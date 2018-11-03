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«Это беспредел»: Кононов отдаляется от «Спартака»

Кононов считает, что арбитр повлиял на результат матча с «Локомотивом»‍

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов РИА Новости
Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов
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Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов подверг резкой критике работу арбитров в матче 13-го тура РПЛ против московского «Локомотива», заявив, что их ошибки стали одной из причин поражения его команды. Кроме того, наставник «оружейников» ответил на вопрос о возможном уходе в «Спартак».

Тульский «Арсенал» потерпел поражение в гостевом матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу красно-зеленых.

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На 26-й минуте пришедший этим летом в состав «железнодорожников» немецкий защитник Бенедикт Хёведес лучше всех сыграл «на втором этаже» в чужой штрафной после точной подачи Мануэла Фернандеша с углового и открыл счет в матче.

Чуть менее чем через десять минут туляки после очередной опасной атаки на ворота Маринато Гилерме заработали угловой, который также оказался результативным. Сергей Ткачев сделал отличную передачу с угла поля точно на Максима Беляева, который без сопротивления отправил мяч в дальний угол.

На перерыв команды ушли с равным счетом — 1:1. Однако во второй половине встречи «Локомотив» стал оправдывать статус фаворита матча.

Роль лидера команды на себя взял полузащитник красно-зеленых Антон Миранчук, который сначала на 70-й минуте замкнул прострел Гжегожа Крыховяка, а уже через четыре минуты оформил дубль, ловко разобравшись с оборонительной линией команды соперника.

3:1 — «Локомотив», добавивший агрессии в атаке во втором тайме, одержал пятую победу в чемпионате России подряд и поднялся пока что на второе место в турнирной таблице первенства.

«Арсенал» же остался на 11-й позиции с 14-ю набранными очками.

Результатом предсказуемо оказался недоволен главный тренер «туляков», чья команда еще недавно обыгрывала в гостях столичный «Спартак» (3:2). По мнению Олега Кононова, его подопечные заслуживали большего,

однако на итог встречи, как заявил специалист, повлияла судейская бригада, которую возглавлял Сергей Иванов из Ростова-на-Дону.

«Игра хорошая, судейство плохое. Мы заслуживали большего, но очередная судейская ошибка вмешалась и повлияла на результат, их уже можно считать. Первый тайм играли очень хорошо, во втором тайме вышел у «Локомотива» Эдер, нам было сложнее, но мы справлялись. Делали свои замены, вошли неплохо в игру наши молодые игроки, но не хватило нам точности в исполнении своих атак», — начал Кононов на послематчевой пресс-конференции.

Наставник «Арсенала» отметил, что главный арбитр осознанно не обращал внимания на то, как игроки «Локомотива» систематически нарушали правила.

«Лесовому конкретно прилетело. Как в хоккее, когда о борт бьют игрока. Вы это все видели. Мне неприятно, когда мои игроки отдают все силы на поле, а судья все ломает. В итоге получается такой результат. Жалко наших болельщиков. Мы сделали все что могли», — продолжил тренер.

Критикуя работу арбитров, Кононов назвал ее «полным беспределом».

«Во время первого гола мяч уходил от игрока соперника, но получил желтую карточку почему-то наш игрок. Второй гол — тоже беспредел. Так нельзя. Мы играли, старались забить, это самое главное. Думаю, что та игра, которая есть сейчас у команды, будет еще лучше», — заявил специалист.

В последнее время фамилия Кононова часто фигурирует в отношении московского «Спартака». После того, как руководство красно-белых уволило Массимо Карреру с поста главного тренера команды, на его пост активно сватают именно наставника тульского клуба. В частности, по информации ряда СМИ, в кандидатуре Кононова заинтересован лично владелец «Спартака» Леонид Федун, а переговоры с 52-летним специалистом проходят в активной фазе.

Однако сам Кононов поставил данные слухи под сомнения.

«Все вопросы к журналисту Нобелю Арустамяну, он все знает. А я уже от него узнаю информацию», — прокомментировал свой возможный уход в состав красно-белых тренер «Арсенала».

В частности, Арустамян в своем телеграм-канале утверждал, что Кононов расторгнет контракт с туляками после матча 12-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:2),

однако тренер остался на своем посту.

Кононов возглавил «Арсенал» 1 июня этого года, подписав соглашение сроком на один год. 52-летний тренер также известен по работе в «Краснодаре» и грозненском «Ахмате».

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