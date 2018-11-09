«Он убьет Мейвезера»: Флойд нарывается на Хабиба

Курсы валют$ 67.86 (0) 76.88 (0)
Пенсионный советник
Москва: +3°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Лига Европы
18:50
Астана Яблонец
2:1
закончен
18:50
Фенербахче Андерлехт
2:0
закончен
20:55
Спартак М Рейнджерс
4:3
закончен
20:55
Рапид В Вильярреал
0:0
закончен
20:55
Краснодар Стандард
2:1
закончен
20:55
Акхисар Беледиеспор Севилья
2:3
закончен
20:55
Аполлон Л Айнтрахт Ф
2:3
закончен
20:55
Лацио Марсель
2:1
закончен
20:55
Динамо К Ренн
3:1
закончен
20:55
Мальмё Сарпсборг 08
1:1
закончен
20:55
Генк Бешикташ
1:1
закончен
20:55
БАТЭ Челси
0:1
закончен
20:55
Види ПАОК
1:0
закончен
23:00
Байер Цюрих
1:0
закончен
23:00
Лудогорец АЕК Ларнака
0:0
закончен
23:00
Русенборг Ред Булл Зальцбург
2:5
закончен
23:00
Селтик РБ Лейпциг
2:1
закончен
23:00
Славия П Копенгаген
0:0
закончен
23:00
Бордо Зенит
1:1
закончен
23:00
Динамо З Спартак Тр
3:1
закончен
23:00
Ворскла Карабах
0:1
закончен
23:00
Арсенал Спортинг
0:0
закончен
23:00
Бетис Милан
1:1
закончен
23:00
Олимпиакос Дюделанж
5:1
закончен
Еврохоккейтур
19:30
РоссияФинляндия
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия ФлайерзАризона Койотс
5:4 (ОТ)
закончен
03:00
Флорида ПантерзЭдмонтон Ойлерз
4:1
закончен
03:00
Бостон БрюинзВанкувер Кэнакс
5:8
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингНью-Йорк Айлендерс
4:2
закончен
03:30
Оттава СенаторзВегас Голден Найтс
3:5
закончен
03:30
Монреаль КанадиенсБаффало Сэйбрз
5:6 (ОТ)
закончен
04:30
Даллас СтарзСан-Хосе Шаркс
4:3
закончен
04:30
Чикаго БлэкхоуксКаролина Харрикейнз
3:4
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзМиннесота Уайлд
1:3
закончен
Евролига
22:00
Бавария Дарушшафака
116:70
закончен
22:05
Маккаби Т-А Реал Мадрид
66:87
закончен
22:45
Олимпия Милан ЦСКА
85:90
закончен
23:45
Гран Канария Анадолу Эфес
90:94
закончен
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Оклахома-Сити ТандерХьюстон Рокетс
98:80
закончен
05:00
Финикс СанзБостон Селтикс
109:116
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЛос-Анджелес Клипперс
116:105
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзМилуоки Бакс
111:134
закончен
Россия / Премьер-Лига
19:30
АрсеналАнжи
2:0
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
Ганновер-96Вольфсбург
2:0
2 тайм
Италия / Серия А
22:30
ФрозинонеФиорентина
0:1
2 тайм
Франция / Лига 1
22:45
ЛилльСтрасбург
0:0
2 тайм
Испания / Примера
23:00
ЛевантеРеал Сосьедад
1:0
перерыв
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:30
Детройт Ред УингзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
04:00
Виннипег ДжетсКолорадо Эвеланш
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзСан-Хосе Шаркс
не начался
06:00
Анахайм ДаксМиннесота Уайлд
не начался
Евролига
20:00
Химки Барселона
80:87
закончен
21:00
Будучность Жальгирис
60:72
закончен
22:00
Панатинаикос Олимпиакос
online
22:30
Баскония Фенербахче
online
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Филадельфия СиксерсШарлотт Хорнетс
не начался
03:00
Орландо МэджикВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Атланта ХоуксДетройт Пистонс
не начался
04:00
Майами ХитИндиана Пэйсерс
не начался
05:00
Денвер НаггетсБруклин Нетс
не начался
05:30
Юта ДжазБостон Селтикс
не начался
06:00
