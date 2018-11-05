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Никаких «Лужников»: Мейвезер променял Хабиба на японца

Отказал Хабибу: Мейвезер проведет первый поединок в ММА с японцем

Мейвезер и Хабиб
Мейвезер и Хабиб
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Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер согласился на бой с неизвестным широкой публике кикбоксером Тенсином Насукавой на турнире ММА Rizin 14. Поединок не будет чисто боксерским и состоится по смешанным правилам. Ранее российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов уже предлагал Мейвезеру организовать подобный бой, однако американец неожиданно объявил о договоренности с японским промоушеном.

Долгие переговоры российского бойца смешанных единоборств (ММА) Хабиба Нурмагомедова и непобежденного американского боксера Флойда Мейвезера о поединке оборвались самым неожиданным образом.

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Ничто не предвещало сенсации. В ночь на 5 ноября по московскому времени в Токио проходила пресс-конференция, посвященная очередному турниру под эгидой японского промоушена Rizin, который организует соревнования по ММА и кикбоксингу. Мероприятие интересовало по большей части только местных жителей, пока на 15-й минуте в зале вдруг не появился Мейвезер в спортивном костюме сине-красно-белой расцветки и широкой кепке.

После аплодисментов шокированной публики боксера усадили рядом с президентом Rizin Нобуюки Сакакибарой, который объявил, что

Флойд подерется 31 декабря в Японии с кикбоксером Тенсином Насукавой.

Поединок пройдет в рамках шоу Rizin 14 на 37-тысячной арене в городе Сайтама.

Нурмагомедов, должно быть, изрядно удивился, узнав об этом: совсем недавно шли активные разговоры о том, что он подерется с Мейвезером в московских «Лужниках».

Сам Дагестанский Орел с удовольствием подогревал эти слухи, публикуя недвусмысленные посты в своем инстаграмме, вроде «Где ты, Флойд?»

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев даже обсуждал с Хабибом возможность этого поединка и выражал надежду на то, что шоу удастся устроить в Москве.

«При проведении данного боя побьем все предыдущие рекорды по продаже билетов и гонораров, это сто процентов. Надеемся, бой пройдет в «Лужниках», как раз у нас с партером выйдет около ста тысяч зрителей,

Дата? Это еще мы не обсуждали», — цитирует Кремлева Sport24.

Однако теперь стало ясно, что, даже если у этого боя когда-нибудь появится дата, то точно не в ближайшее время.

Мейвезер уже разместил в соцсетях свою фотографию в печатках с логотипом Rizin.

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December 31st 2018 #Tokyo

Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Любопытно, что эти перчатки явно предназначены для поединка по правилам смешанных единоборств, а не бокса. Неужели Флойд решил отойти от своего твердого принципа выступать только в знакомом ему виде спорта и согласился попробовать силы в ММА?

Или просто не считает Тенсина Насукаву достаточно серьезным соперником, который мог бы доставить ему большие проблемы? На данный момент японец провел только четыре поединка по правилам смешанных единоборств и во всех одержал победу, однако выборка пока не очень велика. Большую часть карьеры Насукава выступал в кикбоксинге, и вот там его статистика действительно впечатляет — 27 побед при отсутствии поражений.

20-летний боец настолько уверен в своем мастерстве в стойке, что ради боя с Мейвезером даже готов отказаться от ударов ногами — одного из основных приемов кикбоксера.

Впрочем, до сих пор нет никакой ясности по поводу того, по каким правилам и в каком весе будут сражаться соперники. Удивительно, но на пресс-конференции Rizin об этом не было сказано ни слова.

«Я планирую показать свои умения в бою против другого умелого спортсмена и просто получить удовольствие. Уверен, что моя команда и Rizin придумают отличную идею, которая заинтересует фанатов», — туманно прокомментировал этот вопрос Мейвезер.

Судя по всему, стороны еще не определились с тем, кто пойдет на уступки. В Rizin уже предложили провести часть поединка по правилам бокса, а другую — по правилам кикбоксинга. Более точную информацию обещают опубликовать в ближайшие недели.

У Насукавы только одно требование — чтобы бой не был полностью боксерским. В остальном он полностью уверен в себе.

«Предложение подраться с Флойдом было неожиданным для меня, но я принял его без колебаний, — заверил японский спортсмен. — Это самый яркий момент в моей жизни, и я хочу сотворить историю. Никто не побеждал Мейвезера раньше, и один мой удар может стать историческим. Мой соперник выше, чем мне казалось раньше, но я думаю, что мне по силам его одолеть».

Что касается Хабиба, то ему вряд ли стоит расстраиваться из-за того, что Мейвезер выбрал сейчас другого соперника.

Орел в любом случае не собирался драться спустя всего три месяца после крайне эмоциональной победы над ирландцем Конором Макгрегором в бою за пояс чемпиона UFC в легком весе.

А вот Флойд явно торопился. Он даже уговаривал боксера Мэнни Пакьяо выйти на ринг в декабре 2018 года и анонсировал этот бой в своем инстаграме: «Я возвращаюсь, чтобы провести бой с Пакьяо в этом году. Еще один чек с девятизначной суммой».

Однако из этой затеи ничего не вышло, а девятизначный чек Мейвезеру, судя по всему, нужен срочно. В такой ситуации подойдет и промоушен Rizin, и 20-летний кикбоксер, известный пока только в Японии.

А поединок с Хабибом можно провести и позже, например, в 2019 году. Кроме того, если Флойд начнет осваиваться в мире ММА постепенно, с поединка против Насукавы, это явно повысит шансы на действительно содержательный бой с Орлом, который был не в восторге от желания американца драться только по правилам бокса. Возможно, противостояние с молодым японцем станет для Флойда первой ступенькой к тому, чтобы погрузиться в мир ММА.

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