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«В футболе достиг всего, что мог»: Габулов стал министром

Габулов стал министром спорта Северной Осетии

Вратарь Владимир Габулов во время матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России... РИА Новости
Вратарь Владимир Габулов во время матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.
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35-летний российский вратарь Владимир Габулов стал министром спорта республики Северная Осетия. На этом посту футболист, который накануне объявил о завершении карьеры игрока, сменил олимпийского чемпиона по вольной борьбе Хасана Бароева.

Экс-голкипер сборной России по футболу Владимир Габулов практически сразу же после официального завершения карьеры был назначен министром по делам молодежи, физической культуры и спорта Северной Осетии.

«Габулов назначен министром по делам молодежи, физической культуры и спорта»,

— цитирует ТАСС представителя администрации республики.

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До этого должность исполняющего обязанности министра спорта региона занимал олимпийский чемпион Игр-2004 по вольной борьбе Хасан Бароев, который был на этом посту более четырех лет — с марта 2014-го.

О своем намерении завершить карьеру игрока 35-летний Габулов сообщил 12 ноября.

«С чувством выполненного долга я хочу объявить о завершении моей игровой карьеры. Это были счастливые 19 лет — я выступал за разные клубы, достиг определенных результатов в футболе»,

— начал Владимир пост в инстаграме, опубликовав в социальной сети свою фотографию во время общения с журналистами.

Спортсмен поблагодарил тех, кто работал с ним на протяжении всей его спортивной карьеры, а также болельщиков.

«Искренне могу сказать, что в каждом матче я отдавал себя полностью и всегда получал удовольствие от занятия любимым делом.

От всей души я хочу поблагодарить футболистов, тренеров, персонал — всех, с кем я когда-либо работал в одной команде. Я общался с талантливыми людьми, многие из которых стали моими хорошими друзьями.

Спасибо болельщикам, которые на протяжении всей карьеры поддерживали меня. Спасибо моей семье и друзьям, которые всегда были рядом. Спасибо всем огромное!» — отметил Габулов.

Кроме того, голкипер объяснил, с чем связан его уход из спорта.

«Многие считают, что стоит играть до того момента, пока ты востребован. Я же думаю, что уходить нужно тогда, когда ты чувствуешь, что отдал себя футболу полностью и достиг тех результатов, которые мог достичь.

Сейчас, проанализировав свое внутреннее состояние, оглянувшись на свой игровой путь, я понял, что как футболист сделал все, что мог. Закончить карьеру в 35 лет в статусе чемпиона Бельгии и игрока сборной России после успешного чемпионата мира – это лучший момент для меня.

Сейчас наступает новый этап в моей карьере и жизни. Я сделаю все, чтобы он стал для меня не менее интересным, насыщенным и успешным»,

— закончил свое послание Габулов.

Последним футбольном клубом Владимира был бельгийский «Брюгге», в составе которого голкипер провел вторую половину предыдущего сезона. Игрок пропустил 17 мячей в девяти матчах, что не помешало ему стать чемпионом Бельгии.

Габулов родился в североосетинском городе Моздок и там же начал заниматься футболом. В 2001 году именитый тренер Валерий Газзаев пригласил его в московское «Динамо». Именно за этот клуб вратарь дебютировал в элите российского футбола в 17-летнем возрасте.

Набравшись опыта в Москве, Владимир отправился выступать за владикавказскую «Аланию» — главную команду родной республики.

После двух лет в Северной Осетии Габулов вернулся в столицу, где играл за ЦСКА. Спортсмен на протяжении нескольких сезонов был дублером Игоря Акинфеева, проведя в основном составе лишь три матча. Тем не менее, это не помешало ему дважды стать чемпионом России и завоевать Кубок УЕФА.

Потом в его карьере были краснодарская «Кубань», пермский «Амкар», столичное «Динамо», снова ЦСКА, махачкалинский «Анжи», опять «Динамо», тульский «Арсенал». «Брюгге» стал первым и единственным иностранным клубом в послужном списке футболиста.

Габулов был в составе сборной России на двух самых успешных турнирах в ее истории — «бронзовом» чемпионате Европы — 2008, а также чемпионате мира — 2018, где в статусе хозяев российская команда добралась до четвертьфинала. Правда, как и в случае с ЦСКА, Владимир оставался дублером Акинфеева.

Всего же за сборную России, в которую Габулова в 2007 году привел Гус Хиддинк, спортсмен провел десять матчей. В 2018 году вместе с другими игроками команды Станислава Черчесова он получил звание заслуженного мастера спорта.

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