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«Стриптизом занимайся»: Туктамышеву затравили из-за Трампа

Туктамышеву раскритиковали за высказывания про Трампа

Президент США Дональд Трамп и российская фигуристка Елизавета Туктамышева, коллаж Carlos Barria/Reuters и Алексей Даничев/РИА «Новости»
Президент США Дональд Трамп и российская фигуристка Елизавета Туктамышева, коллаж
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева подверглась серьезной критике за высказывания о президенте США Дональде Трампе. Пользователи твиттера в буквальном смысле затравили спортсменку, которая подвергла сомнениям интеллектуальный уровень американского лидера.

Одна из главных звезд российского фигурного катания Елизавета Туктамышева не только успешно поднимается в спортивных рейтингах, но и обращает на себя взоры с медийной стороны. С невероятной уверенностью, которую фигуристка приобрела за счет феноменальных для себя результатов в этом сезоне, сопряжена и активность Елизаветы в социальных сетях. Она регулярно начала общаться с поклонниками (и не только) в твиттере. Ее даже переписку с волейболистом Алексеем Спиридоновым и теннисистом Евгением Кафельниковым забудут еще нескоро.

Несколько дней назад Туктамышева запустила в своем твиттере хэштег #AskEmpress, по которому любой пользователь мог задать ей вопрос.

Внимание привлекли ответы Елизаветы на вопросы о том, кто является партнером на льду ее мечты и с кем бы она хотела встретиться. На оба она сказала — Дональд Трамп.

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«Трамп. Каталась бы с ним, чтобы он выглядел еще глупее. Но возможно ли это?» — ответила Туктамышева про партнера своей мечты.

«С Дональдом Трампом. Сказала бы ему: «Я надеру тебе задницу в твиттере», — пишет Елизавета на вопрос о том, с какой знаменитостью хотела бы встретиться.

Под записями в мгновение стали появляться негативные комментарии, в которых пользователи сети выражали недовольство ответами фигуристки.

Масла в огонь подлили и российские СМИ, которые, по мнению Туктамышевой, слишком активно освещали ее «шутливые ответы».

Фигуристка также подчеркнула, что прессе стоило бы больше внимания уделять ее спортивным достижениям.

«Российские СМИ (не все, конечно) настолько ядовиты, что делают глупые заголовки из моих шуточных твитов о Трампе. Я не политик, меня это не касается. Вы ни слова не написали о моем третьем месте (на Гран-при в Японии), но сразу же затронули тему политики. Передайте им, что «холодная война» закончилась», — написала спортсменка.

В ответ на Туктамышеву обрушился как шквал критики. Некоторые пользователи намекали на провинциальную ментальность Елизаветы, говоря о городе Глазове, откуда фигуристка родом, а также насмехались над ее чувством юмора.

«У тебя нет навыков ни в шутках, ни на коньках. Больше тренируйся, чтобы без шоу с нижним бельем завоевывать призовые места», — написал @strip_dj.

«Правильно делаешь, что не лезешь в политику. (…) Лучше стриптизом занимайся. Это твое»,

— вменяет ему @jon_p2p.

«Тот случай, когда девушка выехала из Глазова, но Глазов не выехал из нее», — пошутил @Kx0FwOeOovdwBu3.

«Что за переобувание коньков? Все написали про твое третье место», — недопонимает @KIR_2_.

Несмотря на негатив со стороны некоторых пользователей, 21-летняя россиянка также не осталась и без порции поддержки – как от соотечественников, так и со стороны поклонников из-за рубежа.

«Мы ценим ваше катание, мнение и чувство юмор»,

— уверяет @gsfd57.

«Лиза, не слушай этих ненавистников! Вы удивительная фигуристка! Ваши вращения самые быстрые, а прыжки высокие, последовательные и технически совершенные. Просто удивительно, что у вас есть такое хорошее чувство юмора! Оставайся сильной, Лиза!» — уверяет Туктамышеву @yuzu4axel4flip.

Накануне стало известно, что Туктамышева отказалась от участия в ежегодном турнире серии «челленджер» Golden Spin в хорватском Загребе. Фигуристка изначально вошла в список участников соревнований, однако позднее в своем твиттере сообщила, что не поедет в Хорватию, а также извинилась перед болельщиками. Вместо Golden Spin Елизавете предстоит выступить в финале Гран-при сезона-2018/19, который пройдет с 6 по 9 октября в канадском Ванкувере.

Напомним, что в этом сезоне Туктамышева выступает не только эффективно, но и эффектно. Елизавета уже успела завоевать три золотые медали — в Италии, Финляндии и Канаде. На прошедшем этапе Гран-при в Японии ученица Алексея Мишина заняла третье место, уступив местным спортсменкам Рике Кихире и Сатоко Мияхаре.

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