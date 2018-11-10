Формула-1 в Бразилии: лидера гонки выбили, два пилота сошли. LIVE

Кошмар! Ферстаппен так здорово показывал себя в роли лидера и собирался на второй круг обогнать Эстебана Окона из «Форс Индии», однако тот на повороте въехал колесом в корпус машины «Ред Булла». В итоге обе машины остановились и потеряли драгоценные секунды. Зачем Окон навязывал здесь такую жесткую борьбу? Он все равно не рассчитывал ни на какие места, а вот Ферстаппен теперь потерял победу...