Формула-1 в Бразилии: лидера гонки выбили, два пилота сошли. LIVE

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На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию гонки и желает вам удачного вечера!
Хэмилтона тем временем качает команда. Поздравляем британца и «Мерседес» с победой! Теперь нас ждет последняя гонка «Формулы-1» в сезоне — Гран-при Абу-Даби 25 ноября.
Сироткин финиширует 17-м. Это предпоследняя позиция.
Разъяренный Ферстаппен ходит возле трассы. По радио он обещал своим техникам найти в паддоке Окона и спросить с него за то столкновение.
А вот так выглядит десятка пилотов, которые принесли своей команде очки.
Ферстаппен — второй, Райкконен — третий!
Все! Хэмилтон завершает гонку на первом месте! Кубок конструкторов теперь точно достается «Мерседесу» — «Феррари» уже никак его не обгонит по очкам.
Сироткин тем временем уступил 16-ю позицию Алонсо из «Макларена». Позади россиянина — только Стролл. Очень слаба машина у «Уильямса».
Последний круг! Ферстаппен заглядывает в зеркала Хэмилтону, но никак не может к нему приблизиться!
Два круга остается до финиша! Ферстаппен отстает на 1,620 секунды от Хэмилтона и пока не получает право на выпуск аэродинамического крыла для обгона. Успеет ли он приблизиться на достаточную дистанцию для атаки?
Лидеры заезда уже обогнали Сироткина на два круга. Россиянину приходится уклоняться, чтобы пропустить вперед «Ред Булл» и «Феррари». Из-за этого скорость Сергея несколько снижается, что, конечно, неприятно.
Сироткин тем временем опустился на 15-ю строчку. Радует лишь то, что россиянин показывает себя явно лучше напарника по «Уильямсу» Стролла, который отстает от него на десять секунд.
Риккардо тем временем борется за попадание в тройку. Впереди него — Райкконен из «Феррари», разница составляет 4,774 секунды.
Ферстаппен приближается к Хэмилтону и теперь отстает от него только на 1,965 секунды! Но до конца гонки остается всего пять кругов — кажется, побороться за победу у голландца уже не получится.
Появились известия о том, почему сошел с гонки Хюлкенберг из «Рено». Оказывается, произошел перегрев двигателя.
Риккардо тем временем показывает самый быстрый круг гонки — 1:11,343 секунды.
Кстати, эпизод столкновения Ферстаппена и Окона, после которого тогдашний лидер гонки пропустил вперед Хэмилтона, уже рассмотрели. Виновным признан Окон. Именно он въехал в голландца на повороте, хотя не сражался ни за какие места в очковой зоне и не должен был идти на такую бескомпромиссную борьбу. В итоге Окона наказали 10-секундным штрафом.
Риккардо вернулся в четверку лидеров, обогнав Боттаса! Шикарно едет «Ред Булл». «Мерседес» тем временем зазвал Валттери на пит-стоп — все равно он уже проиграл борьбу Риккардо и терять особо нечего.
Сироткин сократил отставание от Окона! Теперь разрыв составляет полторы секунды. Надо подниматься на 14-е место! А следом уже можно замахнуться и на 13-ю позицию Сайнса — он в двух секундах впереди Сироткина.
Шины нынешнего лидера гонки Хэмилтона находятся просто в плачевном состоянии. Однако делать пит-стоп ему сейчас нельзя, иначе потом он вряд ли нагонит отставание от Ферстаппена за оставшиеся 14 кругов. «Мерседес» теперь молится, чтобы шины позволили Хэмилтону додержаться до финиша на первом месте.
На горизонте появляется густая облачность. Будем надеяться, что она не опустится на трассу.
Борьба между Хэмилтоном и Ферстаппеном продолжается. Разрыв сократился до 3,944 секунды!
