«Маленький ублюдок»: Конор высмеял дебют Флойда в ММА

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор язвительно высказался о пресс-конференции с участием многократного чемпиона мира по боксу американца Флойда Мейвезера и японского кикбоксера Тенсина Нацукавы.

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На снимке оба спортсмена позируют после объявления о том, что 31 декабря на турнире японского промоушена Rizin между ними пройдет поединок.

«Флойд, это спортивный костюм или костюм для сауны? Ха-ха. Какого хрена? В Токио жарко или в чем дело? Изменение климата — это не шутки, ха-ха.

Что, черт возьми, здесь происходит? Кто этот маленький засранец рядом с тобой? Это просто безумие. Что-то вроде фильма «Час пик 5» или типа того. Крис Такер и Джеки, мать его, Чан вернулись.

Блестяще. Флойд, ты маленький безумный ублюдок. Честное слово, приятель, пошел ты. Никакой лжи. К черту все», — написал Макгрегор в инстаграме.

Подобное сравнение может негативно сказаться на и так противоречивом имидже ирландца. В комментариях к посту пользователи соцсети уже обвинили Конора в расизме.

Новость о предстоящем поединке стала полной неожиданностью для поклонников смешанных единоборств.

Еще в начале ноября ходило много разговоров о возможном бое между Мейвезером и российским чемпионом (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

14 октября Дагестанский Орел вызвал американца на поединок. И боксер ответил согласием на это предложение.

Мнения о том, стоит ли проводить подобное мероприятие и по каким правилам должен состояться бой, звучали от спортсменов, экспертов и политиков.

Мейвезер уже дрался с представителем UFC. 27 августа американец провел поединок по правилам бокса против Макгрегора. Тогда победу в десятом раунде техническим нокаутом одержал Флойд.

Говоря о возможном бое, глава UFC Дана Уайт заявлял, что Флойд и Хабиб могут встретиться лишь по правилам MMA. Сам Нурмагомедов рассчитывал, что лучшим вариантом станет проведение двух поединков в разных боевых стилях.

«Если мы заключим двухстороннее соглашение с Флойдом Мейвезером, болельщики будут довольны. Первый бой мы проведем на ринге, а второй — в клетке, это было бы справедливо. Я хочу испытать себя в боксе однажды, это было бы честно», — рассказал Нурмагомедов.

Американский боксер заявил, что в ближайшее две недели станет окончательно известно, по каким правилам состоится поединок против японского кикбоксера.

«Мы обсудим правила и весовые ограничения. Сделаем это в ближайшую пару недель. Это особый бой, потому что мы дадим людям то, чего они никогда ранее не видели. Мир никогда не видел боя Мейвезера в Японии. Но я видел много японских фанатов, когда дрался в США.

Я не беспокоюсь по поводу весовой категории. Хочу поехать туда и показать все свои навыки в бою с другим умелым спортсменом. Мы хотим сделать шоу для публики. Я хочу развлечься и порадовать людей.

Когда мне предложили такой бой, я согласился сразу. Не раздумывал. Очень рад, что появилась такая возможность. Я даже немного удивлен. Мой соперник никогда ранее не проигрывал. И я хотел бы стать тем, кто войдет в историю, победив его.

Мой удар может изменить историю. Очевидно, что он работает в верном направлении, потому что до сих пор не проигрывал. Он молод, быстр, непобедим, как и я. А людям такие интриги нравятся», — цитирует Мейвезера ESPN.

Будущий соперник американца признался, что был удивлен предложением организовать поединок.

«Это предложение меня удивило, но я принял его без сомнений. Мне не важно, по каким правилам драться. Я хочу быть человеком, который изменит историю. Я сделаю все кулаками, одним ударом — просто следите», — приводит слова Нацукавы Boxing Scene.

Флойд является непобежденным боксером. На его счету 50 побед в 50 проведенных поединках.

Нацукава также еще не знает поражений в профессиональной карьере. В активе 20-летнего японца 27 побед по правилам кикбоксинга, 20 из них завершились нокаутами. В MMA он провел только четыре боя, но и тут он был сильнее своих соперников.

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