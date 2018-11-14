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«Это очень смешной иск»: как Тарасов судится с бывшей женой

Зачем Тарасов подал в суд на свою первую жену

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов РИА Новости
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов
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Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену, чтобы уменьшить ежемесячный платеж по алиментам до ста тысяч рублей. Сейчас игрок отдает с каждой зарплаты в четыре раза больше, а его общий долг составляет 15 млн.

Конфликт полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова и его первой супруги Оксаны продолжается. Бывшие муж и жена атакуют друг друга исками относительно алиментов, которые должен ежемесячно выплачивать спортсмен на содержание 9-летней дочери Ангелины, которая живет с матерью.

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На данный момент долг футболиста составляет 15 млн рублей, ежемесячно он выплачивает по 400 тысяч. Игрока такой объем денег, которых он лишается с каждой зарплаты, категорически не устраивает.

Спортсмен настаивает, что у него изменились доходы и родилась вторая дочка, а значит он просто не может платить алименты в прежнем объеме. Вместо четырехсот тысяч он готов ежемесячно выплачивать только сто.

Адвокат бывшей жены полузащитника действующих чемпионов России Сергей Жорин уверен, что суд не согласится пойти футболисту навстречу. Более того, юрист предполагает, что ежемесячные выплаты могут увеличиться до миллиона.

«Да, мы только вчера узнали о новом иске, ознакомились с материалами. Это, конечно, очень смешной иск. Тарасов не перестает удивлять»,

— цитирует Жорина сайт kp.ru.

«Он снова просит уменьшить алименты до 100 тысяч рублей. Изначально суд присудил 198 тысяч рублей, но на сегодняшний день, с учетом индексации, это 400 тысяч рублей, которые уже перечисляются Оксане Тарасовой через клуб «Локомотив». То есть он просит уменьшить алименты в четыре раза. Зато больше не просит уменьшить размер задолженности.

Видимо, понял, что это законом не предусмотрено. И просит определить порядок общения с дочерью. Требования смешные, так как он просит, чтобы бывшая супруга ему давала общаться с ребенком, когда он этого хочет. Мы будем с ситуацией разбираться», — заверил юрист.

Также защитник бывшей супруги игрока рассказал, почему после такого решения положение игрока может заметно ухудшиться.

«С точки зрения закона размер алиментов уменьшается, когда плательщик докажет, что у него изменилось финансовое состояние: он стал меньше зарабатывать, у него родились дети, которые тоже требуют обеспечения.

Теоретически возможно, что суд действительно изменит размер алиментов, но взыщет их в долевом соотношении. Он хочет подавать? Отлично! И мы однозначно будет подавать встречный иск. Вот у него есть двое детей, пожалуйста, по 1/6 каждому. А это с его дохода около миллиона рублей в месяц.

Может так случиться, что он может усугубить свое положение», — отмечает адвокат.

Вместе с этим Жорин рассказал о позиции клуба Тарасова. «На сегодня он задолженность так и не погасил. Также как и клуб «Локомотив». Либо у клуба какие-то финансовые проблемы, либо для клуба «Локомотив» принципиально не гасить задолженность по алиментам, которая образовалась по вине клуба.

Сейчас на добросовестность Тарасова мы уже не рассчитываем. По имеющемуся решению суда по алиментам мы возбудили исполнительное производство», — заключил адвокат.

Напомним, что ранее судебные приставы уже наложили обеспечительный арест на все автомобили Тарасова. Пострадал в том числе и шикарный Mercedes, который футболист подарил своей нынешней супруге Анастасии Костенко, но оформил на себя.

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