А у Сироткина может появиться возможность подняться на одну строчку выше. После столкновения с Ферстаппеном Окон изрядно замедлился и теперь обгоняет россиянина только на 2,887 секунды. Сергею надо попытаться обойти пилота «Форс Индии» и подняться на 14-е место.
Надо же! Ферстаппен восхищает своим упорством. Несмотря на разочаровывающее столкновение с Оконом, после которого его машина получила повреждения, он все равно остается вторым и отыгрывает у Хэмилтона почти по 0,5 секунды каждый круг!
Риккардо из «Ред Булла» тем временем обогнал Феттеля и поднялся на пятое место! Довольно долго не мог он совладать с соперником из «Феррари».
Окон уверяет, что Ферстаппен якобы не оставил ему места на повороте. Макс в это не верит и кричит по радио своим техникам: «Что за идиот! Ну что за идиот!» А лидером гонки теперь становится Хэмилтон.
Кошмар! Ферстаппен так здорово показывал себя в роли лидера и собирался на второй круг обогнать Эстебана Окона из «Форс Индии», однако тот на повороте въехал колесом в корпус машины «Ред Булла». В итоге обе машины остановились и потеряли драгоценные секунды. Зачем Окон навязывал здесь такую жесткую борьбу? Он все равно не рассчитывал ни на какие места, а вот Ферстаппен теперь потерял победу...
Риккардо пытается вернуться в пятерку лидеров после пит-стопа. Он активно атакует Феттеля, но тот занимает внутреннюю траекторию на повороте и не дает себя обойти.
Напарник Ферстаппена Риккардо заехал в боксы, сменил шины и опустился на шестую позицию.
Потрясающе показывает себя Ферстаппен! Он возвращает себе лидерство в гонке, обгоняя Хэмилтона! Болид «Ред Булла» развил такую скорость, что даже не пришлось хитрить на повороте, — Макс обогнал на прямой.
Лидер гонки Ферстаппен на 36 круге совершает первую замену шин! Теперь голландец стал третьим, пропустив вперед напарника по «Ред Буллу» Риккардо (теперь он первый) и Хэмилтона (второй).
Сироткин, перед которым ехал Хюлькенберг, теперь стал 15-м. Впереди него — второй пилот из «Рено» Сайнс. Разница составляет около 11 секунд. Конечно, такое наверстать довольно сложно.
Что творится! Хюлькенберг из «Рено» сошел с дистанции! В радио слышны нецензурные высказывания немца. Скоро узнаем, что произошло.
Два «Макларена» — Алонсо и Вандорн — находятся на последнем и предпоследнем месте, поочередно обгоняя друг друга. Печальная картина...
Боттас тем временем испытывает непонятные проблемы с болидом. Машина просто не выдает положенную ей скорость. Финн уже очутился на седьмой позиции и всеми силами пытается обогнать Ромена Грожана из «Хаас», но тот отлично обороняется, не давая обойти себя на повороте.
Феттель заехал заменить шины! Ну, теперь «Феррари» пойдет побыстрее.
Ферстаппен продолжает наращивать преимущество над Райкконеном — уже 8,673 секунды. И это при том, что он еще не заезжал на пит-стоп.
Сироткин идет 17-м. Он уже сменил шины на Medium, так что теперь их должно хватить надолго. Будем ждать, пока остальные пилоты заедут в пит-стоп, и россиянин сможет подняться по позиции.
Эрикссон из «Заубера», к сожалению, сошел с дистанции. Что-то неладное творилось с его машиной с самого начала гонки. В одном из эпизодов болид даже развернуло в простой ситуации, и гонщик в сердцах воскликнул, что не может управлять такой посудиной.
Пилоты повально переходят на более медленные, но жесткие шины Medium. От раскаленной трассы Бразилии шины портятся быстрее. Однако некоторые все еще продолжают соревноваться на мягких Soft и Ultrasoft.
