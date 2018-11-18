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«Стрелял в голову»: чемпион мира убил росгвардейца

В Махачкале чемпион мира по рукопашному бою застрелил росгвардейца

Шахбан Мачиев на пьедестале, фотография спортивного клуба «Аманат»
Шахбан Мачиев на пьедестале, фотография спортивного клуба «Аманат»
Видео по теме
Чемпион мира по рукопашному бою Шахбан Мачиев, по сообщениям ряда СМИ, убил сотрудника Росгвардии во время перестрелки в одном из дагестанских кафе. Самого спортсмена, который сейчас находится в больнице, ранили выстрелом в бедро.

Полиция Республики Дагестан занимается розыском подозреваемого в убийстве сотрудника Росгвардии, которое произошло рано утром 18 ноября в Махачкале.

«В Махачкале минувшей ночью сотрудник Росгвардии, находясь во внеслужебное время у входа в одно из городских кафе, решил пресечь групповой конфликт находящихся там людей»,

— цитирует «Интерфакс» представителя пресс-службы управления Росгвардии по Республике Дагестан.

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Отмечается, что посетители кафе во время конфликта использовали огнестрельное оружие.

«В ходе разрешения ситуации один из участников конфликта, воспользовавшись огнестрельным оружием, открыл стрельбу. Ответным огнем сотрудник Росгвардии ранил стрелявшего, но сам получил смертельное ранение»,

— добавил представитель ведомства.

Как отмечает источник агентства, от выстрелов также пострадал один из посетителей кафе. Получивший огнестрельное ранение человек доставлен в Республиканский ортопедо-травматологический центр. Он находится в реанимации, но пребывает в сознании. Пострадавшего оперативно допрашивали следователи.

Еще один источник «Интерфакса» отмечает, что личность преступника, который нанес смертельное ранение сотруднику Росгвардии, уже установлена. Им является известный спортсмен, который завоевал несколько трофеев на международном уровне.

«По имеющейся информации, стрелявший является чемпионом мира по рукопашному бою. Его имя и фамилия следователям известны. Его ищут. Возбуждено уголовное дело»,

— заявил источник.

В другом издании, также ссылаясь на источник, назвали имя и фамилию чемпиона мира по рукопашному бою, которого подозревают в убийстве. Однако, как отмечает ТАСС, чемпион мира по рукопашному бою сейчас находится в больнице.

«В убийстве подозревается чемпион мира по рукопашному бою Шахбан Мачиев. Он в больнице, его опрашивают»,

— сказал собеседник агентства, который уточнил, что по предварительным данным «был третий участник конфликта, который также открыл стрельбу, эта информация проверяется».

Что касается официальной информации, то следственными органами Следственного комитета России по Республике Дагестан

возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

«Следствием установлено, что 18 ноября 2018 года, примерно в 4 часа утра, возле клуба-ресторана в городе Махачкала неустановленное лицо в ходе возникшей ссоры произвело из имеющегося при себе огнестрельного оружия выстрелы в 26-летнего жителя Махачкалы, который от множественных огнестрельных ранений, в том числе в голову, скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и участников конфликта.Расследование уголовного дела продолжается», — отмечает на официальном сайте СУ СКРФ по Республике Дагестан.

Помимо достижений на мировой арене, Мачиев является двукратным чемпионом СНГ по рукопашному бою, а также пятикратным победителем первенства Дагестана по ушу-саньда. Во время перестрелки спортсмен был ранен в бедро.

Ранее сообщалось, что президент французского любительского клуба «Венисье» Ше Жан Пьерр получил ранение после матча против испанской «Жироны». Как писало издание Le Progres, функционер получил пулевое ранение в потасовке после встречи.

Когда хозяева вырвали победу (2:1), болельщики выбежали на поле и учинили беспорядки, которые продолжились и после матча около стадиона. Полиция остановила драку, однако человека, выстрелившего в президента клуба, так и не нашли.

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