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Шахматы / Матч за шахматную корону. Третья партия
18:00
Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
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Неожиданный ход: Карлсен и Каруана бьются за корону. LIVE

Онлайн-трансляция четвертой партии матча за шахматную корону Карлсен — Каруана

Магнус Карлсен (справа) и Фабиано Каруана Reuters
Магнус Карлсен (справа) и Фабиано Каруана
Видео по теме
В Лондоне продолжается матч за шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и Фабиано Каруаной. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию четвертой партии противостояния. Карлсен играет белыми. Три первые партии завершились вничью, и теперь соперники имеют возможность добиться первой победы.
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Трансляция
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18:56

Компьютер показывает небольшое преимущество Карлсен. Для норвежца этот расклад идеален. Действующий чемпион мира как удав любит давить на своих соперников. Тяжело сегодня придется американцу.

18:52

Уже десять минут не двигает фигуры Карлсен. Пока это самое долгий перерыв между ходами сегодня.

18:43

Американская шахматистка Сьюзен Полгар не исключает, что спортсмены приготовили что-то интересное друг для друга. Пока участники финального матча осторожно изучают друг друга.

18:40

Двигает пешку на а4 Карлсен, Каруана отвечает ходом на с6.

18:35

Пока норвежец думает над 14-м ходом, посмотрим, что пишут о партии в соцстях. Там отмечают, что небольшим преимуществом пока владеет норвежец.

18:30

Двигает пешку на а6 Каруана.

18:26

Nxf3+ 13. Bxf3 *

Пока компьютер показывает, что шансы на успех у шахматистов равны. Нас ждет четвертая ничья подряд?

18:22

12. Rb1 *

Двигает ладью на b1 Карлсен. Гроссмейстер Евгений Алексеев заверяет, что этот ход стал для него совершенно неожиданным. Как отмечает эксперт, специальная программа не выдавал этот ход даже в десятке самых приоритетных. Интересно, что задумал норвежец?

18:17

11. b4 Bd6 * Достаточно осторожно играют спортсмены. Комментаторы сетуют на то, что матч пока разворачивается скучно.

18:10

9. Bd2 Nxc3 10. Bxc3 Nd4 * Замедлилось развитие партии. Призадумался Карякин над очередным ходом.

18:06

7. O-O O-O 8. d3 Re8 *

Делают рокировки оба спортсмена.

18:04

1. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 Nc6 4. g3 d5 5. cxd5 Nxd5 6. Bg2 Bc5 * Так называемое «английского» начало выбрали шахматисты на старте четвертой партии.

18:00

Поехали! Началась партия!

17:55

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает фаворитом поединка именно норвежца.

«Можно сказать, что именно в борьбе Карлсен переигрывает Каруану — в возникающих после дебюта позициях. Преимуществом Каруаны может быть то, что он хорошо подготовился, и в дебюте его тяжело «прихватить». Если Карлсен сумеет удивить Каруану в дебюте, сможет выйти на сложную позицию. Я продолжаю считать Карлсена фаворитом этого матча», — сказал Карякин в эфире «Матч ТВ».

Сергей Карякин
РИА Новости
Международный гроссмейстер Сергей Карякин на церемонии вручения премии "Серебряная лань" лучшим спортсменам и тренерам России по итогам 2016 года.
17:50

Любопытно, что Карлсен во время матча испытывает определенные неудобства. Накануне спортсмен жаловался на низкую температуру.

«Если мы будем тут сидеть и замерзать, это негативно скажется на игре», — заявил действующий чемпион мира, который был вынужден надевать дополнительное шерстяное белье.

Карлсен
РИА Новости
Магнус Карлсен -- основной претендент на победу в домашнем турнире
17:45

Матч проходит в Лондоне. Спортсмены играют две партии два дня подряд, после чего один день отдыхают. Исключением станут 11-я и 12-я партии (если они состоятся). После каждого из этих поединков шахматисты будут отдыхать один день.

17:40

Пока матч только набирает обороты. Спортсмены сыграли 3 партии из 12-ти. Все из них завершились вничью. Два раза белыми играл американец, однажды — норвежец. Таким образом, небольшое преимущество у действующего чемпиона мира.

17:35

Начало партии запланировано на 18:30 по московского времени.

17:30

Добрый вечер, уважаемые любители шахмат! «Газета.Ru» представляет текстовую трансляцию четвертой партии матча за мировую корону между Магнусом Карлсеном и Фабиано Каруаной.