Сакраменто КингзМиннесота Тимбервулвз
не начался
Шахматы / Матч за шахматную корону. Первая партия
17:30
Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
online
Фигурное катание / Этап Гран-при Японии
09:31
Короткая программа среди девушек
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
УралОренбург
не начался
16:30
Крылья СоветовАхмат
не начался
19:00
РостовДинамо М
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
07:00
ЛучНижний Новгород
не начался
09:00
СКА-ХабаровскТюмень
не начался
13:00
СибирьМордовия
не начался
13:00
РоторАвангард К
не начался
14:00
Краснодар-2Тамбов
не начался
15:00
АрмавирЧертаново
не начался
15:00
ХимкиШинник
не начался
16:00
СочиЗенит-2
не начался
17:00
БалтикаТомь
не начался
17:00
ФакелСпартак-2
не начался
Испания / Примера
15:00
ВальядолидЭйбар
не начался
18:15
ХетафеВаленсия
не начался
20:30
Атлетико МАтлетик Б
не начался
22:45
ЖиронаЛеганес
не начался
Украина / Премьер-лига
15:00
ЛьвовОлимпик Д
не начался
18:00
ЗаряКарпаты
не начался
18:00
ДеснаЧерноморец
не начался
20:30
Арсенал КАлександрия
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
Кардифф СитиБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
18:00
Хаддерсфилд ТаунВест Хэм Юнайтед
не начался
18:00
Лестер СитиБёрнли
не начался
18:00
Ньюкасл ЮнайтедБорнмут
не начался
18:00
СаутгемптонУотфорд
не начался
20:30
Кристал ПэласТоттенхэм Хотспур
не начался
Италия / Серия А
17:00
ТориноПарма
не начался
20:00
СПАЛКальяри
не начался
22:30
ДженоаНаполи
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
ХоффенхаймАугсбург
не начался
17:30
НюрнбергШтутгарт
не начался
17:30
ФортунаГерта
не начался
17:30
ВердерБоруссия М
не начался
17:30
ФрайбургМайнц
не начался
20:30
Боруссия ДБавария
не начался
Франция / Лига 1
19:00
ГенгамЛион
не начался
22:00
АнжеМонпелье
не начался
22:00
НимНицца
не начался
22:00
Сент-ЭтьенРеймс
не начался
22:00
ТулузаАмьен
не начался
Еврохоккейтур
14:00
ШвецияРоссия
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзЧикаго Блэкхоукс
не начался
21:00
Баффало СэйбрзВанкувер Кэнакс
не начался
22:00
Даллас СтарзНэшвилл Предаторз
не начался
03:00
Коламбус Блю ДжекетсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Каролина ХаррикейнзДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзАризона Койотс
не начался
03:00
Флорида ПантерзНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингОттава Сенаторз
не начался
03:00
Монреаль КанадиенсВегас Голден Найтс
не начался
03:00
Бостон БрюинзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
06:00
Лос-Анджелес КингзКалгари Флэймз
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Астана Нижний Новгород
не начался
12:00
Енисей УНИКС
не начался
16:00
Автодор Цмоки-Минск
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:00
Торонто РэпторсНью-Йорк Никс
не начался
23:30
Лос-Анджелес КлипперсМилуоки Бакс
не начался
03:00
Нью-Орлеан ПеликансФиникс Санз
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизФиладельфия Сиксерс
не начался
04:00
Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Майами ХитВашингтон Уизардс
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзБруклин Нетс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
не начался
05:00
Даллас МавериксОклахома-Сити Тандер
не начался
06:00
Сакраменто КингзЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
«Он убьет Мейвезера»: Флойд нарывается на Хабиба

