Счастливый 13-й гол: Овечкин спасает «Вашингтон»

Курсы валют$ 66.00 (-0.054) 75.33 (-0.052)
Пенсионный советник
Москва: -1°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига наций УЕФА
22:45
НидерландыФранция
2:0
закончен
22:45
СловакияУкраина
4:1
закончен
22:45
УэльсДания
1:2
закончен
22:45
КипрБолгария
1:1
закончен
22:45
СловенияНорвегия
1:1
закончен
22:45
ГибралтарАрмения
2:6
закончен
22:45
ЛихтенштейнМакедония
0:2
закончен
Товарищеские матчи (сборные)
23:00
БразилияУругвай
1:0
закончен
03:00
АргентинаМексика
2:0
закончен
03:15
ЧилиКоста-Рика
2:3
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
15:30
СибирьАмур
2:1 (Б)
закончен
16:30
БарысДинамо М
2:3 (ОТ)
закончен
17:00
Салават ЮлаевАдмирал
3:1
закончен
19:30
ВитязьМеталлург Мг
1:4
закончен
19:30
СКАТрактор
1:0
закончен
19:30
СпартакЛокомотив
1:3
закончен
19:30
ХК СочиСеверсталь
2:0
закончен
19:30
Динамо МнАвтомобилист
0:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
04:00
Виннипег ДжетсБаффало Сэйбрз
1:2 (Б)
закончен
04:00
Даллас СтарзБостон Брюинз
1:0 (ОТ)
закончен
04:30
Чикаго БлэкхоуксЛос-Анджелес Кингз
1:2 (Б)
закончен
05:00
Колорадо ЭвеланшВашингтон Кэпиталз
2:3 (ОТ)
закончен
06:00
Анахайм ДаксТоронто Мэйпл Лифс
1:2 (ОТ)
закончен
06:00
Вегас Голден НайтсСент-Луис Блюз
1:4
закончен
Евролига
20:30
Анадолу Эфес Панатинаикос
78:62
закончен
21:00
Жальгирис Барселона
85:88
закончен
22:30
Бавария ЦСКА
79:93
закончен
23:00
Гран Канария Маккаби Т-А
84:78
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсБруклин Нетс
104:115
закончен
03:00
Филадельфия СиксерсЮта Джаз
113:107
закончен
03:00
Индиана ПэйсерсМайами Хит
99:91
закончен
03:00
Бостон СелтиксТоронто Рэпторс
123:116
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансНью-Йорк Никс
129:124
закончен
04:00
Миннесота ТимбервулвзПортленд Трэйл Блэйзерс
112:96
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизСакраменто Кингз
112:104
закончен
05:30
Милуоки БаксЧикаго Буллз
123:104
закончен
Фигурное катание / Этап Гран-при в Москве
13:55
Онлайн-трансляция этапа Гран-при в Москве
1
Алина Загитова (Россия)
80,78
2
Софья Самодурова (Россия)
67,40
3
Алексия Паганини (Швейцария)
63,43
закончен
Шахматы / Матч за шахматную корону. 6-я партия
17:30
Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
3 - 3
закончен
Лига наций УЕФА
17:00
СербияЧерногория
не начался
20:00
ТурцияШвеция
не начался
20:00
АзербайджанФарерские острова
не начался
20:00
МальтаКосово
не начался
22:45
ИталияПортугалия
не начался
22:45
АлбанияШотландия
не начался
22:45
РумынияЛитва
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Ак БарсДинамо Р
не начался
17:00
НефтехимикЦСКА
не начался
17:00
ТорпедоСлован
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
21:00
Нью-Джерси ДэвилзДетройт Ред Уингз
не начался
02:00
Миннесота УайлдБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Каролина ХаррикейнзКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсФлорида Пантерз
не начался
03:00
Оттава СенаторзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Ванкувер КэнаксМонреаль Канадиенс
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзЛос-Анджелес Кингз
не начался
04:00
Аризона КойотсБостон Брюинз
не начался
06:00
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксСент-Луис Блюз
не начался
Единая лига ВТБ
17:00
УНИКС Нижний Новгород
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Бруклин НетсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансДенвер Наггетс
не начался
03:00
Орландо МэджикЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсАтланта Хоукс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсФиладельфия Сиксерс
не начался
03:30
Бостон СелтиксЮта Джаз
не начался
04:00
Хьюстон РокетсСакраменто Кингз
не начался
04:00
Чикаго БуллзТоронто Рэпторс
не начался
04:30
Даллас МавериксГолден Стэйт Уорриорз
не начался
05:00
Финикс СанзОклахома-Сити Тандер
не начался
Фигурное катание /
13:00
Онлайн-трансляция произвольной программы Загитовой в Москве
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
СибирьСКА-Хабаровск
не начался
13:00
РоторТомь
не начался
14:00
Нижний НовгородТамбов
не начался
14:00
ХимкиСочи
не начался
14:00
Спартак-2Шинник
не начался
15:00
Краснодар-2Мордовия
не начался
16:00
АрмавирТюмень
не начался
17:00
ФакелАвангард К
не начался
17:00
БалтикаЧертаново
не начался
19:00
Зенит-2Луч
не начался
Лига наций УЕФА
17:00
АнглияХорватия
не начался
20:00
Северная ИрландияАвстрия
не начался
20:00
МолдавияЛюксембург
не начался
20:00
Сан-МариноБеларусь
не начался
22:45
ШвейцарияБельгия
не начался
22:45
ВенгрияФинляндия
не начался
22:45
ГрецияЭстония
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
13:30
СибирьДинамо М
не начался
14:00
БарысСалават Юлаев
не начался
17:00
СКАМеталлург Мг
не начался
17:00
ЙокеритЛокомотив
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Нью-Йорк АйлендерсДаллас Старз
не начался
01:00
Каролина ХаррикейнзНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:00
Чикаго БлэкхоуксМиннесота Уайлд
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзВегас Голден Найтс
не начался
04:00
Анахайм ДаксКолорадо Эвеланш
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Енисей Зелена Гура
не начался
15:00
Химки Автодор
не начался
16:00
Локомотив-Кубань Парма
не начался
17:00
ЦСКА Цмоки-Минск
не начался
18:00
Зенит Калев
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Миннесота ТимбервулвзМемфис Гриззлиз
не начался
02:00
Вашингтон УизардсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
02:00
Орландо МэджикНью-Йорк Никс
не начался
02:00
Майами ХитЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсГолден Стэйт Уорриорз
не начался
Хоккей
ЧМ-2018 КХЛ НХЛ Сборная России Еврохоккейтур
Счастливый 13-й гол: Овечкин спасает «Вашингтон»

Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Колорадо»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин Официальный сайт НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин
Видео по теме
«Вашингтон» благодаря голу Александра Овечкина обыграл на выезде «Колорадо», «Даллас» с Александром Радуловым с минимальным счетом одолел «Бостон», реализованный буллит Ильи Ковальчука позволил «Лос-Анджелесу» выиграть у «Чикаго», а Владимир Тарасенко поучаствовал в победе «Сент-Луиса» над финалистом Кубка Стэнли «Вегасом». Очередной игровой день НХЛ — в обзоре «Газеты.Ru».

«Колорадо Эвеланш» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:3 ОТ

Действующий обладатель Кубка Стэнли в очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на выезде встречался с «Колорадо». В нынешнем розыгрыше чемпионата «Вашингтон» выступает крайне нестабильно. Причем касается это не только результатов, но и самой игры.

Реклама

Однако выезд в «Штат Столетия» обернулся для команды Александра Овечкина более чем удачно.

«Кэпиталз», пропустив уже в дебюте встречи, сумел одержать волевую победу над «Колорадо» в овертайме со счетом 3:2.

Игроки столичного клуба грубо ошиблись уже на второй минуте матча и не доследили за Карлом Сёдербергом, который четко переиграл Феникса Копли.

Во втором периоде «Кэпз» сумели не только восстановить равновесие, но и выйти вперед. После гола Деванте Смит-Пелли пушечным выстрелом капитан «Вашингтона» Александр Овечкин едва не разорвал сетку ворот Филиппа Грубауэра.

Овечкин, получив передачу от Тома Уилсона, сместился с левого края в правый, продвинулся чуть вперед и хлестко щелкнул в дальний угол.