Ферстаппен тем временем стал первым, поскольку Хэмилтон потратил время на пит-стоп. Голландец обгоняет ближайшего преследователя Райкконена на 7,744 секунды. Когда же представитель «Ред Булла» отправится на замену шин?
Несчастье произошло с Алонсо: он проехал ту зону, где можно было заехать на пит-стоп, и машину пришлось откатывать назад. Теперь он только 19-й.
Из лидеров заезда шины сменили друг за другом оба «Мерседеса» — Хэмилтон и Боттас.
Шины также сменил Сироткин. Посмотрим, поможет ли это россиянину прибавить в скорости.
Первым на замену шин заехал Фернандо Алонсо из «Макларена».
Первая десятка пилотов по итогам 15-ти кругов выглядит так:
Ферстаппен обсуждает с механиками «Ред Булла» технические характеристики болида Хэмилтона, которого он собирается обогнать.
«Кажется, он скользит сильнее, чем я», — говорит Макс. «Зацепись за него», — советуют механики.
Пока что пятерка лидеров выглядит так: Хэмилтон, Ферстаппен (+1,333), Боттас (+3,802), Райкконен (+0,724), Феттель (+1,022).
Теперь к лидерам заезда подбирается второй пилот «Ред Булла» — Даниэль Риккардо. Его болид движется с большей скоростью, чем машины Боттаса и обоих «Феррари».
Как же дела у российского гонщика Сергея Сироткина? К сожалению, он лишь 18-й, хотя стартовал с 15-й позиции. Но старт у россиянина не задался. Напарник Сироткина по «Уильямсу» Лэнс Стролл показывает себя еще хуже — он пока 19-й.
Ферстаппен — просто зверь! Голландец уже второй — вслед за досрочным чемпионом этого сезона Хэмилтоном. На повороте Макс сумел обогнать Боттаса.
Тем временем Ферстаппен из «Ред Булла» устраивает революцию на треке и всего за два круга обгоняет обоих представителей «Феррари». Теперь Макс — третий, сразу после двух «Мерседесов».
А вот теперь пилоты «Рено» поочередно обгоняют друг друга на трассе, жестко вытесняя напарника. С такими друзьями никаких врагов не надо. Пока что впереди Сайнс.
Тут же происходит небольшое столкновение между двумя пилотами «Рено» — Сайнсом и Хюлькенбергом! Известно, что напарники по команде не ладят друг с другом и даже не кушают вместе, но чтобы соперничество раскалилось уже до такого... Скорее всего, просто нелепая случайность.
Две машины «Мерседеса» тут же вырвались вперед, затолкав Феттеля, который опустился со второй позиции на третью.
Гонка началась!
Кстати, незадолго до старта гонки болид Эрикссона из «Заубера» оказался немного поврежден: при выезде из боксов из него вывалились небольшие детали. Остается надеяться, что все будет в порядке.
Пилоты уехали на прогревочный круг! Гонка вот-вот начнется.
Погода в Бразилии — 25 градусов тепла. А вот температура трека — 40 градусов.
Стартовый порядок выглядит вот так: 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 2. Себастьян Феттель («Феррари») 3. Валттери Боттас («Мерседес») 4. Кими Райкконен («Феррари») 5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») 7. Маркус Эрикссон («Заубер») 8. Шарль Леклер («Заубер») 9. Ромен Грожан («Хаас») 10. Пьер Гасли («Торо Россо») 11. Кевин Магнуссен («Хаас») 12. Серхио Перес («Форс Индия») 13. Эстебан Окон («Форс Индия») 14. Нико Хюлькенберг («Рено») 15. Сергей Сироткин («Уильямс») 16. Карлос Сайнс («Рено») 17. Брендон Хартли («Торо Россо») 18. Фернандо Алонсо («Макларен») 19. Лэнс Стролл («Уильямс») 20. Стоффель Вандорн («Макларен»)
Заезды начнутся в 20.10 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители автоспорта. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция этапа Гран-при «Формулы-1» в Бразилии.