Загитова в латексе и стриптиз на льду: чем поразил Гран-при

Курсы валют$ 66.00 (-0.013) 75.12 (-0.21)
Пенсионный советник
Москва: -1°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
14:00
ОренбургРубин
1:0
закончен
16:30
УфаКрылья Советов
1:2
закончен
19:00
АнжиЕнисей
2:1
закончен
Испания / Примера
23:00
ЭспаньолАтлетик Б
1:0
закончен
Англия / Премьер-лига
23:00
Хаддерсфилд ТаунФулхэм
1:0
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
НефтехимикСалават Юлаев
2:3
закончен
17:00
ТорпедоАк Барс
3:4 (ОТ)
закончен
17:00
ВитязьЛокомотив
4:3
закончен
17:00
Динамо МСпартак
1:2
закончен
17:00
ЦСКАСКА
3:1
закончен
17:00
АвангардКуньлунь Ред Стар
5:1
закончен
20:30
СлованБарыс
1:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзЭдмонтон Ойлерз
4:2
закончен
03:00
Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
1:5
закончен
03:00
Нью-Йорк АйлендерсМонреаль Канадиенс
3:4 (Б)
закончен
03:00
Бостон БрюинзДаллас Старз
2:1 (ОТ)
закончен
05:00
Аризона КойотсФиладельфия Флайерз
2:5
закончен
Единая лига ВТБ
16:30
Астана Химки
67:76
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикКливленд Кавальерс
102:100
закончен
03:00
Индиана ПэйсерсХьюстон Рокетс
94:98
закончен
03:00
Детройт ПистонсМайами Хит
115:120
закончен
03:30
Нью-Йорк НиксЧикаго Буллз
115:116
закончен
04:00
Оклахома-Сити ТандерНью-Орлеан Пеликанс
122:116
закончен
05:00
Юта ДжазТоронто Рэпторс
111:124
закончен
05:00
Денвер НаггетсБостон Селтикс
115:107
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсМиннесота Тимбервулвз
online
06:30
Голден Стэйт УорриорзМемфис Гриззлиз
117:94
4 четверть
Лига чемпионов
20:55
Монако Брюгге
не начался
20:55
Црвена Звезда Ливерпуль
не начался
23:00
Атлетико М Боруссия Д
не начался
23:00
Тоттенхэм Хотспур ПСВ Эйндховен
не начался
23:00
Интер М Барселона
не начался
23:00
Наполи ПСЖ
не начался
23:00
Порту Локомотив М
не начался
23:00
Шальке-04 Галатасарай
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
СеверстальЙокерит
не начался
19:30
ХК СочиДинамо Мн
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсДаллас Старз
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсВегас Голден Найтс
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингЭдмонтон Ойлерз
не начался
03:30
Детройт Ред УингзВанкувер Кэнакс
не начался
03:30
Оттава СенаторзНью-Джерси Дэвилз
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзКаролина Харрикейнз
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксМиннесота Уайлд
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзАнахайм Дакс
не начался
Еврокубок
20:00
Тюрк Телеком Зенит
не начался
22:00
Партизан Доломити Энергия
не начался
22:30
АСВЕЛ Валенсия
не начался
22:30
Ауксилиум Торино Фрапорт Скайлайнерс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсАтланта Хоукс
не начался
04:30
Даллас МавериксВашингтон Уизардс
не начался
05:00
Финикс СанзБруклин Нетс
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМилуоки Бакс
не начался
Лига чемпионов
20:55
ЦСКА Рома
не начался
20:55
Валенсия Янг Бойз
не начался
23:00
Бавария АЕК Афины
не начался
23:00
Бенфика Аякс
не начался
23:00
Лион Хоффенхайм
не начался
23:00
Манчестер Сити Шахтёр Д
не начался
23:00
Виктория Пльзень Реал Мадрид
не начался
23:00
Ювентус Манчестер Юнайтед
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:30
Вашингтон КэпиталзПиттсбург Пингвинз
не начался
06:00
Колорадо ЭвеланшНэшвилл Предаторз
не начался
06:30
Анахайм ДаксКалгари Флэймз
не начался
Еврокубок
20:00
Тофаш Альба
не начался
20:00
Локомотив-Кубань Ассеко
не начался
20:00
УНИКС Морнар
не начался
21:30
Ратиофарм Ульм Црвена Звезда
не начался
21:30
Цедевита Лимож
не начался
21:45
Монако Брешия
не начался
22:00
Андорра Галатасарай
не начался
22:45
Уникаха Ритас
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикДетройт Пистонс
не начался
03:00
Кливленд КавальерсОклахома-Сити Тандер
не начался
03:30
Майами ХитСан-Антонио Спёрс
не начался
03:30
Атланта ХоуксНью-Йорк Никс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансЧикаго Буллз
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизДенвер Наггетс
не начался
04:00
Индиана ПэйсерсФиладельфия Сиксерс
не начался
05:00
Юта ДжазДаллас Маверикс
не начался
06:00
Сакраменто КингзТоронто Рэпторс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
Загитова в латексе и стриптиз на льду: чем поразил Гран-при

Загитова в латексе и голые боксеры: как фигуристы поразили в Хельсинки

Алина Загитова и итальянская пара Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе РИА Новости
Алина Загитова и итальянская пара Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе
Видео по теме
Алина Загитова восхитила роковым образом Лары Крофт в черном латексе, Бетина Попова и Сергей Мозгов повеселили дракой между могучими рейнджерами в обтягивающих разноцветных костюмах, а итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе поразили выступлением в одном нижнем белье с избиением партнера. «Газета.Ru» рассказывает о самых ярких показательных выступлениях на этапе Гран-при по фигурному катанию в Хельсинки.

