Неожиданный ход: Карлсен и Каруана бьются за корону. LIVE

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Компьютер показывает небольшое преимущество Карлсен. Для норвежца этот расклад идеален. Действующий чемпион мира как удав любит давить на своих соперников. Тяжело сегодня придется американцу.
Уже десять минут не двигает фигуры Карлсен. Пока это самое долгий перерыв между ходами сегодня.
Американская шахматистка Сьюзен Полгар не исключает, что спортсмены приготовили что-то интересное друг для друга. Пока участники финального матча осторожно изучают друг друга.
Двигает пешку на а4 Карлсен, Каруана отвечает ходом на с6.
Пока норвежец думает над 14-м ходом, посмотрим, что пишут о партии в соцстях. Там отмечают, что небольшим преимуществом пока владеет норвежец.
Двигает пешку на а6 Каруана.
Nxf3+ 13. Bxf3 *
Пока компьютер показывает, что шансы на успех у шахматистов равны. Нас ждет четвертая ничья подряд?
12. Rb1 *
Двигает ладью на b1 Карлсен. Гроссмейстер Евгений Алексеев заверяет, что этот ход стал для него совершенно неожиданным. Как отмечает эксперт, специальная программа не выдавал этот ход даже в десятке самых приоритетных. Интересно, что задумал норвежец?
11. b4 Bd6 * Достаточно осторожно играют спортсмены. Комментаторы сетуют на то, что матч пока разворачивается скучно.
9. Bd2 Nxc3 10. Bxc3 Nd4 * Замедлилось развитие партии. Призадумался Карякин над очередным ходом.
7. O-O O-O 8. d3 Re8 *
Делают рокировки оба спортсмена.
1. c4 e5 2. Nc3 Nf6 3. Nf3 Nc6 4. g3 d5 5. cxd5 Nxd5 6. Bg2 Bc5 * Так называемое «английского» начало выбрали шахматисты на старте четвертой партии.
Поехали! Началась партия!
Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает фаворитом поединка именно норвежца.
«Можно сказать, что именно в борьбе Карлсен переигрывает Каруану — в возникающих после дебюта позициях. Преимуществом Каруаны может быть то, что он хорошо подготовился, и в дебюте его тяжело «прихватить». Если Карлсен сумеет удивить Каруану в дебюте, сможет выйти на сложную позицию. Я продолжаю считать Карлсена фаворитом этого матча», — сказал Карякин в эфире «Матч ТВ».
Любопытно, что Карлсен во время матча испытывает определенные неудобства. Накануне спортсмен жаловался на низкую температуру.
«Если мы будем тут сидеть и замерзать, это негативно скажется на игре», — заявил действующий чемпион мира, который был вынужден надевать дополнительное шерстяное белье.
Матч проходит в Лондоне. Спортсмены играют две партии два дня подряд, после чего один день отдыхают. Исключением станут 11-я и 12-я партии (если они состоятся). После каждого из этих поединков шахматисты будут отдыхать один день.
Пока матч только набирает обороты. Спортсмены сыграли 3 партии из 12-ти. Все из них завершились вничью. Два раза белыми играл американец, однажды — норвежец. Таким образом, небольшое преимущество у действующего чемпиона мира.
Начало партии запланировано на 18:30 по московского времени.
Добрый вечер, уважаемые любители шахмат! «Газета.Ru» представляет текстовую трансляцию четвертой партии матча за мировую корону между Магнусом Карлсеном и Фабиано Каруаной.