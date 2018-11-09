Ответить за Карякина: Каруана сражается с Карлсеном. LIVE

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Франция / Лига 1
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ЛилльСтрасбург
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Испания / Примера
23:00
ЛевантеРеал Сосьедад
1:3
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НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзКоламбус Блю Джекетс
1:2
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Торонто Мэйпл ЛифсНью-Джерси Дэвилз
6:1
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Детройт Ред УингзНью-Йорк Рейнджерс
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Виннипег ДжетсКолорадо Эвеланш
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Сент-Луис БлюзСан-Хосе Шаркс
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Анахайм ДаксМиннесота Уайлд
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Евролига
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Химки Барселона
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Будучность Жальгирис
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Баскония Фенербахче
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НБА / регулярный чемпионат
03:00
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04:00
Майами ХитИндиана Пэйсерс
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Денвер НаггетсБруклин Нетс
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закончен
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Сакраменто КингзМиннесота Тимбервулвз
121:110
закончен
Фигурное катание / Этап Гран-при Японии
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Короткая программа среди девушек
закончен
Шахматы / Матч за шахматную корону. Первая партия
17:30
Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
0,5 - 0,5
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
УралОренбург
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закончен
16:30
Крылья СоветовАхмат
1:2
2 тайм
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РостовДинамо М
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ФНЛ / Первый дивизион
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ЛучНижний Новгород
1:0
закончен
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СКА-ХабаровскТюмень
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13:00
СибирьМордовия
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13:00
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1:0
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БалтикаТомь
1:0
2 тайм
17:00
ФакелСпартак-2
0:0
2 тайм
Украина / Премьер-лига
15:00
ЛьвовОлимпик Д
1:1
закончен
18:00
ЗаряКарпаты
0:0
1 тайм
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ДеснаЧерноморец
0:0
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ХетафеВаленсия
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Атлетико МАтлетик Б
не начался
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ЖиронаЛеганес
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Лестер СитиБёрнли
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18:00
Ньюкасл ЮнайтедБорнмут
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СаутгемптонУотфорд
0:0
1 тайм
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0:0
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17:30
НюрнбергШтутгарт
0:0
1 тайм
17:30
ФортунаГерта
0:0
1 тайм
17:30
ВердерБоруссия М
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0:2
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Баффало СэйбрзВанкувер Кэнакс
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Даллас СтарзНэшвилл Предаторз
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03:00
Каролина ХаррикейнзДетройт Ред Уингз
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03:00
Питтсбург ПингвинзАризона Койотс
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Торонто РэпторсНью-Йорк Никс
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Лос-Анджелес КлипперсМилуоки Бакс
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Нью-Орлеан ПеликансФиникс Санз
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Мемфис ГриззлизФиладельфия Сиксерс
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Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
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04:00
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Голден Стэйт УорриорзБруклин Нетс
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04:30
Сан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
не начался
05:00
Даллас МавериксОклахома-Сити Тандер
не начался
06:00
Сакраменто КингзЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
Шахматы / Матч за шахматную корону. Вторая партия
18:00
Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
online
Фигурное катание / Этап Гран-при Японии. Произвольная программа
10:40
Туктамышева заняла третье место на этапе Гран-при Японии
1
Рика Кихира (Япония)
224,31
2
Сатоко Мияхара (Япония)
219,47
3
Елизавета Туктамышева (Россия)
219,02
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
УфаСпартак М
не начался
16:00
КраснодарЕнисей
не начался
16:30
РубинЛокомотив М
не начался
19:00
ЦСКАЗенит
не начался
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АлавесУэска
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БарселонаБетис
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СевильяЭспаньол
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Райо ВальеканоВильярреал
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АталантаИнтер М
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КьевоБолонья
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17:00
ЭмполиУдинезе
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СассуолоЛацио
не начался
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МиланЮвентус
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ЛиверпульФулхэм
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17:15
ЧелсиЭвертон
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Украина / Премьер-лига
18:00
Динамо КМариуполь
не начался
20:30
ВорсклаШахтёр Д
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
23:00
Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
не начался
01:00
Вашингтон КэпиталзАризона Койотс
не начался
01:00
Флорида ПантерзОттава Сенаторз
не начался
03:00
Бостон БрюинзВегас Голден Найтс
не начался
03:00
Виннипег ДжетсНью-Джерси Дэвилз
не начался
05:00
Сан-Хосе ШарксКалгари Флэймз
не начался
05:30
Эдмонтон ОйлерзКолорадо Эвеланш
не начался
Единая лига ВТБ
17:30
Локомотив-Кубань ЦСКА
не начался
18:00
Зенит Парма
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Детройт ПистонсШарлотт Хорнетс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсИндиана Пэйсерс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксОрландо Мэджик
не начался
04:00
Денвер НаггетсМилуоки Бакс
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсБостон Селтикс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсАтланта Хоукс
не начался
Ответить за Карякина: Каруана сражается с Карлсеном. LIVE

Онлайн-трансляция второй партии матча за шахматную корону

Магнус Карлсен (справа) и Фабиано Каруана Reuters
Магнус Карлсен (справа) и Фабиано Каруана
Видео по теме
В Лондоне норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана продолжают борьбу за шахматную корону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию второй партии.
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18:13

Двигает ладью Магнус к королю D1, Каруана также убирает ладью на место ферзя.

18:12

Пешка А3 от Карлсена, Каруана отвечает ферзем на А5.

18:11

Каруана отвечает конем на С6.

18:10

Магнус двигает ферзя на С2.

18:08

Каруана отвечает слоном на С5, забирает пешку.

18:06

Забирает пешку у Каруаны Карлсен.

18:05

Выстраивает построение для ферзя Карлсен. Вполне естественная для него схема. Каруана проводит рокировку.

18:03

Быстро начинают гроссмейтеры. Магнус продолжает конем на F3, этим же отвечает и Фабиано.

18:00

Началась игра. Карлсен стартует с Д2 - Д4.

17:59

Итак, на месте Фабиано. Все готово к началу игры.

17:58

Ожидает своего соперника Магнус.

17:55

Сегодня же белыми играет Карлсен.

17:50

Карлсен в свою очередь оказался несколько разочарован ничьей, ведь имел все шансы победить.

«Думаю, это хороший результат. Я играл черными, и матч завершился вничью. Очень хотел победить. Я показал, что не играл на ничью. Для меня все началось очень хорошо, имел лучшую позицию. Но я играл слишком осторожно.

У соперника появился шанс вырваться на свободу. Пытался найти способ обмена для того, чтобы играть на победу, но не смог это сделать. Потом ждал ошибки соперника, но и этого не произошло», — заявил норвежец.

17:45

На послематчевой пресс-конференции Каруана, конечно же, заявил, что доволен результатом.

«Я проиграл начало матча. У меня было сложное положение. Магнус начал обыгрывать меня. После мне удалось защитить позицию. Это был не самый приятный опыт, чтобы отзащищаться в чрезвычайно длинном матче, играя при этом белыми. Я думаю, что мне посчастливилось закончить матч вничью.

Обычно при игре белыми вы не можете быть довольны ничейным результатом. Но, учитывая мою позицию, я очень счастлив. Я рад, что не проиграл, — сказал Каруана.

17:40

Накануне гроссмейстеры провели первую партию, которая неожиданно завершилась вничью. С самого начала партии Карлсен имел полное превосходство и имел возможность одержать быструю победу, однако Каруана смог добиться ничьей, на которую шахматисты согласились аж на 115-м ходу!

17:35

Начало встречи запланировано на 18.00 по московскому времени.

17:30

Добрый вечер, уважаемые любители шахмат! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция второй партии матча за шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной.