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Раскачать Лиссабон: «Спортинг» хочет Слуцкого

Слуцкий может возглавить «Спортинг»

Российский тренер Леонид Слуцкий в «Витессе» .
Российский тренер Леонид Слуцкий в «Витессе»
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Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий может возглавить лиссабонский «Спортинг». По информации португальских СМИ, представители бело-зеленых уже провели переговоры с российским специалистом. Однако сам Слуцкий выразил желание остаться в Голландии.

Известный российский тренер Леонид Слуцкий может сменить место работы. По информации португальской газеты A Bola, наставником голландского «Витесса» заинтересовался лиссабонский «Спортинг». Источник сообщает, что представители «львов» уже обратились к 47-летнему специалисту с предложением возглавить клуб в ближайшее время.

В частности, отмечается, что президент «Спортинга» Фредерико Варандас лично навестил Слуцкого с визитом в Голландии.

Повышенный интерес к российскому тренеру со стороны португальского клуба возник после отставки Жозе Пезейру, который был уволен спустя четыре месяца работы в лиссабонской команде.

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В чемпионате Португалии «Спортинг» занимает пятое место, имея в своем активе 16 очков. В восьми матчах Примейры лиссабонский клуб одержал пять побед, потерпел два поражения и однажды сыграл вничью. 1 ноября бело-зеленые уступили скромному «Эшторилу» в матче Кубка португальской лиги (1:2), после чего 58-летний специалист был отправлен в отставку.

В случае, если российский тренер решится на переезд в Лиссабон, то португальский клуб, по информации СМИ, будет должен выплатить «Витессу» €500 тыс. в качестве отступных.

Об этом стало известно в результате якобы проведенных переговоров Варандаса с руководством голландского клуба.

Однако в «Витессе» оказались крайне удивлены данному заявлению. Генеральный директор черно-желтых Йост де Вит с уверенностью заявил, что Слуцкий останется в Нидерландах, а предложения со стороны лиссабонцев и вовсе не поступало.

«Это неправда. У Слуцкого все прекрасно в «Витессе», его контракт действует еще полтора года. Мы ничего не слышали об интересе «Спортинга»,

— приводит слова де Вита Voetbal International.

Сам Слуцкий назвал появившуюся информацию «слухами» и выразил намерение остаться в Голландии.

«Это слухи. Мне это неинтересно, на самом деле. Никаких контактов не было, это слухи. Мой контракт с «Витессом» рассчитан на два года, и я хочу работать здесь. Я не покидаю «Витесс». Но если владелец или директор клуба уволят меня, в такой ситуации мне придется уйти.

Говорят, «Спортинг» готов предложить за меня €500 тыс.? Я не знаю, серьезно. Для меня это большой сюрприз, сегодня все спрашивают меня об этом. Это только слухи. Я остаюсь в «Витессе», сто процентов»,

— сказал Слуцкий в интервью FOX Sports перед матчем 11-го тура чемпионата Голландии против ПСВ.

К слову, днем ранее российский тренер поделился своими ожиданиями от встречи с лидером первенства и заявил, что его подопечным предстоит пройти серьезное испытание.

«Витесс» ждет серьезная проверка в матче с ПСВ, наши молодые игроки должны себя показать с лучшей стороны. В таких матчах проверяется сила духа», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.

Однако «Витесс» в итоге уступил действующему чемпиону страны со счетом 0:1. Автором единственного гола в составе клуба из Эйндховена стал Люк де Йонг. При этом еще в начале матча подопечные Слуцкого остались в меньшинстве.

На 14-й минуте прямую красную карточку получил защитник команды из Арнема Данило Дуки.

В нынешнем сезоне коллектив Леонида Слуцкого выступает с переменным успехом. По итогам 11-ти туров Эредивизии «Витесс» располагается на седьмой строчке и имеет в своем активе 15 очков при четырех победах, четырех поражениях и трех ничьих.

Контракт с голландским клубом 47-летний российский специалист подписал еще 12 марта, но официально стал руководить командой только по окончании прошлого сезона. Соглашение с черно-желтыми было заключено на два года.

Кроме того, вместе со Слуцким в тренерский штаб «Витесса» вошел еще один отечественный специалист Олег Яровинский. Вместе с ним Слуцкий работал еще в московском ЦСКА, где Яровинский занимал должность спортивного директора.

Ранее Слуцкий возглавлял английский «Халл Сити», где поработал всего лишь четыре месяца и был уволен в связи с неудовлетворительными результатами. Также 47-летний специалист известен по работе в «Москве», самарских «Крыльях Советов» и столичном ЦСКА, с которым трижды становился чемпионом страны, а также выиграл по два Кубка и Суперкубка России.

В период с августа 2015 года по июнь 2016-го Слуцкий возглавлял национальную сборную России, с которой не смог преодолеть групповой этап на чемпионате Европы во Франции.

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