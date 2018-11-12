Путь на вершину: Шарапова разогреется в зимнем Питере

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Шарапова сыграет на старте сезона в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Мария Шарапова Reuters
Российская теннисистка Мария Шарапова
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Стало известно, где россиянка Мария Шарапова начнет новый теннисный сезон. Одним из первых турниров, в которых самая популярная теннисистка планеты примет участие, будет St. Petersburg Ladies Trophy, который пройдет в Северной столице России с 28 января по 3 февраля.

Россиянка Мария Шарапова прилетит в конце января в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в турнире категории Premier.

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Об этом сообщил твиттер-аккаунт WTA Scores, опубликовавший 11 ноября информацию о расписании турниров самой популярной теннисистки планеты в январе будущего года, то есть на старте нового сезона.

Мария начнет соревноваться на первом же турнире, как и год назад, в китайском Шэнчжене с 30 декабря по 5 января. Следующей остановкой в путешествиях спортсменки по миру станет австралийский Мельбурн, где состоится первый турнир «Большого шлема» Australian Open, а затем уже настанет очередь несколько более престижного, чем шэнчженьский International, St. Petersburg Ladies Trophy.

Напомним, что нынешний сезон Шарапова завершила досрочно, из-за травмы спины после четвертого «шлема», нью-йоркского US Open, отказавшись от участия сразу в нескольких изначально заявленных в собственном графике турниров.

Из-за решения залечить повреждение и не защищать заработанные в прошлом году в последних турнирах сезона очки, она рискует своим посевом на Australian Open.

На данный момент россиянка располагается только на 29-м месте в рейтинге WTA, в то время как в число сеяных попадают 32 теннисистки. Интересно, что 31-летняя Шарапова за год отыграла только 13 турниров, что значительно меньше окружающих ее в табели о рангах спортсменок.

Для сравнения, ближайшая сопоставимая по задействованности в соревнованиях теннисистка — тоже экс-первая ракетка мира американка Винус Уильямс, — отыграв 12 турниров, располагается лишь на 40-м месте в классификации.

В январе прошлого года Мария выступила также в Шэнчэжене и на AO. В Китае россиянка обыграла швейцарку румынку Михаэлу Бузарнеску, американку Элисон Риске, казахстанку Зарину Дияс, а уступила в полуфинале в трех партиях шестой сеяной Катерине Синяковой из Чехии.

На первом «шлеме» нынешнего сезона россиянка переиграла немку Татьяну Марию, затем расправилась с 15-й сеяной Анастасией Севастовой из Латвии, но так же легко уступила в третьем круге немке Анжелик Кербер, у которой был 21-й номер посева, и которая в итоге провела мощный год, завершив его на второй строчке рейтинга.

Таким образом, Шараповой предстоит в ближайшем январе защитить заработанные 240 рейтинговых очков, что не выглядит такой уж сложной задачей, если спортсменка подойдет к началу года здоровой и в хорошей форме.

Ну а турнир в Санкт-Петербурге станет для нее неким бонусом, возможностью получить «лишние» баллы в рейтинг, так как год назад на стыке январая и феварля Мария отдыхала.

Напомним, что осенью 2018 года россиянку так и не дождались на »ВТБ Кубке Кремля», вместо которого она отправилась в путешествие по британским деревням со своим бойфрендом, 39-летним Александром Джилксом, арт-дилером с дипломом Итона и другом английских принцев и принцесс.

Пара посетила крупнейшую британскую ярмарку современного искусства Freeze Week и в ее рамках поучаствовала в инсталляции американского художника Тома Сакса, открывшего в одной из городских галерей «Офис по выдаче швейцарских паспортов» (Swiss Passport Office), а затем наслаждалась осенними пейзажами Котсуолда.

Впрочем, сейчас Шарапова уже находится у себя дома в США, где ведет активную подготовку к новому сезону.

Столь загруженный календарь на январь свидетельствует о серьезном настрое спортсменки все-таки постараться выполнить озвученную ей по возвращении после полуторагодичной допинговой дисквалификации за употребление мельдония цель — вновь стать первой ракеткой планеты.

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