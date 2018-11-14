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Две шайбы за минуту: как Россия порвала Канаду

Молодежная сборная России обыграла канадцев в пятом матче Суперсерии

Эпизод хоккейной пятого матча Суперсерии между молодыми игроками из России и Канады Официальный сайт ФХР
Эпизод хоккейной пятого матча Суперсерии между молодыми игроками из России и Канады
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Молодежная сборная России по хоккею уверенно обыграла канадских сверстников из Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL) и повела в Суперсерии. Теперь подопечным Валерия Брагина для того, чтобы выйти победителями из принципиального противостояния, достаточно не проиграть в основное время в последней игре.

Молодежная сборная России по хоккею, составленная из игроков до 20 лет, обыграла команду Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL) в пятом матче Суперсерии 2018 года. Встреча, которая прошла в канадском городе Шербрук, завершилась со счетом 5:1 в пользу отечественной дружины. После этого успеха Россия вышла вперед в серии: 3-2.

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Счет в матче открыл нападающий новосибирской «Сибири» Никита Шашков уже на 184-й секунде встречи. Превратить в гол одну из первых атак гостей ему помогли Павел Колтыгин («Драммондвилл», QMJHL) и Иван Муранов (МХК «Динамо»).

Впрочем, канадцы отыгрались достаточно быстро. На седьмой минуте ответную шайбу забросил Пьер-Оливье Жозеф, ему ассистировали Николя Гюэ и Рафаэль Арве-Пинар.

Первый период проходил в более-менее равной борьбе, однако уйти на перерыв с преимуществом удалось именно россиянам. За четыре минуты до конца игрового отрезка гости вновь вышли вперед.

Муранов на пятачке разобрался с защитниками и голкипером соперника, после чего вогнал снаряд в незащищенный угол ворот.

После первого перерыва шайбы влетали исключительно в канадские ворота. Автором третьего гола российской дружины стал Дмитрий Завгородний («Римуски», Главная юниорская лига Квебека (QMJHL). У выступающего в Канаде спортсмена получился точный бросок в дальнюю девятку. Александр Хованов («Монктон», QMJHL) и Иван Чехович («Бэ-Комо», QMJHL) — в ассистентах.

На третий период хозяева вышли с твердым намерением перевернуть ход неудачно складывающегося матча. Однако последняя двадцатиминутка оказалась самой неудачной для команды Главной юниорской лиги Квебека. Если в первом и втором периоде канадцы проигрывали с разницей в одну шайбу, то теперь — в две.

Для того, чтобы организовать два гола подряд, сборной России потребовалось меньше минуты.

Сначала на 52-й минуте Кирилл Слепец из ярославского «Локо» мощным щелчком поразил нижний угол ворот Мэттью Уэлша.

А спустя каких-то 48 секунд Чехович после впечатляющего прорыва впечатал шайбу в верхнюю девятку — 5:1. Канадская команда сопротивляться уже не могла.

В итоге встреча так и закончилась — с преимуществом российских игроков в четыре шайбы. До канонического хоккейного разгрома сборной Валерия Брагина не хватило всего лишь одного гола, однако, стоит признать, что психологический разгром в матче с игроками из Квебека все же состоялся. Очень уж велико было преимущество россиян.

Ранее российские хоккеисты проиграли, а затем победили сборную Западной хоккейной лиги (WHL) с результатами 1:2 и 3:1, соответственно. С аналогичными итогами подопечные Брагина провели поединки против команды Хоккейной лиги Онтарио (OHL) — сначала проиграли 1:3, а затем одержали победу со счетом 4:0.

Серия состоит из шести матчей. Заключительную игру национальная команда России проведет против молодых хоккеистов из QMJHL. Эта встреча пройдет в ночь с 15 на 16 ноября по московскому времени в городке Драммондвилл, который расположен в центральной области провинции Квебек. Поединок начнется в 3:00 мск.

Для итоговой победы в принципиальном противостоянии россиянам теперь достаточно не проиграть в основное время.

Хоккейная Суперсерия проводится в 16-й раз. Команды канадских лиг одерживали итоговую победу в четыре раза чаще, чем их российские соперники — в 12-ти случаях. На счету отечественной сборной всего-навсего три успешных выступления, которые зафиксированы в 2010-м, 2012-м и 2014-м годах.

Молодежная сборная России в рамках подготовки к чемпионату мира с 6 по 16 ноября проводит в Канаде шесть матчей с командами WHL, OHL и QMJHL. Молодежный чемпионат мира пройдет в Ванкувере с 26 декабря 2018 года по 5 января 2019-го.

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