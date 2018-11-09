Ответить за Карякина: Каруана сражается с Карлсеном. LIVE

Карлсен в свою очередь оказался несколько разочарован ничьей, ведь имел все шансы победить.

«Думаю, это хороший результат. Я играл черными, и матч завершился вничью. Очень хотел победить. Я показал, что не играл на ничью. Для меня все началось очень хорошо, имел лучшую позицию. Но я играл слишком осторожно.

У соперника появился шанс вырваться на свободу. Пытался найти способ обмена для того, чтобы играть на победу, но не смог это сделать. Потом ждал ошибки соперника, но и этого не произошло», — заявил норвежец.