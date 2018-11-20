«Доча, мы так тебя ждали»: Веснина стала мамой

Российская теннисистка Елена Веснина поведала миру об одном из самых важных событий в ее жизни. 20 ноября 32-летняя спортсменка впервые стала матерью. У Весниной родилась дочь, имя которой на данный момент общественности неизвестно.

«Самый счастливый день в нашей жизни. Доча, мы так тебя ждали»,

— написала Веснина в своем инстаграме.

О своей беременности российская теннисистка сообщила совершенно неожиданно. Произошло это чуть более месяца назад — 1 октября, поделившись фотографией в социальных сетях.

«Скоро мама», — писала спортсменка.

Интересно, что до этого, в начале августа Веснина отказалась от участия в Открытом чемпионате США по теннису, который прошел с 27 августа по 9 сентября.

Отмечалось, что на US Open 32-летняя россиянка не сможет выступить по причине травмы.

В частности, WTA Insider сообщал, что спортсменку продолжает тревожить колено. Кроме того, из-за повреждения ноги Веснина также снялась с соревнований в Москве не выступила на Уимблдоне.

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Не исключено, что у теннисистки действительно имелись проблемы с коленом, однако после ее признания о беременности стало ясно, что далеко не травма стала причиной отказа от ряда турниров. Об этом позже рассказала и сама Веснина, которая отметила, что ей долгое время приходилось скрывать свое положение.

«Это самый большой, самый счастливый момент в жизни. Не было никакой другой реакции, кроме слез радости. Все усложняется, когда вы думаете, что это не лучшее время для родов. Это всегда лучшее время, хорошее время. Рада, что так случилось.

Я не хотела никому говорить. Мой лучший друг не знал. Я поняла, что пришло время рассказать, когда все начали спрашивать: «Где ты была? Какая у тебя травма?». Я ждала момента, чтобы рассказать это. Говорила с мужем»,

— цитирует Веснину пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

Однако в момент, когда именитая спортсменка все-таки поделилась с болельщиками и общественность радостной новостью, ей, по словам россиянки, стало гораздо легче психологически.

«Было приятно услышать множество поздравлений.

Вы можете спросить любую беременную женщину, мы как шпионы. Пытаемся спрятать живот до тех пор, пока это возможно, а затем, когда уже нет возможности, поднимаем руки: «Хорошо, вот и все! Я выхожу из тени». Это прекрасный момент»,

— рассказала Веснина.

Отцом новорожденной стал Павел Табунцев, который имеет собственный бизнес. С Весниной он познакомился еще в 2012 году на одном из праздничных мероприятий у общих с теннисисткой друзей, а уже в ноябре 2015 года пара сыграла свадьбу.

В период беременности Веснина уделила большое время отдыху, в том числе и активному. Однако в занятиях спортом она была сильно ограничена. Общаясь со своими болельщицами, теннисистка также с удовольствием интересовалась советами у тех, кто уже стал матерью.

«Затаилась, но не пропала. Читаю много книг, запаслась всевозможными маслами и кремами. Много плаваю и гуляю. Спорта поубавилось в жизни, но активность стараюсь не терять. С радостью почитаю советы мамочек в комментариях», — написала Веснина у себя в инстаграме.

В этом году 32-летняя российская теннисистка выступила на Открытом чемпионате Австралии, но выбыла на ранней стадии.

Во втором круге в одиночном разряде она проиграла представительнице Японии Наоми Осаке со счетом 6:7 (4:7), 2:6.

В парном разряде вместе с Екатериной Макаровой они дошли до финала, однако в двух сетах уступили команде Тимее Бабош из Венгрии и Кристине Младенович из Франции — 4:6, 3:6.

Кроме того, Веснина приняла участие в Открытом чемпионате Дубая, где смогла дойти до стадии четвертьфинала в одиночном разряде. Однако россиянка вновь потерпела поражение и уступила своей соотечественнице Дарье Касаткиной (6:7 (5:7), 1:6).

Касаткина, к слову, дошла до финала, но проиграла украинской теннисистке Элине Свитолиной.

Веснина в своей карьере одержала победу в трех турнирах Большого шлема, победив в парном разряде на US Open, »Ролан Гаррос» и Уимблдоне. Также в ее активе золотая медаль летних Олимпийских игр 2016 года, завоеванная вместе с Макаровой.

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