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Шахматы / Матч за шахматную корону. Первая партия
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Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
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Битва за шахматную корону: Карлсен — Каруана. LIVE

Онлайн-трансляция 1-й партии матча за шахматную корону Карлсен — Каруана

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен. .tatasteelchess.com/
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен.
Видео по теме
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен и американский шахматист Фабиано Каруана проводят первую партию матча за шахматную корону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
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18:58

Карлсен отходит погулять, периодически возвращаясь и проверяя, сходил ли оппонент.

18:55

Каруана снова надолго ушел в себя. Сидит уже около 10 минут. Как бы не уйти в цейтнот. Впрочем, американца можно понять: это первый в его карьере матч за шахматную корону, так что даже не в критической позиции он предпочитает перестраховаться.

18:50

Карлсен задумался совсем ненадолго и отправил коня назад d7-f8. Норвежец во время подготовки, кажется, просчитал множество вариантов и теперь не тратит времени на размышления.

18:45

Каруана, наконец, додумал и перевел коня назад — f3-h2.

18:40

У Карлсена потрачено минут шесть, а вот у Каруаны — 15-20. Либо готовится какая-то великолепная комбинация, либо Фабиано просто подготовился к такому развитию событий чуть хуже своего оппонента.

18:35

Пока американец решает, что же делать, напомним про контроль времени. Обоим шахматистам дается 100 минут на первые 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

18:30

Теперь уже Каруана надолго задумался. Пока что у белых чуть более выгодная позиция, но им нужно действовать очень активно и стараться быстрее реализовать преимущество, иначе оно довольно скоро испарится.

18:25

Карлсен задумался над необычным ходом соперника. После некоторых размышлений он решил двинуть пешку вперед b7-b6.

18:20

Каруана первым делает короткую рокировку. Не совсем привычный вариант для американского гроссмейстера.

18:16

Американец подтянул ближе к центру все легкие фигуры — обоих коней и слона. Каруана, кстати, свел партию к своей любимой системе Россолимо — одному из вариантов Сицилианской защиты. Он уничтожил коня Карлсена и создал сопернику сдвоенные пешки и малоподвижную пешечную структуру. Поэтому он сейчас и опережает норвежца по темпу.

18:14

Каруана продолжает отправлять вперед пешки. Теперь был ход h2-h3. Карлсен несколько отстает по развитию, к тому же у него немного испорчена пешечная структура. Однако пока еще рано говорить о том, у кого преимущество.

18:12

Развитие фигур идет своим чередом. Каруана выдвигает пешки в центре, Карлсен отправляет слона в окошко на g7.

18:10

Карлсен в ответ «ест» слона пешкой, открывая вертикаль своему ферзю. Раньше норвежец никогда не избирал такого варианта.

18:08

Карлсен спокойно играет пешкой g7-g6 и позволяет Каруане уничтожить своего коня на с6. Вот такая у нас Сицилианская защита.

18:06

Каруана сразу отправил слона на b5 и атаковал коня Карлсена. Смело.

18:04

Развитие фигур проходит стремительно. Оба уже вывели коней.

18:02

Карлсен неожиданно отвечает пешкой на с5 вместо более простого варианта — е5.

18:00

Первый ход сделан! Каруана идет пешкой на e4!

17:55

Всего матч будет состоять из 12 партий. Победу одержит тот, кто первым наберет 6,5 очка. За победу игрок получает одно очко, за ничью — 0,5, за поражение — 0.

17:50

Каруана получил право оспорить шахматную корону, победив на турнире претендентов в марте 2018 года. Шахматист является американцем итальянского происхождения. Он вырос в Бруклине, однако переезжал в Италию на десять лет (с 2005 по 2015-й), в течение которых выступал за европейскую страну. В 2015-м Каруана вернулся в США и теперь снова защищает цвета звездно-полосатого флага.

17:45

Карлсен удерживает звание чемпиона мира с 2013 года, когда он одолел индийского гроссмейстера Вишванатана Ананда. С тех пор он еще раз победил индийца и обыграл россиянина Сергея Карякина, защитив свой титул уже дважды. Теперь 27-летнему норвежцу предстоит сделать это в третий раз.

Карлсен
fide.com
17:40

Любопытно, что соперники по этому матчу прямо сейчас являются сильнейшими на планете: Карлсен находится на первом месте в рейтинге Международной федерации шахмат (ФИДЕ), а Каруана — на второй. Ранее такое уже случалось в 1990 году, когда за шахматную корону боролись Гарри Каспаров и Анатолий Карпов.

17:35

Жеребьевка на церемонии открытия матча определила, что Каруана будет играть первую партию белыми, а Карлсен — черными. После шести партий цвет поменяется, и тот, кто играл белыми в шестой партии, возьмет этот же цвет в седьмой. А вот его соперник будет играть за белых первую и заключительную 12-ю партию.

17:30

Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция первой партии матча за шахматную корону, за которую поборются норвежец Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана.