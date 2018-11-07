Атака на фанатов: кто пытался взорвать ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу — 2018, который прошел в России с 14 июня по 15 июля, был официально признан лучшим в истории.

Реклама

Решение о присвоении такого почетного звания прошедшему мундиалю принял совет Международной федерации футбола (ФИФА), который в том числе оценил нововведения, вроде паспортов болельщика, которые позволяли не допускать на стадионы хулиганов, и бесплатного транспорта.

Кроме того, за время проведения мирового первенства не было зафиксировано ни одного серьезного инцидента с участием фанатов — ни массовых драк, ни давок. Также удалось погасить террористическую угрозу.

Однако, как сообщил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников, террористы готовили несколько атак во время мундиаля.

Во время чемпионата мира ФСБ предотвратила несколько терактов с участием беспилотников.

Злоумышленники собирались использовать дроны для того, чтобы атаковать иностранных фанатов. По словам Бортникова, сотрудники его ведомства раскрыли семь группировок, которые занимались подготовкой к подобным терактам, причем такие попытки предпринимались не только во время чемпионата мира, но и в ходе проведения других массовых мероприятий в России.

«Органы Федеральной службы безопасности приняли все меры, чтобы выявить и пресечь попытки использования террористами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ходе подготовки и проведения массовых спортивных и политических мероприятий — прежде всего в ходе чемпионата мира по футболу, проводившегося в России», — сказал Бортников на совещании с главами спецслужб из других стран, сотрудничающих с ФСБ.

Директор Федеральной службы безопасности подчеркнул, что предотвратить теракты удалось лагодаря слаженной работе оперативников из разных государств.

«В деятельности центра международного сотрудничества, который был создан на базе ФСБ для обеспечения безопасности мундиаля, приняли участие представители 55 спецслужб и правоохранительных органов из 34 государств. Результаты проделанной работы по обеспечению безопасности чемпионата получили высокую оценку руководства нашей страны и зарубежных специалистов», — приводит слова Бортникова ТАСС.

Также глава ФСБ отметил, что в современных реалиях спецслужбам различных стран необходимо объединять усилия и согласовывать свои действия для того, чтобы эффективно противостоять преступным угрозам — в том числе и международному терроризму.

Напоследок Бортников сообщил, что в 2018 году в России были обнаружены 70 ячеек различных международных террористических организаций.

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев согласился в главой ФСБ в том, что предотвратить теракты во многом помогла совместная работа с иностранными коллегами.

«Ярким примером успешного международного взаимодействия на данном направлении является проведение в текущем году в России чемпионата мира по футболу, в ходе которого совместными усилиями удалось избежать терактов», — приводит слова Патрушева «РИА Новости».

Предпринимались и организационные шаги. Так, в Петербурге с 1 июня по 17 июля полет беспилотников был ограничен.

Дронам нельзя было появляться в определенной зоне радиусом 110 км без специального разрешения, полученного от регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности на ЧМ-2018. Кроме того, в России с 2016 года введена обязательная регистрация всех дронов, масса которых превышает 0,25 килограмма.

Возможно, такое внимание к беспилотникам объяснялось тем, что террористы нередко пытаются использовать подобные летательные аппараты, чтобы атаковать российские военные объекты в Сирии.

Ранее глава ведомства Бортников уже рассказывал о том, как ФСБ решала вопросы с готовящимися террористическими атаками на Олимпиаду-2014 в Сочи.

В частности, во французском аэропорту были задержаны несколько смертниц, которые собирались провести взрывные устройства в Россию.

Всего накануне Игр, по словам Бортникова, российские спецслужбы сумели предотвратить атаки злоумышленников на несколько олимпийских объектов, причем в этом отечественным стражам порядка помогали коллеги из США и Европейского союза.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».