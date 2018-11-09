Хоккей в Канаде: российские юниоры превзошли молодежь

Россия (мол.) – Сборная OHL – 1:3 (счет в серии – 1-2)

В третьем маттче CIBC Canada Russia Series молодежная сборная России под руководством Валерия Брагина встречалась с командой Хоккейной лиги провинции Онтарио (OHL) в Сарнии.

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Напомним, что после двух матчей против сборной Западной хоккейной лиги (WHL) счет в серии был равным – на победу молодых канадцев их сверстники из России ответили собственной викторией.

По давно сформированным правилам молодежной суперсерии российская сборная в играх против команды соответствующей лиги может пополнять состав своими хоккеистами, выступающими в ней.

Таким образом, перед третьей игрой тренерский штаб Брагина смог рассчитывать на пятерых новых хоккеистов, выступающих в Онтарио, и все они (защитник Дмитрий Саморуков, нападающие Алексей Липанов, Алексей Торопченко и Кирилл Максимов) кроме вратаря Ивана Просветова вышли на лед.

Вне заявки на игру остались защитник Марк Рубинчик и нападающие Евгений Каницкий, Максим Марушев и Никита Шашков.

Как и в двух предыдущих поединках, российская молодежка пропустила первой – уже на пятой минуте Айзек Рэтклифф замкнул передачу Барретта Хэйтона.

Но если против команды WHL подопечные Брагина в обеих встречах сравнивали счет, то на этот раз они пропустили вторую шайбу. Маккензи Энтуизла сбили во время выхода «один в ноль», и канадский нападающий реализовал штрафной бросок, переиграв Даниила Тарасова.

Впрочем, еще до первого перерыва россиянам удалось вернуться в игру. Степан Старков здорово разобрался за чужими воротами и сделал передачу под бросок Павлу Шэну, который безупречно расстрелял верхний угол ворот Митчелла Ди Пьетро.

Развить успех не получилось. В середине второго периода Хэйтон оформил результативный бросок уже сам, а у убежавшего в ответ на рандеву с Ди Пьетро Кирилла Слепца шайба подпрыгнула на льду и сошла с крюка.

В третьем периоде шел закрытый хоккей (6-7) по броскам, и канадцы очень грамотно и надежно оборонялись, не позволяя российским хоккеистом создавать много угроз воротам Ди Пьетро. Счет больше не менялся, и теперь сборные Канадской хоккейной лиги (CHL) вновь впереди в серии – 2-1.

Россия (U-17) – Чехия (U-17) – 5:0

Еще более юные российские хоккеисты выступают в другом канадском городе – Сент-Джоне – в престижном Мировом кубке вызова и играли в ночь на 9 ноября по московскому времени четверьфинал с Чехией.

После поражения от Финляндии подопечные Сергея Голубовича последовательно обыграли «Канаду в красном» и Швецию, заняв в своей группе первое место, и вышли на аутсайдера группы А Чехию.

Впрочем, не стоило обольщаться и заранее думать о полуфинале: год назад российская юниорка вообще выиграла на групповой стадии все матчи, а в четвертьфинале уступила той же Чехии...

Вот и противостояние в этом году было тяжелым. В первом периоде шла упорнейшая борьба за инициативу, а преимущество российских хоккеистов было эфемерным. Очень помогла ошибка чешского голкипера Ярослава Беднара, который на 18-й минуте подарил шайбу Александру Пашину, и наш форвард реализовал момент.

Во второй 20-минутке зрители вообще не увидели голов, хотя моментов у команд было предостаточно, а Беднар и Ярослав Аскаров совершили по 13 сейвов, причем наш голкипер особенно потрудился в те 80 секунд, что российская сборная играла втроем против пятерых.

Вратарь в итоге стал главным героем встречи, засушив чешских юниоров и в третьем периоде и совершив за игру всего 28 спасений.

Аскаров не пропускает на Мировом кубке вызова уже более двух матчей кряду: в последний раз его огорчила в третьем периоде во втором туре «Канада в красном». Серия достигла уже 133 минут и 40 секунд.

Что же до полевых российских хоккеистов, то им удалось в заключительном отрезке дожать Чехию. Сначала Даниил Чайка и Игнат Коханов в течение минуты поразили ворота Беднара, а затем Артем Грушников и Василий Пономарев довели дело до уверенного разгрома – 5:0.

«В первом периоде свалились на игру соперника. Не навязывали свою игру, а действовали в соответствии с хоккеем чехов. Свою роль сыграла психология и волнение — все же плей-офф есть плей-офф, — рассказал по окончании матча Голубович.

— Несмотря на это, на протяжении всей игры имели преимущество, массу моментов не реализовали, выстояли втроем. В третьем периоде сумели поправить реализацию. Игра, по большому счету, шла до гола. Его забили мы, соперник психологически рассыпался».

Теперь наша команда в полуфинале вновь сыграет с Швецией, от которой не пропустила в игре третьего тура группы В.

Интересно, что в квартет сильнейших вошли в итоге только команды нашей подгруппы – во втором полуфинале сразятся Финляндия и «Канада в красном».

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