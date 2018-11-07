Москва и Грозный ждут: где подерутся Хабиб и Мейвезер

Новость о возможном поединке между чемпионом мира по боксу американцем Флойдом Мейвезером и российским бойцом, чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым просочилась в сеть в середине октября этого года. В интервью BoxingNews24 Мейвезер рассказал, что встретится с обоими участниками боя Магкрегор — Нурмагомедов уже в следующем году.

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«У меня постоянно спрашивают, почему я говорю о поединках с соперниками из смешанных единоборств. Но послушайте, мы с Хабибом заработаем сумасшедшие деньги. Я встречусь и с Хабибом, и с Конором уже в 2019 году. Многие не верили, что мой поединок с Макгрегором вообще состоится, но я рад, что это случилось», — рассказал боксер.

Идея провести бой между россиянином и американцем витает в воздухе уже последний месяц. Мейвезер нокаутировал ирландца Конора Макгрегора в боксерском поединке, который затем проиграл Нурмагомедову в бою по правилам UFC. Встреча двух победителей так и напрашивается. Неясно только одно: в рамках каких правил будет осуществляться проведение поединка. Мейвезер настаивает на соблюдении всех правил боксерских встреч, но глава Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт заявил, что бой может состояться только по правилам ММА.

«Если Мейвезер хочет драться, пусть приходит и дерется. Но дерется в UFC, не по боксерским правилам. Однажды мы уже это проходили, этого достаточно»,

— приводит слова Уайта американский TMZ.

Россиянин уже встречался с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым. На встрече обсуждался вопрос проведения боя по боксерским правилам, а также место проведения встречи.

«Сегодня состоялась встреча с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым. Обсудили бой с Мейвезером. Хотим, чтобы поединок прошел в Москве на легендарной арене «Лужники». Уверены, что соберем 100 тыс. зрителей, а также установим мировой рекорд по продаже платных трансляций.

А самое важное, что в углу будет мой отец. В Москву виза ведь не нужна. Вопрос к моим болельщикам: вы в меня верите? Или тоже считаете, что он меня вырубит в боксерском бою?» — написал Нурмагомедов в инстаграме, разместив фото с Кремлевым.

Не остался в стороне и президент Чеченской республики Рамзан Кадыров. Он предложил соотечественнику провести бой на территории Чечни – в Грозном.

«Мы имеем богатый опыт организации спортивных, политических, культурных событий мирового уровня. И если Хабиб и Флойд договорятся о бое, мы с большим удовольствием предоставим им такую возможность в Грозном. Мы организуем его на высшем уровне!» — приводит слова Кадырова представительство Флойда Мейвейзера в России.

И россиянин, и американец вызывают друг друга на бой уже на протяжении месяца. 41-летний Мейвезер отправил в нокаут в 10-м раунде боксерского поединка своего оппонента, ирландца Конора Макгрегора, который является бойцом MMA. За всю свою профессиональную карьеру американец провел 50 боев, одержав победы во всех из них.

30-летний Нурмагомедов выступает под эгидой UFC в смешанных единоборствах. За всю свою профессиональную карьеру провел 27 боев, также ни разу не потерпев поражения. В последнем бою за право обладать титулом чемпиона UFC в легком весе россиянин встречался с Макгрегором. Нурмагомедов одержал досрочную победу в четвертом раунде, применив болевой прием в отношении 30-летнего ирландца.

После яркой победы над Макгрегором Мейвезер сразу предложил россиянину бой. Несмотря на то, что UFC открыто запрещает бойцу выступать в рамках боксерского ринга, вопрос о проведении мероприятия все еще стоит остро. Обе стороны привлекает выручка, которую они смогут заработать, если бой состоится. По слухам, боксер может заработать порядка полумиллиона долларов в случае договоренности о проведении встречи.

«Так уже было с Макгрегором. Дана Уайт сказал, что он не будет драться по правилам бокса. Как вышло — все видели. Уайт классный парень, но что будет в будущем, он не знает. Все зависит от Хабиба. Этот русский может и дальше зарабатывать по $3-4 млн в год, а может выйти на ринг со мной и заработать гораздо больше»,

— приводит слова Мейвезера американский телеканал CNN.

Сейчас коммерческая составляющая интересует обе организации. Сколько они выручат, если проведут такой бой – неизвестно. Но ясно одно – в минусе не будет никто.

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