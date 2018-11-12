Неожиданный ход: Карлсен и Каруана бьются за корону. LIVE

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает фаворитом поединка именно норвежца.

«Можно сказать, что именно в борьбе Карлсен переигрывает Каруану — в возникающих после дебюта позициях. Преимуществом Каруаны может быть то, что он хорошо подготовился, и в дебюте его тяжело «прихватить». Если Карлсен сумеет удивить Каруану в дебюте, сможет выйти на сложную позицию. Я продолжаю считать Карлсена фаворитом этого матча», — сказал Карякин в эфире «Матч ТВ».