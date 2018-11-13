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«Мы разочарованы»: у WADA требуют правду о допинге в России

Олимпийский чемпион требует наказать попавшихся на допинге россиян

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон во время гонки Reuters
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон во время гонки
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Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон и американская легкоатлетка Эмма Коберн обратились к WADA с требованием объяснить решение о восстановлении в правах РУСАДА после допингового скандала. По словам спортсменов, якобы уличенные в организации допинг-системы до сих пор не наказаны.

Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон и чемпионка мира в беге на 3000 метров Эмма Коберн обратились к главе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйгу Риди с открытым письмом, требуя от организации прояснить ситуацию с восстановлением Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах, а также раскрыть подробности допингового скандала в России. Текст письма был опубликован в официальном твиттере Американского антидопингового агентства (USADA).

В обращении Самуэльссон и Коберн заявляют, что «спортсмены со всего мира» выражают несогласие с решением WADA восстановить статус РУСАДА.

По их мнению, участники громкого допингового скандала в России до сих пор не наказаны.

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«Мы, спортсмены со всего мира, хотим выразить разочарование в связи с решением WADA восстановить РУСАДА, несмотря на невыполнение условий «дорожной карты». Это означает, что многие спортсмены, принимающие допинг, до сих пор не наказаны, а дела многих чиновников не рассмотрены», — пишут швед и американка.

«Мы хотим знать, как много спортсменов было наказано по итогам расследований Макларена и Паунда, кто это был и из каких видов спорта. Само собой, это будет сделано в интересах прозрачности, открытости и чистоты спорта – в трех областях, где доверие к WADA ослабло. Вы можете предоставить эту информацию?» — спрашивают спортсмены.

Из просьб предоставить данные о понесших наказание «грязных» спортсменов Самуэльссон и Коберн перешли уже к конкретным обвинениям – якобы принимавшие запрещенные препараты спортсмены остаются безнаказанными.

«Мы знаем, что многие спортсмены, нарушавшие правила, продолжают соревноваться на международной арене, несмотря на вовлеченность в программу допинга в России. WADA мало что делает, чтобы это изменить.

Мы также знаем, что многие должностные лица, тренеры, консультанты, которые были замешаны в допинговой системе, включая людей из правительства, остаются на своих постах или на руководящих должностях. Господин президент, что вы предприняли по отношению к этим людям?» — обращаются Самуэльссон и Коберн к руководителю WADA.

В конце своей речи швед и американка попросили заверить «мировое сообщество атлетов» в том, что участники допингового скандала действительно понесут наказание после восстановления РУСАДА.

«Можете ли вы сказать нам, мировому сообществу атлетов, что решение восстановить Россию приведет к тому, что к этим людям отнесутся должным образом, а если нет, то почему?»

– говорится в письме.

Примечательно, что Самуэльссон и Коберн открыто заявляют о неких нарушителях, включая «людей из правительства», однако конкретных имен не называют. Вполне возможно, что они сами банально не владеют точной информацией, либо беспокоятся за свою безопасность. В любом случае, заявление шведа и американки, которые позиционируют себя как главных антагонистов допинговой системы, имеет место быть. В том числе и их требование предоставить конкретный отчет о проделанной работе WADA и РУСАДА в борьбе против допинга.

Напомним, что 21-летний Самуэльссон многократно критиковал действия WADA по отношению к проблеме допинга в России и выступал против восстановления в правах Союза биатлонистов России (СБР). Он бойкотировал этап Кубка мира сезона-2017/18, который прошел в Тюмени, а также призывал других спортсменов не ехать в Россию, так как на момент проведения соревнований РУСАДА было отстранено.

Призывы шведа, однако, не сработали. Даже его соотечественница Анна Эберг, поддержавшая позицию Самуэльссона, не стала отказываться от выступлений на Кубке мира.

Тогда биатлонист объяснил пассивную позицию спортсменов тем, что «их заставили».

После решения Самуэльссона не ехать в Тюмень он неоднократно заявлял, что подвергается анонимным угрозам. В качестве доказательств были предоставлены скриншоты, отправленные на почту шведа. В сообщениях у Самуэльссона вымогали три биткойна (около 1,5 миллиона рублей), чтобы за ним не выехал «отряд смерти из России».

Тренер сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер, известный по работе с женской национальной командой России, выразил поддержку Самуэльссону. Наставник уверен, что для противостояния допингу нужно больше таких борцов, как Себастьян.

«Мне нравятся люди с собственным мнением, которые открыто его выражают. В молодости я был таким же. Говорил, что думал. Отец смеялся надо мной, и иногда я чувствовал себя так же, как Себастьян сейчас.

Миру нужно больше таких людей, как Самуэльссон, тогда было бы меньше войн», – приводит слова Пихлера Aftonbladet.

За борьбу против допинга Самуэльссон получает признание самого высокого уровня. Так, олимпийский чемпион в минувшем октябре был приглашен в Белый дом. В резиденции президента США Дональда Трампа швед обсудил вечную для себя проблему допинга.

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