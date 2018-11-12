Разлад и некомпетентность: от чего страдает «Спартак»

Тренерская чехарда

22 октября руководство «Спартака» приняло решение, которое оказалось воспринято большинством болельщиков клуба крайне негативно — уволить Массимо Карреру, вернувшего красно-белых на вершину и подарившего фанатам победный настрой и веру в лучшее. Как говорилось в сообщении пресс-службы москвичей, оно было связано с «неудовлетворительными результатами и отсутствием тенденции к улучшению».

Таким образом, Каррера стал 11-м за последние 15 лет тренером «Спартака» и первым после Олега Романцева, кому удалось завоевать трофеи с красно-белыми. Данное достижение, к слову, позволило ему по сравнению с предыдущими коллегами по цеху долго продержаться на тренерском мостике.

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Однако то роковое поражение от тульского «Арсенала» в 11-м туре Российской премьер-лиге (РПЛ) окончательно «довело» руководство и конкретно совет директоров «Спартака», после чего запустился новый круговорот тренеров в «народной команде». Вот только то, что произошло с командой практически за один прошедший месяц сложно назвать тенденцией к лучшему.

Под руководством испанского специалиста Рауля Рианчо, временно исполнявшего обязанности главного тренера красно-белых, «Спартак» стал объектом внимания уже не в спортивном плане, а юмористическом. И смех был спровоцирован далеко не результатами москвичей — они-то как раз, наоборот, плачевные, а речевыми выступлениями Рианчо на пресс-конференциях. Так, испанец прогнозировал улучшение позиций клуба, говоря о том, что «после дождя всегда выходит солнце», а также позволял себе критиковать болельщиков «Спартака», которые справедливо выражают свое недовольство неудачами команды, коих оказалось достаточно.

Во главе Рианчо «Спартак провел шесть матчей, в которых дважды победил, дважды проиграл и еще столько же раз сыграл вничью. После 14-го тура красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице, на шесть очков отставая от зоны вылета.

Справедливым замечанием было бы утверждение о том, что не испанец является виновным в последних провалах «Спартака», ведь он не отработал даже месяца у руля команды. И доля правды в этом есть. Однако стоит обратить внимание на то, что в тренерском штабе Рианчо работает уже с июня, и именно он перестроил тактику и игровую схему москвичей, за которую «Спартак» был нещадно раскритикован в течение первого отрезка сезона.

Тогда еще возглавлявший команду Каррера доверился своему испанскому помощнику и перестроил чемпионские 4-2-3-1 в 4-3-3. Но учитывая подбор игроков «Спартака», данная схема была обречена на провал едва ли не сразу же. Вероятно, это понимал и сам Массимо, и в своих последних играх отошел от «испанского строя», но команда к перестроению оказалась не готова.

Теперь же со спасательным кругом в море, на дно которого постепенно погружается «Спартак», пришел Олег Кононов, известный по работе с «Краснодаром», «Ахматом» и тульским «Арсеналом».

И это символично, что именно Кононов «прибил» красно-белых на «Открытие Арене» 21 октября (3:2). 52-летний специалист уже поведал, в какой футбол будет играть его команда.

«Футбол развивается только в том случае, если развивается атака. Причем атака — это не только дриблинг и обыгрыш. Все намного сложнее. Вся работа клуба должна быть направлена на воспитание и приобретение подходящих под атакующую философию игроков.

Атакующий футбол — это в первую очередь игра смелых людей, физически и психологически крепких, которые способны действовать в такой манере на протяжении 90 минут», — сказал Кононов в интервью пресс-службе красно-белых.

Стоит также отметить, что в тренерском штабе российского специалиста не будет все того же Рианчо, с которым клуб уже попрощался, и, по информации Sport24, тренера вратарей Джанлуки Риомми. Как сообщает источник, итальянскому тренеру уже сообщили об увольнении. На его место будет приглашен румын Даниэл Тудор, работавший с Кононовым в «Арсенале».

Необъяснимые действия руководства

Ответственность за результат в первую очередь всегда несет тренер. Не оказался в «списке исключительных» и Каррера, который был уволен мгновенно после третьего домашнего поражения в РПЛ подряд. Но в «Спартаке» настолько уже привыкли искать виновных в неудачах в тренерском штабе, при этом не спрашивая ничего с представителей руководства клуба.

