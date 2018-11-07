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Разборки в Ванкувере: российская молодежка отомстила канадцам

Молодежная сборная России победила канадцев во втором матче Суперсерии

Эпизод матча между молодежной сборной России и командой Западной хоккейной лиги Канады CHL Images
Эпизод матча между молодежной сборной России и командой Западной хоккейной лиги Канады
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Молодежная сборная России по хоккею взяла реванш у команды Западной хоккейной лиги (WHL) Канады за поражение в первом матче Суперсерии. Россиянам удалось одержать победу в ответной встрече, забросив решающую шайбу за минуту до финальной сирены. Матч состоялся в пригороде Ванкувера, который совсем скоро примет молодежный чемпионат мира по хоккею.

Молодежная сборная России по хоккею отомстила сверстникам из Канады за поражение в первом матче Суперсерии-2018. В ответной встрече со сборной Западной хоккейной лиги (WHL) подопечные Валерия Брагина выиграли со счетом 3:1 и дали неплохой щелчок по носу канадским сверстникам, которые не далее как вчера одолели их с преимуществом в одну шайбу — 2:1.

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Любопытно, что «месть» получилась очень похожей по сценарию на то, как развивался предыдущий матч.

Канадцы точно так же со стартовых минут закрыли россиян в их зоне и практически не отдавали снаряд, создавая атаку за атакой.

К середине периода «кленовые листья» уже добились троекратного преимущества над молодежной «Красной машиной» по количеству бросков (12-4), однажды попали в штангу (Нолан Фут угодил в каркас после выхода один на один с голкипером) и вполне заслуженно повели в счете.

На шестой минуте Тай Смит совершил мощнейший бросок от синей линии и попал точно в «девятку». Вратарь сборной России Петр Кочетков не сумел отреагировать на этот дальний выстрел, поскольку защитник загородил его своей спиной и не позволил увидеть момент броска — 1:0.

Казалось бы, уже пора начинать переживать из-за того, что игра у команды снова не ладится, а новый голкипер, заменивший стоявшего в предыдущий день Даниила Тарасова, не справляется с обязанностями, как вдруг отечественная дружина пришла в себя и выдала ударную концовку периода.

Сначала автор единственного гола России в прошлом матче и капитан команды Павел Шэн упустил прекрасную возможность нанести бросок с близкого расстояния после передачи Степана Старкова — его успели накрыть защитники. Затем сразу же Александр Романов (внук Зинэтулы Билялетдинова, выступающий в московском ЦСКА) выстрелил из круга вбрасывания — Дэвид Тендек отразил щитком.

После еще пары бросков шайба наконец оказалась в сетке ворот канадцев

— 18-летний нападающий Булат Шафигуллин из нижнекамского «Нефтехимика» подправил снаряд в створ после дальнего броска Евгения Калабушкина («СКА-1946») от синей линии. 1:1.

Во втором периоде продолжилась равная борьба: россиянам удалось подавить былую робость и обойтись без стартового провала. Команды играли на встречных курсах, но канадцы действовали грубее и умудрились удалиться дважды за пять минут.

Печально лишь, что сборная России так и не сумели реализовать ни одно большинство в этом периоде, хотя во втором случае была довольно близка к голу:

Савелий Ольшанский чуть не попал в «девятку», а Владислав Цицюра не сумел перехитрить голкипера после выхода один на один. Тем не менее игра в большинстве по-прежнему остается одним из слабых мест отечественной дружины — пребывая в численном преимуществе, россияне даже сами могли пропустить на контратаках.

В третьем периоде уже подопечные Брагина удалились дважды, но продемонстрировали монолитную игру в обороне и не позволили сопернику отличиться.

А на 59-й минуте встречи случилось чудо: Старков отличился в большинстве, отправив снаряд в створ с «пятака» после дальнего броска Шэна.

До конца встречи оставалась минута, и было ясно, что отыграться канадцы вряд ли успеют. «Кленовые» сняли вратаря и с шестью полевыми игроками пошли вперед, однако потеряли шайбу по пути, и Иван Муранов отправил снаряд уже в пустые ворота — 3:1.

Так молодежной «Красной машине» удалось взять реванш у сборной Западной хоккейной лиги при том, что акклиматизация еще не завершилась, а накануне встречи россиянам пришлось совершить энергозатратный переезд из Камлупса в Лэнгли — пригород Ванкувера.

В рамках Суперсерии подопечным Брагина вообще придется часто перемещаться по Канаде, так что этот турнир станет настоящей проверкой на прочность и умение держать концентрацию в любых кондициях.

После этой победы, кстати, россияне отправятся в провинцию Онтарио, где их ждет двухматчевое противостояние со сборной местной Хоккейной лиги (OHL).

Помимо бойцовских качеств и мощной «физики» россиян стоит отметить и работу над ошибками в обороне.

В этой встрече явно бросилось в глаза равенство с соперником по части удалений.

Если прошлый матч начался просто с катастрофического проигрыша России по этому показателю (три удаления подряд в первом периоде у нас и ни одного — у канадцев), то теперь соперники шли вровень. В стане и той, и другой команды было зафиксировано по три малых штрафа, причем россияне сумели провести без нарушения правил довольно долгие отрезки. Будет здорово, если по ходу следующих матчей подопечные Брагина наладят и опасную игру в большинстве.

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