Этап Гран-при по фигурному катанию в Хельсинки запомнился зрителям не только безоговорочным триумфом россиян в трех видах из четырех (в женском катании, в парах и в танцах на льду) и не только блестящим выступлением чемпионов Олимпийских игр — 2018 Алины Загитовой и Юдзюру Ханю, одержавших победы в одиночном разряде. После завершения соревнований и подсчета всех баллов до последней сотой финский этап порадовал зрителей прекрасным шоу из целого ряда оригинальных показательных выступлений.

В этих программах фигуристы могут в полной мере раскрыть свой характер и творческий потенциал,

в то время как в обязательных выступлениях им приходится подстраиваться под правила Международного союза конькобежцев (ИСУ), чтобы получить больше баллов и не шокировать ненароком консервативных судей.

Реклама

И в Хельсинки спортсмены устроили настоящее шоу — с невероятными костюмами, еще более невероятным обнажением и зашкаливающей харизмой, которой порой очень не хватает в условиях гонки за заветными очками.

Загитова — расхитительница сердец

Алина Загитова в Финляндии завоевала золото, сделав большой шаг навстречу своему второму финалу Гран-при, и могла со спокойной душой веселиться во время своего показательного выступления в образе Лары Крофт — расхитительницы гробниц. Хотя, если фигуристка и была намерена что-то расхищать в этот вечер, так это сердца фанатов.

Обтягивающие штаны из черного латекса, кожаная куртка, ярко-алая помада и густо подведенные черным глаза создавали имидж роковой женщины,

который вполне мог посоревноваться в харизме даже с «Кармен» из произвольной программы той же Загитовой.

А уж когда девушка, не убирая с лица опасную ухмылку, кошачьими движениями поднесла руки к горлу и одним рывком расстегнула кожанку, Ледовый дворец зашелся в аплодисментах и восторженных криках.

По сравнению с выступлением на турнире серии «Б» в немецком Оберстдорфе Загитова решила слегка изменить концовку программы. Если в Германии она подъезжала к бортику за оставленной курткой и закрывала ладонью объектив ближайшей камеры, играя на телевизионную аудиторию, то теперь вернулась в центр катка и замерла с кожанкой на плече, рассчитывая больше на присутствующих в зале.

Могучие рейнджеры из России

Российский дуэт в танцах на льду Бетина Попова и Сергей Мозгов, который занял лишь седьмое место на этапе Гран-при, постарался забыть обо всех негативных эмоциях во время своего показательного выступления. Благо, номер у ребят такой, что мигом вытесняет все посторонние мысли:

фигуристы катаются в образах «могучих рейнджеров» из известного детского сериала 1990-х.

Правда, Попова и Мозгов выбрали музыку не из этой кинокартины, а из игры Mortal Combat, поскольку это больше подходило их номеру по сюжету: желтый и красный рейнджеры по какой-то причине решили схлестнуться между собой в жаркой схватке.

В середине выступления раздался известный возглас из игры «Finish him!» («Прикончи его!»), и Сергей с размахом ударил лед коньком возле тела Бетины, поставив точку в противостоянии.

После окончания поединка соперники примирились и исполнили совместный танец, а партнер даже показал прыжок с одним оборотом

(в танцах на льду подобных элементов нет), чем вызвал еще больший ажиотаж у публики, которая и без того хлопала в такт музыке с самого начала и без остановки.

Стриптиз на льду от Рокки Бальбоа

Настоящую жару зрителям устроили итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе, которые заняли второе место в парном катании.

Ребята вообще начали свой номер за пределами льда: Маттео в боксерском халате спустился по трибунам под саундтрек из фильма «Рокки», имитируя выход из раздевалки на ринг. Другой итальянский фигурист Марко Фаббри умело сыграл роль тренера, подзадорив своего «подопечного» и сняв с него халат.

В итоге Маттео остался в одних лишь черных трусах, а зал поддержал его горячими аплодисментами. Что касается Николь, то она провела первую минуту выступления в сером халате, скрывая от соперника лицо, но, стоило ей только скинуть одежду и остаться в одном нижнем белье, как оппонент тут же обомлел и перестал сопротивляться.

Такое обнажение напомнило шокирующий номер Елизаветы Туктамышевой, которая разделась до лифчика на показательных выступлениях в Канаде, оставив от верхней одежды только юбку. Однако Николь в этом плане ее даже перещеголяла — на ней даже юбки не было.

В ходе выступления девушка продолжала наносить «удары» и давать «пощечины» Маттео даже во время поддержек — такая вот боксерская любовь.

В итоге партнер все-таки оказался в нокауте, однако сумел завоевать любовь девушки и в итоге праздновал победу на другом поприще.

РИА Новости
РИА Новости

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице фигурного катания, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».