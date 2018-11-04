Задушил обидчика Волкова: кем восхищается Хабиб

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Как Кормье победил Льюиса и защитил титул UFC в тяжелом весе

Даниэль Кормье Twitter UFC
Даниэль Кормье
Видео по теме
Американский боец ММА Даниэль Кормье победил своего соотечественника Деррика Льюиса на турнире UFC 230. 39-летний американец стал первым в истории промоушена, кому удалось защитить титул в нескольких весовых категориях. Победу Кормье отметил и российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

В ночь с 3 по 4 ноября по московскому времени на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоялся очередной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Главный поединком вечера на UFC 230 стало противостояние американских бойцов смешанного стиля Даниэля Кормье и Деррика Льюиса за чемпионский титул промоушена в тяжелой весовой категории.

Обладателем пояса является Кормье, который провел свою первую защиту титула в тяжелом весе.

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С самого начала поединка инициативу перехватил 39-летний чемпион и на первой минуте совершил проход в ноги Льюису и перевел бой в партер. Деррик предпринял попытку освободиться, встал на ноги, но затем сразу же вновь оказался на настиле восьмиугольника. Кормье нанес несколько сильных ударов по корпусу соотечественника, но тот продержался до конца раунда. К слову, судьи ожидаемо отдали победу в первой пятиминутке именно Кормье, который не дал Льюису ни единого шанса.

Во втором раунде претендент на пояс попытался перевернуть ход поединка в свою пользу, но безуспешно. Серия ударов 33-летнего американца прошла мимо, а затем Льюис вновь пропустил тейкдаун от Кормье. Тот занял удачную позицию и применил удушающий прием.

В конечном итоге Льюис сдался, а Кормье одержал свою 22-ю победу в смешанных единоборствах. Кроме того, 39-летний американец стал первым бойцом в истории UFC, кому удалось успешно провести защиту чемпионских титулов в нескольких весовых категориях.

Так, Кормье остается действующим чемпионом UFC в полутяжелом и тяжелом весе.

Всего в карьере ММА у американского бойца числится 24 поединка, один из которых завершился поражением. В своем первом титульном бое в UFC Кормье в 2015 году единогласным решением судей проиграл своему соотечественнику Джону Джонсу. Через год американцы должны были встретиться на ринге вновь, однако за несколько дней до поединка антидопинговое агентство США уведомило UFC о том, что Джонс нарушил правила.

В его организме были обнаружены вещества, блокирующие эстрогены, а также стероидный препарат туринабол. За это он был дисквалифицирован на один год.

Что касается Льюиса, то теперь в его карьере были пять поражений при 21-й победе. Американец получил право на титульный поединок после сенсационной победы над российским бойцом Александром Волковым на турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 7 октября.

Тогда Волков владел преимуществом над Льюисом в течение всего боя и, согласно судейским протоколам, должен был одержать победу единогласным решением рефери.

Однако за считанные секунды до конца последнего раунда россиянин пропустил боковой от Льюиса и был отправлен в нокаут.

К слову, о прошедшем бое высказался еще один участник прошлого турнира UFC Хабиб Нурмагомедов, одолевший тогда ирландца Конора Макгрегора и защитивший титул чемпиона промоушена в легком весе. Россиянин поздравил Кормье с победой, а также восхитился карьерой известного американца.

«Очень рад за тебя, Даниэль. Каждый твой бой — история. Ты заслуживаешь все, чего ты добился», — написал Нурмагомедов у себя в инстаграме.

Сам же Кормье накануне поединка против Льюиса заявил, что этот бой станет последним в его карьере. Однако после победы над соотечественником боец ММА бросил вызов известному американскому рестлеру, действующему чемпиону WWE Броку Леснару.

«Брок Леснар, давай сделаем это! И прихвати с собой титул чемпиона WWE — хочу еще и этот пояс», — сказал Кормье после боя.

По словам Даниэля, его последний бой может состояться в марте следующего года.

«Я представления не имел, как буду объяснять свою травму спины. Чихнул и травма. Это старость. 2 марта 2019 года я, может быть, проведу свой последний бой в карьере», — приводит слова спортсмена MMAFighting.com.

Даниэль Кормье по состоянию на июль этого года является лучшим бойцом в официальном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории. В Абсолютном бойцовском чемпионате он дебютировал 20 апреля 2013 года и единогласным решением судей одолел Фрэнка Мира.

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