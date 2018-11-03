Счастливый финский лед: Дадонов зажег, как в СКА

«Аризона Койотс» – »Каролина Харрикейнз» – 4:3 ОТ

Встреча «Аризоны» с «Каролиной» была изначально примечательна ожидаемым рекордом финского форварда «Харрикейнз» Себастьяна Ахо, не уходившего со льда без результативной передачи в первых 12-ти играх сезона.

До сих пор лишь одному игроку и только в одном сезоне удалось в НХЛ начать регулярный чемпионат с ассистами в 13-ти встречах подряд, и рекорд Уэйна Гретцки устоял.

Зато игра подарила множество других интересных статистических данных и закономерностей, которые, правда, касаются в основном хозяев.

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«Койотс» набрали фантастическую форму, которой у этой команды не было очень и очень давно. В первом периоде хозяевам удался мощный спурт, когда они в течение 3:42 смогли трижды поразить ворота Петера Мразека.

А начал все едва ли не самый острый игрок меньшинства в лиге – Брэд Ричардсон, сумевший пробить голкипер «Каролины» с бэкхенда. Таким образом, «Аризона» забрасывает, когда у соперника на игрока на льду больше, уже в четырех встречах кряду.

Более того, «койоты» смогли провести в стартовых 12-ти поединках сезона семь результативных атак, играя в меньшинстве. Больше (по восемь) на том же отрезке в истории НХЛ смогли сделать только «Филадельфия» и «Сент-Луис» еще в 70-х годах.

Впрочем, после такого первого периода игра поменялась, и на протяжении следующих 40 минут на льду был настоящий ураган, а «Каролина» перебросала соперника в этих периодах со счетом 41-12.

В итоге голкипер «Аризоны» Антти Раанта выдал наибольшее количество сейвов в своей карьере, отразив за матч 48 бросков по своим воротам.

Капитулировал же финн трижды, причем вторая шайба в составе «Харрикейнз» на счету российского новичка лиги Андрея Свечникова, для которого этот гол стал третьим в НХЛ.

Решилось же все в овертайме, и победный бросок на счету Михаэля Грабнера, которому ассистровал лидер хозяев Клейтон Келлер.

«Каролина» терпит третье поражение кряду, а «Аризона» одерживает пятую победу подряд. Сейчас у «койотов» семь побед при пяти поражениях, в прошлом сезоне они начали с 1-10-1.

На счету Свечникова четыре броска по воротам «Койотс», гол и показатель +1, а вот другой «ураган», Валентин Зыков заработал -1 за проведенные на льду 12 минут.

«Виннипег Джетс» – «Флорида Пантерз» – 2:4

Второй за два дня матч Global Series в Финляндии на «Хартвал-Арене», домашнем стадионе «Йокерита», между «Виннипегом» и «Флоридой» снова собрал аншлаг – 13 490 зрителей.

И снова в матче этих команд отличился финский суперснайпер Патрик Лайне, который накануне оформил решающий хет-трик.

Этот сезон нападающий «Джетс» начал не слишком удачно, забросив в первых 12-ти матчах только три шайбы, зато за две игры в столице родной страны он записал на свой счет сразу четыре гола.

Правда, «реактивщикам» это не помогло. У «Пантерз» на лед вернулся основной голкипер Роберто Луонго, долго не игравший из-за травмы колена, и именно он стал главным героем противостояния, совершив 17 сейвов в третьем периоде.

Помог победить «пантерам» и российский нападающий Евгений Дадонов, в первом периоде сравнявший счет, а во втором выступивший в качестве одного из ассистентов на победный гол Кита Йэндла.

Финский лед, на котором россиянин забрасывал «Йокериту» еще в КХЛ в составе СКА, стал для Дадонова счастливым — Евгений отличился и накануне.

«Ванкувер Кэнакс» – «Колорадо Эвеланш» – 7:6 ОТ

Сумасшедшую голевую перестрелку выдали в Ванкувере местные «Кэнакс» и «Колорадо», который накануне уже уступил на выезде «Калгари» со счетом 5:6.

На этот раз соперники пошли еще дальше и в основное время на двоих забросили 12 шайб, переведя встречу в овертайм.

Там же все решили действия главного героя противостояния, форварда-новичка «косаток» Элиаса Петтерссона, который заработал на себе в быстром прорыве удаление, а затем ассистировал Дереку Пулио, принесшему хозяевам победу за 21 секунду до конца дополнительной пятиминутки.

Для «Ванкувера» эта победа стала третьей подряд. Стоило вернуться на лед прошлогоднему новичку Броку Босеру и нынешнему – Петтерссону, – как команда снова начала побеждать.

Босер, только из-за травмы лишившийся шансов в прошлом сезоне на «Колдер трофи» (приз лучшему новичку сезона), оформил 2+2, а его юный партнер по звену пошел еще дальше.

Забросив две шайбы и трижды ассистировав партнерам, Петтерссон стал одним из самых молодых авторов пяти очков в одном матче в НХЛ, сделав это в возрасте 19 лет и 355 дней.

Последним янгстером, кому удавалось такое, был в 2016 году, кстати, Конор Макдэвид, набравший те же 2+3 против «Торонто» в 19 лет и 29 дней.

В составе победителей отличный матч провел российский нападающий Николай Голдобин, на счету которого две передачи и +2 за почти 16 минут на льду.

Впрочем, защитник «Колорадо» Никита Задоров отыграл еще более впечатляюще. Он был на льду почти 20 минут, забросил отменным кистевым броском в третьем периоде и, несмотря на поражение команды, завершил игру с полезностью +3.

А вот Владислав Каменев получил от тренерского штаба «лавины» всего семь с половиной минут игрового времени, но успел схлопотать -1.

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