Взорвал футболистов ради денег: россиянин сядет пожизненно

Рассмотрение дела о взрыве трех бомб возле клубного автобуса дортмундской «Боруссии» подходит к концу. Обвиняемый в нападении на «шмелей» Сергей Веннергольд, имеющий российское и немецкое гражданство, может получить пожизненное заключение — такого наказания потребовала для него прокуратура Германии на недавнем судебном заседании.

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Инцидент расследуется уже больше года, и на протяжении всего этого срока Веннергольд пребывает под стражей. Сами взрывы были осуществлены в апреле 2017-го, прямо перед матчем четвертьфинала Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако», к которому было приковано большое внимание международной аудитории.

Генеральная прокуратура тут же завела уголовное дело по статье о теракте. Спустя несколько дней подозреваемый был задержан — его выдало необычное поведение.

Мужчина расположился в том же отеле, где находились футболисты накануне матча, причем при заселении отказался от предложенного ему изначально номера и попросил именно тот, окна которого выходили на место будущего взрыва. Во время эвакуации постояльцев Веннергольд не выбежал вместе со всеми, а спокойно отправился в ресторан и заказал себе стейк, совсем не испугавшись грохота бомб.

Видимо, злоумышленник был уверен, что его ни в чем не заподозрят: он подкинул на место преступления записку экстремистского содержания, что изначально заставило следствие думать о причастности к взрыву террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) (запрещена на территории Российской Федерации). Однако вскоре следователи пришли к выводу, что теракт был организован дилетантом.

Веннергольд самостоятельно соорудил три бомбы, начинив их металлическими штырями, каждый из которых весил около 15 граммов, и расположил их по пути клубного автобуса «Боруссии» до стадиона «Сигнал Идуна Парк», на котором должна была состояться встреча с «Монако».

За час до матча, когда игроки выехали из отеля, преступник активировал бомбы дистанционно — видимо, для этого ему понадобился номер с видом на эту улицу.

«Оглушительный взрыв произошел, когда автобус свернул на главную улицу, — рассказывал вратарь «шмелей» Роман Бюрки. — Я сидел в заднем ряду рядом с Марком Бартрой, который был ранен осколком заднего окна. После случившегося мы все сразу же легли на пол. Сказать, что мы все были в шоке, — не сказать ничего».

Масштабных последствий взрыв не имел. Благодаря защитным стеклам автобуса почти никто из футболистов не пострадал: травму руки получил только защитник Бартра (сейчас уже покинул «Боруссию» и играет за испанский «Бетис»), а также один из сопровождавших команду полицейских.

В немецких СМИ утверждалось, что все могло закончиться куда более трагично, сработай детонатор чуть раньше.

«Если бы взрыв произошел на несколько секунд ранее, весь автобус оказался бы под сильнейшим ударом. В таком случае, несомненно, не удалось бы избежать серьезных травм и, возможно, смертей», —

писал Bild со ссылкой на представителя Федерального ведомства уголовной полиции Германии.

В итоге Бартра перенес операцию и назвал все произошедшее с ним «худшим опытом в жизни».

«Боль, паника, незнание, что происходит и как долго это будет продолжаться. Эти 15 минут были длиной в целую жизнь. Шоковое состояние постепенно уходит. Появляется все больше желания жить, бороться, смеяться, любить, играть, тренироваться, чувствовать запах травы, когда выходишь на поле. Это все меня мотивирует.

Все, что я прошу, — жить в мире и оставить войны позади. В эти дни, когда я смотрю на запястье, опухшие руки, знаете, что я чувствую? Гордость. Я смотрю с гордостью, потому что весь вред, который они хотели нанести, остался только таким», — написал Бартра в своем инстаграме.

Сразу после происшествия команду увезли в секретное место в целях безопасности, а матч был перенесен на следующий день.

«Вся команда потрясена случившимся, — заявил тогда генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке. — Хотел бы поблагодарить наших разумных болельщиков. В нынешней кризисной ситуации все, кто имеет отношение к «Боруссии», должны быть еще ближе друг к другу».

Но для чего же россиянину понадобилось организовывать теракт? Следствие предполагает, что причиной стало желание заработать деньги, сыграв на изменении стоимости акций «Боруссии» после трагедии.

Дело в том, что в день происшествия Веннергольд приобрел 15 тысяч пут-опционов с акциями «шмелей». Пут-опцион — это биржевой контракт, владелец которого может продать актив по заранее установленной цене к оговоренному сроку, даже если рыночная цена акций вдруг резко снижается.

Таким образом злоумышленник мог заработать несколько миллионов евро.

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