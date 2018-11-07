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«Собираюсь поглотить ее»: последние слова убитого футболиста

Опубликованы последние фотографии убитого игрока «Сан-Паулу»

Бразильский футболист Даниэл Фрейтас twitter
Бразильский футболист Даниэл Фрейтас
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Дело о жестоком убийстве бразильского футболиста Даниэла Фрейтаса обрастает новыми подробностями. В сети появились фотографии хавбека «Сан-Паулу», которые он отправил своему другу за несколько часов до смерти. В переписке Фрейтас косвенно подтверждает слова своего убийцы о том, что футболист собирался изнасиловать его супругу.

В социальных сетях появились фотографии полузащитника бразильского «Сан-Паулу» Даниэла Фрейтаса за несколько часов до его смерти. Хавбек отправил своему другу селфи сомнительного содержания, на которых запечатлен лежащим в постели с женой своего убийцы. Он намекнул товарищу, что собирается заняться сексом с женщиной, которая на фотографии изображена в бессознательном состоянии.

«Я собираюсь поглотить маму именинницы»,

— гласит сообщение футболиста.

Напомним, что 24-летний Фрейтас был зверски убит 29 октября недалеко от леса бразильского города Куритиба. На теле футболиста при осмотре были обнаружены следы жестоких пыток — в частности, у хавбека был отрезан половой орган, а его голова была практически отделена от туловища. После многочисленных истязаний бразилец был убит из огнестрельного оружия.

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Местная полиция спустя нескольких дней поиска убийцы арестовала 38-летнего предпринимателя Эдисона Бриттеса Жуниора, который оказался отцом девушки Алланы, пригласившей Фрейтаса в свой дом на празднование 18-го дня рождения. Именинница позднее опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что футболист был ее бойфрендом — по словам Алланы, ее с Фрейтесом связывали исключительно дружеские отношения.

Бриттес на допросе следователя признался в содеянном, однако вину отрицал. Бизнесмен заявил, приглашенный на праздник дочери футболист заперся в комнате с его супругой и якобы домогался ее. Женщина начала кричать и вырываться. Услышав призыв о помощи, Бриттес побежал к жене, выбил дверь и повалил раздетого Фрейтаса на пол, избивая его. Друзья предпринимателя пытались не дать ему совершить преступление, однако разъяренный муж был слишком зол в тот момент. Как позднее признался Бриттес, о своем поступке он не жалеет, поскольку «пытался сохранить моральную целостность своей семьи».

Фотографии, которые футболист отправил своему другу за несколько часов до смерти, косвенно подтверждают показания Бриттеса.

Можно предположить, что Фрейтас действительно оказался в одной комнате с женой бизнесмена Кристиной, которую пользователи сети опознали в лежащей на кровати женщине. Так как супруга Бриттеса на фотографиях явно находится в бессознательном состоянии – у нее закрыты глаза, размазана тушь, она укрыта одеялом – домогательства со стороны футболиста кажутся вполне реальными.

На текущий момент расследование дела об убийстве Фрейтаса продолжается.

Даниэл Фрейтас был известен по выступлениям за бразильские «Ботафого» и «Сан-Паулу». За свой талант хавбек получил прозвище Даниэл Месси, однако не смог закрепиться в основном составе одних из самых известных клубов страны.

На протяжении всей карьеры Фрейтаса преследовали травмы, в том числе и одна из самых неприятных для спортсменов – разрыв крестообразных связок колена.

24-летний хавбек перенес несколько операций в связи с повреждением правого коленного сустава. Как это часто случается, выйти на высокий уровень он уже не смог и трижды был отдан «Сан-Паулу» в аренду.

До момента своей смерти бразилец выступал за клуб Серии Б «Сан-Бенту». В текущем сезоне за клуб из второго дивизиона хавбек провел всего лишь два матча.

Несмотря на неочевидные обстоятельства и предпосылки к убийству Фрейтаса, бразильский футбольный мир скорбит о смерти игрока. Так, «Сан-Паулу», которому принадлежали права на игрока, 29 октября провел минуту молчания во время тренировки в честь Даниэла. В «Сан-Бенту», где Фрейтас выступал на правах аренды до своей смерти, сделали заявление, в котором говорилось о солидарности с семьей погибшего.

«Сан-Бенту» сожалеет о смерти полузащитника Даниэля Фрейтаса и выражает соболезнования семье и друзьям игрока в этот момент глубокой печали», — гласит сообщение.

Ряд других бразильских клубов также выразил свои соболезнования близким футболиста.

В Бразилии жестокие убийства не являются редкостью. По статистике O Globo, в южноамериканской стране за последние 15 лет было убито свыше 786 тысяч человек. В 2013 году в Бразилии было громкое дело об убийстве 52-х заключенных в тюрьме Сан-Паулу. По итогам расследования 25 полицейских были признаны виновными и приговорены к 624 годам тюрьмы каждому.

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