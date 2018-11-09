«Он убьет Мейвезера»: Флойд нарывается на Хабиба

Ситуация вокруг противостояния российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американского боксера Флойда Мейвезера-младшего обрастает новыми подробностями. Поединок, который еще недавно казался фантастикой, не имеющей продолжения, все более близок к реальности. Менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз поделился новым «горячим» комментарием, в котором заявил о прошедших переговорах со стороной Мейвезера относительно возможного боя. По его словам,

Флойд лично обратился к представителям Хабиба с предложением встретиться на ринге и провести поединок по правилам бокса.

«Мы разговаривали с командой Флойда Мейвезера. На самом деле, это он первый вышел на нас. Мы поговорили с ним, а затем я поговорил с его представителями. Я сразу же известил UFC, потому что мы обязаны делать это по контракту», — цитирует менеджера Нурмагомедова FightTime.

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При этом в руководстве UFC выступают категорически против проведения поединка на боксерском ринге. Глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт неоднократно заявлял, что если Нурмагомедов и Мейвезер желают подраться, то бой должен пройти в октагоне исключительно по правилам смешанных единоборств. Абдель-Азиз в свою очередь считает, что если же Хабиб и Флойд-младший сойдутся в восьмиугольнике, то американец будет обречен на поражение.

«У Уайта было несколько встреч с командой Мейвезера. Но мы расходимся с ним во мнениях. Он считает, что может уговорить Флойда драться в UFC. Но вам нужно понимать, что Флойд не является настоящим бойцом. Он просто боксер. Если рассуждать логически, Хабиб просто убьет его. Если он хочет получить деньги, то будет должен пройти через трепку», — отметил менеджер Нурмагомедова, утверждая, что американский боксер действительно вышел с ним на связь с конкретным предложением о бое.

«Когда Флойд Мейвезер звонит вам напрямую, то это является чем-то большим. Также отметим, что у Хабиба остался всего лишь один бой по контракту с UFC»,

— заключил он.

Уайт настроен решительно. Президент UFC уверен, что боксерского боя между Нурмагомедовым и Мейвейзером не будет.

«Конечно, если Хабиб действительно хочет этого, то мы можем поговорить, но мне совершенно не нравится эта идея. Посмотрим, как все сложится», — приводит его слова MMAWeekly.

Сам же Мейвезер выразил скепсис в отношении позиции Уайта.

По его словам, глава UFC лишь нагнетает ситуацию, однако не имеет над ней контроля.

Также американец вспомнил свой бой против другого представителя смешанных единоборств — ирландца Конора Макгрегора, с которым он сошелся на боксерском ринге.

«Так уже было с Макгрегором. Дана Уайт сказал, что он не будет драться по правилам бокса. Как вышло — все видели. Уайт классный парень, но что будет в будущем, он не знает. Все зависит от Хабиба. Этот русский может и дальше зарабатывать по $3-4 млн в год, а может выйти на ринг со мной и заработать гораздо больше», — приводит слова 41-летнего американца CNN.

Напомним, 26 августа 2017 года в Лас-Вегасе на «T-Mobile Арене» Мейвезер и Макгрегор провели бой по правилам бокса. Досрочную победу в десятом раунде техническим нокаутом одержал американский боксер. Кроме того, их противостояние стало одним из самых выгодных с финансовой точки зрения.

По итогам поединка Мейвезер заработал гонорар в размере $100 млн, а Макгрегор — порядка $30 млн. Помимо гарантированного минимума американцу также причиталось 75% выручки от продажи трансляции бой, тогда как ирландскому бойцу только 25%.

По некоторым данным, в общей сложности Флойд заработал за тот бой около $400 млн, а Макгрегор — $100 млн.

Желание заработать крупную сумму денег выразила и сторона Нурмагомедова. Его менеджер неоднократно заявлял в своих интервью, что рассматривает предложения о подписании контракта, согласно которому за бой российский боец получит не менее $50 млн.

Нурмагомедов и Мейвезер являются непобежденными спортсменами. В карьере ММА Хабиб провел 27 поединков, и все они завершились победой россиянина. В активе американца 50 побед, 27 из которых — нокаутом.

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