Агент Хабиба сообщил о переговорах с Мейвезером

Американский боксер Флойд Мейвезер и российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов Reuters
Американский боксер Флойд Мейвезер и российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов
Видео по теме
Менеджер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз сообщил новые подробности возможного поединка своего клиента с американским боксером Флойдом Мейвезером. По его словам, американец первым выразил намерение встретиться с Нурмагомедовым на ринге.

Ситуация вокруг противостояния российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американского боксера Флойда Мейвезера-младшего обрастает новыми подробностями. Поединок, который еще недавно казался фантастикой, не имеющей продолжения, все более близок к реальности. Менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз поделился новым «горячим» комментарием, в котором заявил о прошедших переговорах со стороной Мейвезера относительно возможного боя. По его словам,

Флойд лично обратился к представителям Хабиба с предложением встретиться на ринге и провести поединок по правилам бокса.

«Мы разговаривали с командой Флойда Мейвезера. На самом деле, это он первый вышел на нас. Мы поговорили с ним, а затем я поговорил с его представителями. Я сразу же известил UFC, потому что мы обязаны делать это по контракту», — цитирует менеджера Нурмагомедова FightTime.

Реклама

При этом в руководстве UFC выступают категорически против проведения поединка на боксерском ринге. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт неоднократно заявлял, что если Нурмагомедов и Мейвезер желают подраться, то бой должен пройти в октагоне исключительно по правилам смешанных единоборств. Абдель-Азиз в свою очередь считает, что если же Хабиб и Флойд-младший сойдутся в восьмиугольнике, то американец будет обречен на поражение.

«У Уайта было несколько встреч с командой Мейвезера. Но мы расходимся с ним во мнениях. Он считает, что может уговорить Флойда драться в UFC. Но вам нужно понимать, что Флойд не является настоящим бойцом. Он просто боксер. Если рассуждать логически, Хабиб просто убьет его. Если он хочет получить деньги, то будет должен пройти через трепку», — отметил менеджер Нурмагомедова, утверждая, что американский боксер действительно вышел с ним на связь с конкретным предложением о бое.

«Когда Флойд Мейвезер звонит вам напрямую, то это является чем-то большим. Также отметим, что у Хабиба остался всего лишь один бой по контракту с UFC»,

— заключил он.

Уайт настроен решительно. Президент UFC уверен, что боксерского боя между Нурмагомедовым и Мейвейзером не будет.

«Конечно, если Хабиб действительно хочет этого, то мы можем поговорить, но мне совершенно не нравится эта идея. Посмотрим, как все сложится», — приводит его слова MMAWeekly.

Сам же Мейвезер выразил скепсис в отношении позиции Уайта.

По его словам, глава UFC лишь нагнетает ситуацию, однако не имеет над ней контроля.

Также американец вспомнил свой бой против другого представителя смешанных единоборств — ирландца Конора Макгрегора, с которым он сошелся на боксерском ринге.

«Так уже было с Макгрегором. Дана Уайт сказал, что он не будет драться по правилам бокса. Как вышло — все видели. Уайт классный парень, но что будет в будущем, он не знает. Все зависит от Хабиба. Этот русский может и дальше зарабатывать по $3-4 млн в год, а может выйти на ринг со мной и заработать гораздо больше», — приводит слова 41-летнего американца CNN.

Напомним, 26 августа 2017 года в Лас-Вегасе на «T-Mobile Арене» Мейвезер и Макгрегор провели бой по правилам бокса. Досрочную победу в десятом раунде техническим нокаутом одержал американский боксер. Кроме того, их противостояние стало одним из самых выгодных с финансовой точки зрения.

По итогам поединка Мейвезер заработал гонорар в размере $100 млн, а Макгрегор — порядка $30 млн. Помимо гарантированного минимума американцу также причиталось 75% выручки от продажи трансляции бой, тогда как ирландскому бойцу только 25%.

По некоторым данным, в общей сложности Флойд заработал за тот бой около $400 млн, а Макгрегор — $100 млн.

Желание заработать крупную сумму денег выразила и сторона Нурмагомедова. Его менеджер неоднократно заявлял в своих интервью, что рассматривает предложения о подписании контракта, согласно которому за бой российский боец получит не менее $50 млн.

Нурмагомедов и Мейвезер являются непобежденными спортсменами. В карьере ММА Хабиб провел 27 поединков, и все они завершились победой россиянина. В активе американца 50 побед, 27 из которых — нокаутом.

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице шахмат, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».