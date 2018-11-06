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Три удаления подряд: Россия отдала старт Суперсерии Канаде

Молодежная сборная России проиграла первый матч Суперсерии с Канадой

Эпизод матча между молодежной сборной России по хоккею и командой Западной хоккейной лиги (WHL)... CHL Images
Эпизод матча между молодежной сборной России по хоккею и командой Западной хоккейной лиги (WHL) Канады
Видео по теме
Молодежная сборная России по хоккею потерпела поражение в первом матче Суперсерии против юниорских команд Канады. Подопечные Валерия Брагина уступили сборной Западной хоккейной лиги (WHL), получив три удаления подряд в самом начале матча.

Ранним утром 6 ноября по московскому времени стартовала хоккейная Суперсерия Россия — Канада — ряд встреч между молодежной командой нашей страны (до 20 лет) и юниорскими сборными из Канадской хоккейной лиги (CHL).

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В этом турнире отечественные игроки бьются по очереди сразу с тремя коллективами — сборной Западной хоккейной лиги (WHL), Юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) и Хоккейной лиги Онтарио (OHL). С каждым из соперников проводится по два матча.

Может, из-за того, что у соперника в три раза больше состав и исполнители остаются более свежими, а может, из-за банального отставания в уровне от канадского хоккея, но

Россия имеет просто катастрофическую статистику в Суперсерии — 61 поражение при 29 победах.

Неудивительно, что отечественная дружина побеждала в этом турнире только три раза. В прошлом году подопечные Брагина были невероятно близки к четвертому триумфу — общий счет противостояния по итогам шести матчей был 3-3, — однако в решающей серии буллитов канадцы оказались точнее на один бросок.

Впрочем, не стоит придавать чрезмерного значения неудачам в Суперсерии: сборная России рассматривает ее в качестве финальной подготовки к молодежному чемпионату мира, который стартует в конце декабря, и нередко позволяет себе эксперименты.

Например, в этом году Брагин не взял как минимум пятерых твердых участников грядущего МЧМ, в которых и без того уверен.

В Канаде не сыграют Григорий Денисенко и Николай Коваленко из ярославского «Локомотива», Виталий Кравцов из челябинского «Трактора» и Василий Подколзин из «СКА-1946». Все они примут участие в Турнире четырех наций в Европе, где соперниками России станут Швеция, Финляндия и Чехия. Также в Суперсерии нельзя будет увидеть Андрея Свечникова из «Каролины Харрикейнз» и Клима Костина из «Сан-Антонио Рэмпейдж» — фарм-клуба «Сент-Луис Блюз». Эти ребята остались в расположении своих команд, чтобы бороться за место в составе и пробиваться в НХЛ.

Без этих хоккеистов сборная России потерпела поражение в стартовом матче серии против команды Западной хоккейной лиги (WHL) со счетом 1:2.

Соперник сходу задавил прессингом и заставил россиян удалиться три раза подряд. Такие ошибки в Канаде не прощаются — третье меньшинство превратилось в гол в ворота Даниила Тарасова.

Отличился Дилан Козенс, которому удалось подобрать шайбу на отскоке после мощного удара партнера от синей линии.

Пропущенная шайба явно взбодрила российскую молодежку, которая в следующей же контратаке сравняла счет. Капитан команды — форвард «Салавата Юлаева» Павел Шэн — попал точно в угол ворот после передачи Степана Старкова.

Однако после такого резкого обмена шайбами не последовало голевой феерии. Команды умудрились сохранять ничейный счет до самой концовки третьего периода, пока на 52-й минуте Джорди Беллерив не вывел сборную WHL вперед, наказав россиян за неточный пас в средней зоне.

Темп игры в целом был довольно невысок для молодежного хоккея: россияне приходили в себя долгой дороги, которая заняла полтора суток,

ошибались в обороне, фолили и удалялись, а канадцы… сложно сказать, почему хоккеисты WHL не смогли порадовать родную публику зажигательной игрой.

Тем не менее представители Страны кленового листа все-таки заслуженно одолели российскую молодежку, создав явно больше моментов (хотя бы из-за того, что часто пребывали в большинстве) и вынудив вратаря Тарасова нередко отражать броски в упор. Хотя, если вспомнить, что в прошлом году подопечные Брагина уступили сборной WHL в первом матче серии с унизительным счетом 0:7, кажется, что этот блин вышел не таким уж и комом.

Следующая встреча отечественной дружины со сборной WHL состоится уже завтра, 7 ноября, в 06.00 по московскому времени. Надо брать реванш.

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