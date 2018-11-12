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Портфель вместо перчаток: Габулов закончил карьеру

Экс-голкипер сборной России Габулов завершил карьеру

Вратарь сборной России Владимир Габулов во время тренировки в Нойштифте перед матчами чемпионата... Александр Вильф/РИА «Новости»
Вратарь сборной России Владимир Габулов во время тренировки в Нойштифте перед матчами чемпионата мира по футболу 2018
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Знаменитый российский голкипер, участник чемпионата мира — 2018 Владимир Габулов объявил о завершении своей игровой карьеры. Сообщается, что футболист, сыгравший 10 матчей за национальную команду и являющийся заслуженным мастером спорта, теперь может стать министром в Северной Осетии.

12 ноября объявил о завершении своей профессиональной футбольной карьеры экс-вратарь сборной России, являвшийся частью великолепной команды, дошедшей до четвертьфинала домашнего чемпионата мира — 2018, Владимир Габулов.

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Дорогие друзья! С чувством выполненного долга я хочу объявить о завершении моей игровой карьеры. Это были счастливые 19 лет - я выступал за разные клубы, достиг определенных результатов в футболе. Искренне могу сказать, что в каждом матче я отдавал себя полностью и всегда получал удовольствие от занятия любимым делом. От всей души я хочу поблагодарить футболистов, тренеров, персонал - всех, с кем я когда-либо работал в одной команде. Я общался с талантливыми людьми, многие из которых стали моими хорошими друзьями. Спасибо болельщикам, которые на протяжении всей карьеры поддерживали меня. Спасибо моей семье и друзьям, которые всегда были рядом. Спасибо всем огромное! Многие считают, что стоит играть до того момента, пока ты востребован. Я же думаю, что уходить нужно тогда, когда ты чувствуешь, что отдал себя футболу полностью и достиг тех результатов, которые мог достичь. Сейчас, проанализировав свое внутреннее состояние, оглянувшись на свой игровой путь, я понял, что как футболист сделал все, что мог. Закончить карьеру в 35 лет в статусе чемпиона Бельгии и игрока сборной России после успешного чемпионата мира – это лучший момент для меня. Сейчас наступает новый этап в моей карьере и жизни. Я сделаю все, чтобы он стал для меня не менее интересным, насыщенным и успешным.

Публикация от Vladimir Gabulov (@vladimir_gabulov)

«С чувством выполненного долга я хочу объявить о завершении моей игровой карьеры. Это были счастливые 19 лет – я выступал за разные клубы, достиг определенных результатов в футболе, — написал Владимир в своем инстаграме.

— Искренне могу сказать, что в каждом матче я отдавал себя полностью и всегда получал удовольствие от занятия любимым делом.

От всей души я хочу поблагодарить футболистов, тренеров, персонал – всех, с кем я когда-либо работал в одной команде. Я общался с талантливыми людьми, многие из которых стали моими хорошими друзьями.

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Спасибо болельщикам, которые на протяжении всей карьеры поддерживали меня. Спасибо моей семье и друзьям, которые всегда были рядом. Спасибо всем огромное!

Многие считают, что стоит играть до того момента, пока ты востребован. Я же думаю, что уходить нужно тогда, когда ты чувствуешь, что отдал себя футболу полностью и достиг тех результатов, которые мог достичь.

Сейчас, проанализировав свое внутреннее состояние, оглянувшись на свой игровой путь, я понял, что как футболист сделал все, что мог. Закончить карьеру в 35 лет в статусе чемпиона Бельгии и игрока сборной России после успешного чемпионата мира – это лучший момент для меня.

Сейчас наступает новый этап в моей карьере и жизни. Я сделаю все, чтобы он стал для меня не менее интересным, насыщенным и успешным».

Ранее сообщалось, что 35-летний Габулов может стать в ближайшее время министром спорта Северной Осетии.

Владимир Габулов родился в североосетинском городе Моздок и там же начал заниматься футболом. В 2001 году был приглашен Валерием Газзаевым в московское «Динамо», в составе которого дебютировал в элитном дивизионе российского футбола в 17 лет.

После своего первого сезона в Премьер-лиге вратарь отправился исполнять детскую мечту играть за команду родной республики и стал игроком владикавказской «Алании».

Проведя в столице Северной Осетии два сезона, голкипер перебрался к Газзаеву в московский ЦСКА, с которым дважды стал чемпионом России и по разу обладателем Кубка и Суперкубка страны, хотя провел за это время всего три матча, находясь за спиной Игоря Акинфеева.

Кроме того, в составе ЦСКА Владимир стал обладателем Кубка УЕФА в 2005 году.

Потом были краснодарская «Кубань», пермский «Амкар», столичное «Динамо», снова ЦСКА, махчкалинский «Анжи», опять «Динамо», тульский «Арсенал» и наконец бельгийский «Брюгге».

На этом пути вратарь дважды выигрывал бронзовые медали РПЛ (с «Динамо» и «Анжи»), а также напоследок чемпионат Бельгии, где, правда, начав основным, залег на дно в запасе к концу сезона.

В 2007 году Габулов был впервые вызван в национальную сборную Гусом Хиддинком, а потом вызывался при Станиславе Черчесове.

В итоге вратарь был в составе обеих сборных страны, подаривших болельщикам сказку «бронзового» Евро-2008 и мечту домашнего чемпионата мира, где в наша команда прошла в 1/8 финала по пенальти Испанию, а в четвертьфинале также лишь в серии пенальти уступила хорватам.

Всего за свою профессиональную карьеру заслуженный мастер спорта Владимир Габулов провел за национальную команду десять игр.

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