Получил в лицо: Карлсен бьется за корону с фингалом. LIVE

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15. cxd4 Be4 16. Qb3+ Bd5 17. Qd1
Прячет ферзя норвежский гроссмейстер.
Один из сильнейших российских шахматистов Ян Непомнящий отмечает, что у Карлсена небольшое психологическое преимущество. В предыдущих партиях американец упустил несколько шансов победить, и сейчас может сработать футбольное правило «Не забиваешь ты — забивают тебе».
14. Qc2
Карлсен взялся за ферзя, а Каруана снова думает.
Bd5
Перемещает слона Каруана после 20-минутных раздумий.
Очень много интересных ходов у Фабиано. Сейчас перед американцем достаточно серьезный выбор, от которого зависит судьба партии и всего матча.
Пока Каруана думает над ходом обратимся к оценке компьютера. Машина отдает небольшое преимущество черным — «минус 0.3». Возможно, претендент сейчас разрабатывает хитрый план реализации этого плюса.
«Каруана уснул», — пишут болельщики. Действительно, американец серьезно призадумался над 13-м ходом.
13. d4 Карлсен двигает пешку на d4, Каруана думает.
12. Bb2 Bb6 Задумался Каруана после очередного хода Карлсена.
8. d3 Re8 9. Bg5 Nxc3 10. bxc3 f6 11. Bc1 Be6
Английское начало. Такое в нашем матче уже встречалось.
Как заявил менеджер шахматиста Эспен Агдейстен изданию Nettavisen, Карлсен получил удар мячом в лицо во время футбольной тренировки в день отдыха спортсмена. Также он добавил, что ничего серьезного не случилось и в команде норвежца хорошее настроение.
Кстати, Карлсен сегодня играет с самым настоящим фингалом. Спортсмен выложил в инстаграм фотографию с травмой лица.
«Страсти накаляются», — подписал норвежец фотоснимок.
4. g3 d5 5. cxd5 Nxd5 6. Bg2 Bc5 7. O-O O-O 8. d3
Продолжают стандартное развитие в начале партии спортсмены.
Поехали! Первые ходы сделали спортсмены. Пока все предсказуемо.
1. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 Nc6
Обстановка в Лондоне незадолго до начала поединка.
За десять минут до начала поединка предлагаем поучаствовать в нашем опросе и ответить, за кого из шахматистов вы переживаете в матче?
Все готово к началу девятого поединка. Уже совсем скоро американец и норвежец займут свои места.
Первые восемь партий завершились вничью. Спортсмены предпочитают не рисковать, ведь пока ты не проиграешь партию, ты не проиграешь весь матч. Счет, естественно, равный — 4-4.
Партия начнется в 18:00 мск.
Добрый вечер, уважаемые любители шахмат! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция девятой партии матча за шахматную корону между чемпионом мира Магнусом Карлсеном и претендентом из США Фабиано Каруаной.