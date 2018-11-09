Ответить за Карякина: Каруана сражается с Карлсеном. LIVE

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- 120493 просмотра Каруана вырвал ничью с Карлсеном в 1-й партии матча за шахматную корону
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Двигает ладью Магнус к королю D1, Каруана также убирает ладью на место ферзя.
Пешка А3 от Карлсена, Каруана отвечает ферзем на А5.
Каруана отвечает конем на С6.
Магнус двигает ферзя на С2.
Каруана отвечает слоном на С5, забирает пешку.
Забирает пешку у Каруаны Карлсен.
Выстраивает построение для ферзя Карлсен. Вполне естественная для него схема. Каруана проводит рокировку.
Быстро начинают гроссмейтеры. Магнус продолжает конем на F3, этим же отвечает и Фабиано.
Началась игра. Карлсен стартует с Д2 - Д4.
Итак, на месте Фабиано. Все готово к началу игры.
Ожидает своего соперника Магнус.
Сегодня же белыми играет Карлсен.
Карлсен в свою очередь оказался несколько разочарован ничьей, ведь имел все шансы победить.
«Думаю, это хороший результат. Я играл черными, и матч завершился вничью. Очень хотел победить. Я показал, что не играл на ничью. Для меня все началось очень хорошо, имел лучшую позицию. Но я играл слишком осторожно.
У соперника появился шанс вырваться на свободу. Пытался найти способ обмена для того, чтобы играть на победу, но не смог это сделать. Потом ждал ошибки соперника, но и этого не произошло», — заявил норвежец.
На послематчевой пресс-конференции Каруана, конечно же, заявил, что доволен результатом.
«Я проиграл начало матча. У меня было сложное положение. Магнус начал обыгрывать меня. После мне удалось защитить позицию. Это был не самый приятный опыт, чтобы отзащищаться в чрезвычайно длинном матче, играя при этом белыми. Я думаю, что мне посчастливилось закончить матч вничью.
Обычно при игре белыми вы не можете быть довольны ничейным результатом. Но, учитывая мою позицию, я очень счастлив. Я рад, что не проиграл, — сказал Каруана.
Накануне гроссмейстеры провели первую партию, которая неожиданно завершилась вничью. С самого начала партии Карлсен имел полное превосходство и имел возможность одержать быструю победу, однако Каруана смог добиться ничьей, на которую шахматисты согласились аж на 115-м ходу!
Начало встречи запланировано на 18.00 по московскому времени.
Добрый вечер, уважаемые любители шахмат! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция второй партии матча за шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной.