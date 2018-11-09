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Тронул 12-летнего: знаменитый чемпион арестован за изнасилование

Трехкратный чемпион ОИ по боксу обвинен в изнасиловании ребенка

Кубинский боксер-любитель Феликс Савон cubanews.acn.cu
Кубинский боксер-любитель Феликс Савон
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Трехкратный чемпион Олимпийских игр по боксу Феликс Савон арестован по обвинению в изнасиловании несовершеннолетнего подростка. По информации кубинских СМИ, 51-летний боксер-любитель находится под стражей уже более месяца.

Ужасная новость пришла из мира бокса. Один из самых титулованных и знаменитых боксеров-любителей Феликс Савон арестован полицией Кубы. 51-летний кубинец обвиняется в изнасиловании несовершеннолетнего подростка.

С заявлением в полицию обратились сами родители 12-летнего мальчика, утверждающие, что Савон надругался над их сыном.

По информации портала Boxing Scene, кубинский боксер находится под стражей уже более месяца — с 30 сентября. Однако официально эта информация не подтверждена. Как сообщают кубинские СМИ, правительство Кубы активно работает над тем, чтобы сведения об аресте одного из самых титулованных спортсменов страны не распространялась.

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Так, источники отмечают, что Савон обвиняется в изнасиловании несовершеннолетних далеко не первый раз.

Однако ранее власти Кубы покрывали боксера ради сохранения положительного имиджа трехкратного олимпийского чемпиона.

Примечательно, что, по данным кубинского издания Gatopardo, сам Савон потерял уважение со стороны своих родственников, которые отказываются навещать его в тюрьме. Единственным гостем, кто посетил его за время заключения под стражей, стал его соотечественник и прыгун в высоту Хавьер Сотомайор, который также является чемпионом летних Олимпийских игр — 1992 в Барселоне.

Савон является одним из самых известных и титулованных боксеров-любителей в мире. Завоевав золотые медали Игр в Барселоне (1992), Атланте (1996) и Сиднее (2000), он стал третьим за всю историю бокса, кому удалось трижды выиграть Олимпиаду. Помимо него данного успеха достигли еще один кубинец Теофило Стивенсон, а также представитель Венгрии Ласло Паппу.

Кроме трех золотых наград Игр Савон имеет в своем активе три Кубка мира. Также он пять раз становился чемпионом мирового первенства. В своей карьере он провел 383 поединка, 362 из которых завершились победой кубинца (170 — нокаутом).

При этом Савон никогда не дрался на профессиональном уровне. В течение всей карьеры ему неоднократно предлагали перейти в профессионалы, однако каждый раз он отказывался от этого. Кроме того, титулованный кубинец даже отверг предложение подписать многомиллионный контракт на бой против бывшего чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и The Ring, тяжеловеса Майка Тайсона.

В 2001 года Савон повесил перчатки на гвоздь и вошел в тренерский штаб национальной команды перед Олимпийскими играми — 2004 в Афинах. После этого боксер-любитель резко сменил вид деятельности и занялся духовным развитием, переквалифицировавшись в художники.

На столь неожиданный ход его, по словам самого спортсмена, сподвигло отношение общественности к нему после ухода из большого спорта.

«Началось все с набросков о семье. Когда один из рисунков испортился, и я захотел его отреставрировать, меня стали спрашивать, а почему я не пишу? Так как я всегда любил рисовать, я подумал, что у меня может получиться. Когда я боксировал, меня любили. Когда ушел из бокса, отношение изменилось. Оно уже не то. Я работал с Кубинской федерацией бокса, но чувствовал пустоту в душе, для них я был бесполезен. В искусстве я нашел способ реализовать себя, бороться с ностальгией, которая охватила меня после завершения карьеры», — приводит слова Савона кубинская газета Juventud Rebelde.

Так, он успел провести одну выставку, на которой представил более десяти своих работ, выполненных в жанре реализма и сюрреализма.

«Раньше про меня говорили, что я не слишком техничный боксер. Но посмотрите, чего я добился. Теперь хочу повторить историю. Все дело — в ударе. Ностальгия не отправит меня в нокаут», — заключил боксер.

Неизвестно, насколько спорт и искусство отразились на сознании Савона, однако история с изнасилованием точно не пойдет ему в плюс. К тому же проблемы с законом имел не только он, но и его сын Марио.

В апреле этого года издание CubaNet сообщило, что 22-летний сын именитого боксера был арестован за ограбление 23-летней девушки, которую он также изнасиловал.

Примечательно, что вскоре после задержания Марио Савон был отпущен на свободу, что вызвало недовольство других заключенных тюрьмы, где он отбывал наказание.

«В этой тюрьме находятся люди, которые совершили гораздо более мелкие преступления, чем он. Однако мы остаемся за решеткой, а его отпустили.

Многие из нас, отбывая наказание здесь, страдают и подвергаются пыткам со стороны сотрудников тюрьмы за нелепые нарушения. Сын Савона же, изнасиловавший молодую девушку, был отпущен, как будто ничего не произошло!» — возмущались заключенные.

Кубинские СМИ также отмечают, что подобное отношение к Марио Савону напрямую связано с его родством с одним из самых успешных спортсменов Кубы.

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