Для российского нападающего этот гол стал 13-м в текущем сезоне 620-й за всю карьеру в НХЛ.

Происходящее в матче говорило о том, что «Вашингтон» увезет победу с Денвера в основное время, однако контраргумент на это имел Колин Уилсон, который менее чем за три минуты до финальной сирены сравнял счет и перевел игру в овертайм. Однако в дополнительное время сильнее оказались все-таки гости: Никлас Бекстрём, обыгравшись все с тем же Уилсоном, не увидел препятствия перед пятаком и бросил мимо Грубауэра.

3:2 — «Вашингтон» без травмированного Евгения Кузнецова добывает трудовую победу над «Колорадо».

«Даллас Старз» — «Бостон Брюинз» — 1:0

Победой с минимальным счетом в дополнительное время довольствовался и «Даллас» с Александром Радуловым и Валерием Ничушкиным.

«Шерифы» на своем льду принимали «Бостон», и за все три полных периода команды так и не смогли распечатать ворота соперника.

Радулов, который провел на площадке в общей сложности 21 минуту и 34 секунды, лишь дважды потревожил голкипера гостей Туукку Раска, а также отметился двухминутным штрафом и одним удачным силовым приемом. Ничушкин, сыграв вдвое меньше, также нанес два броска по чужим воротам.

Однако точным оказался только 23-летний канадский форвард «Старз» Джейсон Дикинсон.

Уже в овертайме на 62-й минуте Радек Факса в контратаке здорово убежал от защитников, но переиграть голкипера «Бостона» не сумел. На подборе успел сыграть Дикинсон, отправивший шайбу точно в сетку ворот.

«Чикаго Блэкхоукс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 1:2 (ПБ)

Еще один матч с участием российских хоккеистов в НХЛ завершился уже по истечении основного времени. На этот раз «Лос-Анджелес», за который выступает экс-форвард СКА Илья Ковальчук, в серии послематчевых буллитов переиграл «Чикаго» с Артемом Анисимовым.

В основное время команды обменялись двумя голами: счет открыл нападающий «Кингз» Тайлер Тоффоли, а на его точный бросок в третьем периоде ответил Брэндон Саад.

Больше голов с игры зрители на арене «Юнайтед-центр» не увидели и наблюдали за серией буллитов, в которой «индейцы» проявили себя максимально неуверенно.

Ни Джонатан Тэйвз, ни Патрик Кейн переиграть голкипера «Лос-Анджелеса» Кэлвина Питерсена не сумели. Зато гости послематчевые броски реализовали со 100-процентной точностью.

Победу своей команде принес Ковальчук, уверенно переигравший Кори Кроуфорда. Также точным броском отметился и его партнер по звену Анже Копитар.

Таким образом, «короли» сумели прервать серию поражений, которая составляла три матча кряду, однако эта победа не позволила подняться с последнего места в турнирной таблице Западной конференции.

«Вегас Голден Найтс» — «Сент-Луис Блюз» — 1:4

А вот «Сент-Луис» вместе с Владимиром Тарасенко и Иваном Барбашевым откладывать дело в долгий ящик не стали и уверенно переиграли финалистов Кубка Стэнли прошлого сезона на выезде.

Счет в матче, который проходил на арене в Лас-Вегасе, открыли хозяева льда. На седьмой минуте точным броском отметился Уильям Каррье. Однако «музыкантам» потребовалось лишь 38 секунд для того, чтобы равновесие восстановить.

В голевой атаке, которую завершил Райан О`Райлли, поучаствовал Тарасенко, записавший на свой счет результативную передачу.

Уже во втором периоде вопрос о победителе противостояния был снят. На 28-й минуте дубль с передачи все того же Тарасенко оформил О`Райлли, а затем по голу на свой счет записали Брэйден Шенн и Оскар Сундквист.

Таким образом, «Сент-Луис» прервал серию из двух поражений, но продолжает находиться внизу таблицы Западной конференции вместе с «Голден Найтс». У обеих команд по 17 очков.

Ознакомиться с другими новостями, материалами и статистикой вы можете на странице Национальной хоккейной лиги, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».