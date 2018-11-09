Битва за шахматную корону: Карлсен — Каруана. LIVE

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Карлсен отходит погулять, периодически возвращаясь и проверяя, сходил ли оппонент.
Каруана снова надолго ушел в себя. Сидит уже около 10 минут. Как бы не уйти в цейтнот. Впрочем, американца можно понять: это первый в его карьере матч за шахматную корону, так что даже не в критической позиции он предпочитает перестраховаться.
Карлсен задумался совсем ненадолго и отправил коня назад d7-f8. Норвежец во время подготовки, кажется, просчитал множество вариантов и теперь не тратит времени на размышления.
Каруана, наконец, додумал и перевел коня назад — f3-h2.
У Карлсена потрачено минут шесть, а вот у Каруаны — 15-20. Либо готовится какая-то великолепная комбинация, либо Фабиано просто подготовился к такому развитию событий чуть хуже своего оппонента.
Пока американец решает, что же делать, напомним про контроль времени. Обоим шахматистам дается 100 минут на первые 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Теперь уже Каруана надолго задумался. Пока что у белых чуть более выгодная позиция, но им нужно действовать очень активно и стараться быстрее реализовать преимущество, иначе оно довольно скоро испарится.
Карлсен задумался над необычным ходом соперника. После некоторых размышлений он решил двинуть пешку вперед b7-b6.
Каруана первым делает короткую рокировку. Не совсем привычный вариант для американского гроссмейстера.
Американец подтянул ближе к центру все легкие фигуры — обоих коней и слона. Каруана, кстати, свел партию к своей любимой системе Россолимо — одному из вариантов Сицилианской защиты. Он уничтожил коня Карлсена и создал сопернику сдвоенные пешки и малоподвижную пешечную структуру. Поэтому он сейчас и опережает норвежца по темпу.
Каруана продолжает отправлять вперед пешки. Теперь был ход h2-h3. Карлсен несколько отстает по развитию, к тому же у него немного испорчена пешечная структура. Однако пока еще рано говорить о том, у кого преимущество.
Развитие фигур идет своим чередом. Каруана выдвигает пешки в центре, Карлсен отправляет слона в окошко на g7.
Карлсен в ответ «ест» слона пешкой, открывая вертикаль своему ферзю. Раньше норвежец никогда не избирал такого варианта.
Карлсен спокойно играет пешкой g7-g6 и позволяет Каруане уничтожить своего коня на с6. Вот такая у нас Сицилианская защита.
Каруана сразу отправил слона на b5 и атаковал коня Карлсена. Смело.
Развитие фигур проходит стремительно. Оба уже вывели коней.
Карлсен неожиданно отвечает пешкой на с5 вместо более простого варианта — е5.
Первый ход сделан! Каруана идет пешкой на e4!
Всего матч будет состоять из 12 партий. Победу одержит тот, кто первым наберет 6,5 очка. За победу игрок получает одно очко, за ничью — 0,5, за поражение — 0.
Каруана получил право оспорить шахматную корону, победив на турнире претендентов в марте 2018 года. Шахматист является американцем итальянского происхождения. Он вырос в Бруклине, однако переезжал в Италию на десять лет (с 2005 по 2015-й), в течение которых выступал за европейскую страну. В 2015-м Каруана вернулся в США и теперь снова защищает цвета звездно-полосатого флага.
Карлсен удерживает звание чемпиона мира с 2013 года, когда он одолел индийского гроссмейстера Вишванатана Ананда. С тех пор он еще раз победил индийца и обыграл россиянина Сергея Карякина, защитив свой титул уже дважды. Теперь 27-летнему норвежцу предстоит сделать это в третий раз.
Любопытно, что соперники по этому матчу прямо сейчас являются сильнейшими на планете: Карлсен находится на первом месте в рейтинге Международной федерации шахмат (ФИДЕ), а Каруана — на второй. Ранее такое уже случалось в 1990 году, когда за шахматную корону боролись Гарри Каспаров и Анатолий Карпов.
Жеребьевка на церемонии открытия матча определила, что Каруана будет играть первую партию белыми, а Карлсен — черными. После шести партий цвет поменяется, и тот, кто играл белыми в шестой партии, возьмет этот же цвет в седьмой. А вот его соперник будет играть за белых первую и заключительную 12-ю партию.
Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция первой партии матча за шахматную корону, за которую поборются норвежец Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана.