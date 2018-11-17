Счастливый 13-й гол: Овечкин спасает «Вашингтон»

«Колорадо Эвеланш» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:3 ОТ

Действующий обладатель Кубка Стэнли в очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на выезде встречался с «Колорадо». В нынешнем розыгрыше чемпионата «Вашингтон» выступает крайне нестабильно. Причем касается это не только результатов, но и самой игры.

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Однако выезд в «Штат Столетия» обернулся для команды Александра Овечкина более чем удачно.

«Кэпиталз», пропустив уже в дебюте встречи, сумел одержать волевую победу над «Колорадо» в овертайме со счетом 3:2.

Игроки столичного клуба грубо ошиблись уже на второй минуте матча и не доследили за Карлом Сёдербергом, который четко переиграл Феникса Копли.

Во втором периоде «Кэпз» сумели не только восстановить равновесие, но и выйти вперед. После гола Деванте Смит-Пелли пушечным выстрелом капитан «Вашингтона» Александр Овечкин едва не разорвал сетку ворот Филиппа Грубауэра.

Овечкин, получив передачу от Тома Уилсона, сместился с левого края в правый, продвинулся чуть вперед и хлестко щелкнул в дальний угол.

Для российского нападающего этот гол стал 13-м в текущем сезоне 620-й за всю карьеру в НХЛ.

Происходящее в матче говорило о том, что «Вашингтон» увезет победу с Денвера в основное время, однако контраргумент на это имел Колин Уилсон, который менее чем за три минуты до финальной сирены сравнял счет и перевел игру в овертайм. Однако в дополнительное время сильнее оказались все-таки гости: Никлас Бекстрём, обыгравшись все с тем же Уилсоном, не увидел препятствия перед пятаком и бросил мимо Грубауэра.

3:2 — «Вашингтон» без травмированного Евгения Кузнецова добывает трудовую победу над «Колорадо».

«Даллас Старз» — «Бостон Брюинз» — 1:0

Победой с минимальным счетом в дополнительное время довольствовался и «Даллас» с Александром Радуловым и Валерием Ничушкиным.

«Шерифы» на своем льду принимали «Бостон», и за все три полных периода команды так и не смогли распечатать ворота соперника.

Радулов, который провел на площадке в общей сложности 21 минуту и 34 секунды, лишь дважды потревожил голкипера гостей Туукку Раска, а также отметился двухминутным штрафом и одним удачным силовым приемом. Ничушкин, сыграв вдвое меньше, также нанес два броска по чужим воротам.

Однако точным оказался только 23-летний канадский форвард «Старз» Джейсон Дикинсон.

Уже в овертайме на 62-й минуте Радек Факса в контратаке здорово убежал от защитников, но переиграть голкипера «Бостона» не сумел. На подборе успел сыграть Дикинсон, отправивший шайбу точно в сетку ворот.

«Чикаго Блэкхоукс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 1:2 (ПБ)

Еще один матч с участием российских хоккеистов в НХЛ завершился уже по истечении основного времени. На этот раз «Лос-Анджелес», за который выступает экс-форвард СКА Илья Ковальчук, в серии послематчевых буллитов переиграл «Чикаго» с Артемом Анисимовым.

В основное время команды обменялись двумя голами: счет открыл нападающий «Кингз» Тайлер Тоффоли, а на его точный бросок в третьем периоде ответил Брэндон Саад.

Больше голов с игры зрители на арене «Юнайтед-центр» не увидели и наблюдали за серией буллитов, в которой «индейцы» проявили себя максимально неуверенно.

Ни Джонатан Тэйвз, ни Патрик Кейн переиграть голкипера «Лос-Анджелеса» Кэлвина Питерсена не сумели. Зато гости послематчевые броски реализовали со 100-процентной точностью.

Победу своей команде принес Ковальчук, уверенно переигравший Кори Кроуфорда. Также точным броском отметился и его партнер по звену Анже Копитар.

Таким образом, «короли» сумели прервать серию поражений, которая составляла три матча кряду, однако эта победа не позволила подняться с последнего места в турнирной таблице Западной конференции.

«Вегас Голден Найтс» — «Сент-Луис Блюз» — 1:4

А вот «Сент-Луис» вместе с Владимиром Тарасенко и Иваном Барбашевым откладывать дело в долгий ящик не стали и уверенно переиграли финалистов Кубка Стэнли прошлого сезона на выезде.

Счет в матче, который проходил на арене в Лас-Вегасе, открыли хозяева льда. На седьмой минуте точным броском отметился Уильям Каррье. Однако «музыкантам» потребовалось лишь 38 секунд для того, чтобы равновесие восстановить.

В голевой атаке, которую завершил Райан О`Райлли, поучаствовал Тарасенко, записавший на свой счет результативную передачу.

Уже во втором периоде вопрос о победителе противостояния был снят. На 28-й минуте дубль с передачи все того же Тарасенко оформил О`Райлли, а затем по голу на свой счет записали Брэйден Шенн и Оскар Сундквист.

Таким образом, «Сент-Луис» прервал серию из двух поражений, но продолжает находиться внизу таблицы Западной конференции вместе с «Голден Найтс». У обеих команд по 17 очков.

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