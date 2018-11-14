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Юбилей Малкина, рекорд Овечкина: как дела у россиян в НХЛ

Овечкин вышел на восьмое место по очкам среди европейцев в истории НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин в матче с «Миннесотой» Официальный сайт НХЛ
Российский хоккеист Александр Овечкин в матче с «Миннесотой»
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Евгений Малкин провел 800-й матч в НХЛ, но его «Питтсбург» близок к последнему месту в конференции. Александр Овечкин отметился результативной передачей и вышел на восьмое место в списке самых результативных европейцев за всю историю лиги. «Газета.Ru» рассказывает, как прошел очередной игровой день в заокеанском хоккее.

«Филадельфия Флайерз» — «Флорида Пантерз» — 1:2

Игровой день открывал поединок «Флориды Пантерз» и «Филадельфии Флайерз». Хозяева поединка, который проходил на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии, одержали победу со счетом 2:1. Для «пантер» этот успех стал уже пятым подряд.

Добиться успеха своей команде помог голкипер хозяев льда Роберто Луонго, который совершил 30 сэйвов, а решающая шайба оказалась на счету российского нападающего Евгения Дадонова.

Что касается других россиян, которые принимали участие в поединке, то защитник Богдан Киселевич из «Пантерз» запомнился четырьмя силовыми приемами, а игрок обороны «Флайерз» Иван Проворов за без малого 25 минут на льду дважды бросил по воротам соперника и окончил матч с показателем полезности «минус один».

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«Нью-Йорк Айлендерс» — «Ванкувер Кэнакс» — 5:2

«Нью-Йорк Айлендерс» на домашнем льду оказался сильнее «Ванкувер Кэнакс». Эта встреча завершилась со счетом 5:2. Самым ярким событием матча стал удивительный гол нападающего хозяев льда Тома Кюнхакля.

Немецкий форвард «Айлендерс» поразил ворота шведского голкипера Якоба Маркстрема неожиданным, точным и очень эффектным броском «из-за уха» из положения лежа.

«Честно говоря, я падал и просто попытался бросить в створ. Мне сильно повезло, что шайба залетела в ворота. Я посмотрел на Комарова, который подкатился ко мне и сказал: «Эй, ты забил гол». Лично я только спустя 10 секунд осознал, что шайба в воротах. Конечно, это везение, но знаете, я слышал, что порой случаются хорошие вещи, когда бросаешь по воротам», — цитирует Кюнхакля пресс-служба «Айлендерс».

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Питтсбург Пингвинз» — 4:2

«Нью-Джерси Дэвилз» победил «Питтсбург Пингвинз» на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке. Встреча закончилась со счетом 4:2.

Для «пингвинов» это поражение стало шестым в последних семи матчах.

Команда Майка Салливана уже покинула зону плей-офф, опустившись уже на 14-е место в Восточной конференции. Любопытно, что следующий поединок «Питтсбург» проведет против лидера Востока «Тампы-Бэй Лайтнинг». Если «пингвины» уступят, то они рискуют оказаться на последнем месте в конференции.

Тем не менее, для одного из главных игроков «Питтсбурга» прошедший матч ознаменовался юбилеем. Российский нападающий Евгений Малкин достиг отметки в 800 игр за карьеру в НХЛ. В поединке против «Дэвилз» он провел на льду почти 22 минуты, отметился голевой передачей и показателем полезности «минус один».

«Это было очень тяжелое поражение, но я продолжаю верить в нашу команду. Хочу отметить, что мы хорошо боролись сегодня, это важно для меня», — цитирует Малкина пресс-служба НХЛ.

«Миннесота Уайлд» — «Вашингтон Кэпиталз» — 2:5

Для российского нападающего Алексадра Овечкина очередной игровой день НХЛ завершился успешно. «Вашингтон Кэпиталз» на выезде разобрался с «Миннесотой Уайлд» — 5:2.

Однако главным героем встречи стал не Овечкин, а другой россиянин из столичной команды — защитник Дмитрий Орлов. На его счету сразу три очка — два гола и одна передача.

Сам Овечкин провел на льду 17 минут, отдал голевой пас и наиграл на показатель полезности «плюс два». Такой же результат и у Евгения Кузнецова — «плюс два» и результативная передача.

Овечкин после поединка вышел на восьмое место в истории НХЛ по очкам среди европейцев, набрав 1142-й балл за карьеру и сравнявшись со шведом Никласом Лидстремом.

Рекорд континента принадлежит чеху Яромиру Ягру — 1921 очко, второе место занимает финн Теэму Селянне (1457), следом располагается еще один представитель Суоми — форвард Яри Курри с 1398 баллами. Российский рекорд удерживает Сергей Федоров, набравший 1179 очков.

«Лос-Анджелес Кингз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 1:5

Эта встреча запомнилась не только болезненным домашним поражением «королей», но и грубейшей ошибкой защитника «Торонто» Игоря Ожиганова.

Свою единственную шайбу хозяева забросили на 15-й минуте стартового периода. Ожиганов выносил шайбу из зоны, однако его пас был перехвачен Дионом Фанефом, что привело к заброшенной шайбе Адриана Кемпе.

Остальные матчи игрового дня:

«Баффало Сэйбрз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 2:1
«Детройт Ред Уингз» — «Аризона Койотс» — 6:1
«Эдмонтон Ойлерз» — «Монреаль Канадиенс» — 6:2
«Сан-Хосе Шаркс» — «Нэшвилл Предаторз» — 5:4

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