После чемпионского сезона у красно-белых произошли важные кадровые перестроения. Пост председателя совета директоров покинул Александр Жирков, работавший в клубе с июля 2013 года, а его должность занял Наиль Измайлов, который также является вице-президентом «Спартака». Интересно, что после этого дела москвичей пошли на спад: лидерские позиции были утрачены не только в чемпионате, но и в медийном пространстве. Вокруг «народной командой» появилось такое множество негативных слухов, что объяснить это банальной популярностью клуба было как минимум неэтично.

Уже ни для кого секретом не стал и конфликт, который присутствовал между Каррерой и капитаном красно-белых Денисом Глушаковым.

Первые разговоры о проблемах между двумя сторонами начались после того, как Глушаков долгое время не мог подписать новый контракт со «Спартаком». Однако этот этап был пройден, а слухи о конфликте продолжались только с новой силой и достигли апогея после того, как 31-летний полузащитник вместе с Андреем Ещенко были отстранены от занятий с основной командой за обычный «лайк» под постом в инстаграме у известного актера и болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, раскритиковавшего итальянца.

Сам Каррера на прощальной пресс-конференции уверял, что действительно это стало поводом для отстранения, однако намекнул на то, что дело обстояло гораздо серьезнее, чем поведение в социальных сетях. Позднее имеющийся конфликт между тренером и Глушаковым подтвердил и Рианчо. Но вот вопрос: а чем занималось руководство? Неужели сотрудники клуба не видели этого?

Наверное, видели и знали. Но тогда почему не было предпринято ровным счетом ничего для того, чтобы конфликт урегулировать?

В большинстве профессиональных клубов решением подобных проблем занимается спортивный директор. Но в «Спартаке» такого человека и должности банально нет. А если нет, значит можно сделать вывод, что в руководстве не видят в этом необходимости и имеют силы решать все самостоятельно. В итоге решили уволить тренера, который помог команде завоевать долгожданное золото первенства, а также впервые в истории клуба выиграть Суперкубок России.

Но лучше от этого не стало. Вкупе с неудачными результатами началась и агрессия со стороны болельщиков. За это должны были ответить и сотрудники руководства клуба, однако этого не последовало.

Интересно, что на презентации Кононова в качестве главного тренера «Спартака» Измайлов заявил, что «работники клуба также рискуют контрактом в случае неудач».

«Как и главный тренер, мы рискуем контрактом. Вопрос будет решаться на совете директоров. Ранее функции спортивного директора исполнял Сергей Родионов. Сейчас мы думаем о реструктуризации. Возможно, эта должность снова появится. Нам не удалось развить чемпионский успех из-за большого количества факторов, оказывающих влияние на ситуацию в команде. Вина на менеджменте, тренере, игроках. Мы все «Спартак». У меня было много ошибок. Будем их исправлять», — сказал он на пресс-конференции.

Насколько оперативной будет эта работа над ошибкой, сказать сложно. Но прогнозы неутешительные.

Вдвойне удивительным выглядит и позиция руководства «Спартака», которая поставило Кононову сложнейшую задачу на сезон: попадание в Лигу чемпионов, победа в Олимп — Кубке России и выход в 1/4 финала Лиги Европы. Учитывая нынешнее состояние команды, добиться этого если не невозможно, то крайне трудно. Для этого необходима колоссальная поддержка и помощь тренерскому штабу. Но окажет ли ее руководство, которое позволяет себе уйти в отпуск в самый разгар кризиса? Вопрос риторический.

Медийный вакуум

«Спартак» всегда был, есть и будет одним из главных объектов внимания в российском футболе. И в первую очередь — со стороны собственных же болельщиков, которые своей требовательностью оказывают сильнейшее давление как на игроков, так и на тренеров.

В ситуации, в которой оказалась команда сейчас, у фанатов к руководству, к футболистам и вообще кому-нибудь из структуры клуба возникла масса вопросов. Но ответов на них не поступило вообще.

При этом боссы «Спартака» утверждают, что все утверждения, которые делают болельщики в отношении команды, являются необъективными. Так, Измайлов прокомментировал и отношение части фанатов красно-белых к Глушакову, которого те считают одним из виновных в увольнении Карреры и обвиняют в разладе в команде.

«К сожалению, реакция болельщиков на Глушакова основана на недостоверной информации»,

— заявил он.

Но ведь этого всего бы не было (по крайней мере, не в такой степени), если бы клуб был более открытым хотя бы перед собственными болельщиками, не говоря уж о футбольной общественности. «Спартак» находится в настоящем медийном вакууме, от которого сам же и страдает.

Если в руководстве действительно задумались о реструктуризации, то заниматься этим нужно было не сейчас, когда сезон практически полностью провален, а летом или даже раньше. Впрочем, лучше поздно, чем никогда.

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