиях американец упустил несколько шансов победить, и сейчас может сработать футбольное правило «Не забиваешь ты — забивают тебе».

18:45

14. Qc2

Карлсен взялся за ферзя, а Каруана снова думает.

18:40

Bd5

Перемещает слона Каруана после 20-минутных раздумий.

18:38

Очень много интересных ходов у Фабиано. Сейчас перед американцем достаточно серьезный выбор, от которого зависит судьба партии и всего матча.

18:34

Пока Каруана думает над ходом обратимся к оценке компьютера. Машина отдает небольшое преимущество черным — «минус 0.3». Возможно, претендент сейчас разрабатывает хитрый план реализации этого плюса.

18:28

«Каруана уснул», — пишут болельщики. Действительно, американец серьезно призадумался над 13-м ходом.

18:21

13. d4 Карлсен двигает пешку на d4, Каруана думает.

18:17

12. Bb2 Bb6 Задумался Каруана после очередного хода Карлсена.

18:12

8. d3 Re8 9. Bg5 Nxc3 10. bxc3 f6 11. Bc1 Be6

Английское начало. Такое в нашем матче уже встречалось.

18:08

Как заявил менеджер шахматиста Эспен Агдейстен изданию Nettavisen, Карлсен получил удар мячом в лицо во время футбольной тренировки в день отдыха спортсмена. Также он добавил, что ничего серьезного не случилось и в команде норвежца хорошее настроение.

18:06

Кстати, Карлсен сегодня играет с самым настоящим фингалом. Спортсмен выложил в инстаграм фотографию с травмой лица.

«Страсти накаляются», — подписал норвежец фотоснимок.

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The match is heating up

Публикация от Magnus Carlsen (@magnus_carlsen)

18:03

4. g3 d5 5. cxd5 Nxd5 6. Bg2 Bc5 7. O-O O-O 8. d3

Продолжают стандартное развитие в начале партии спортсмены.

18:01

Поехали! Первые ходы сделали спортсмены. Пока все предсказуемо.

1. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 Nc6

17:55

Обстановка в Лондоне незадолго до начала поединка.

17:50

За десять минут до начала поединка предлагаем поучаствовать в нашем опросе и ответить, за кого из шахматистов вы переживаете в матче?

17:45

Все готово к началу девятого поединка. Уже совсем скоро американец и норвежец займут свои места.

17:40

Первые восемь партий завершились вничью. Спортсмены предпочитают не рисковать, ведь пока ты не проиграешь партию, ты не проиграешь весь матч. Счет, естественно, равный — 4-4.

17:35

Партия начнется в 18:00 мск.

17:30

Добрый вечер, уважаемые любители шахмат! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция девятой партии матча за шахматную корону между чемпионом мира Магнусом Карлсеном и претендентом из США Фабиано Каруаной.