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УЕФА — мафия? Почему «ПСЖ» и «Ман Сити» избежали наказания

СМИ: УЕФА покрывал финансовые махинации «ПСЖ» и «Манчестер Сити»

Президент ФИФА Джанни Инфантино и экс-глава УЕФА Мишель Платини Reuters
Президент ФИФА Джанни Инфантино и экс-глава УЕФА Мишель Платини
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Портал Football Leaks опубликовал новые данные о финансовых махинациях «ПСЖ» и «Манчестер Сити». По информации источника, президент ФИФА Джанни Инфантино и экс-глава УЕФА Мишель Платини помогли клубам скрыть массовые нарушения регламента финансового фейр-плэй.

Портал Football Leaks, который знаменит тем, что публикует секретные документы и информацию о делах, происходящих в футбольной сфере, представил общественности новые данные. Согласно им, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) помогал французскому «ПСЖ» и английскому «Манчестер Сити» проводить крупные финансовые махинации, а также позволил клубам избежать серьезного наказания за нарушение регламента финансового фейр-плэй (ФФП).

В частности, в мошенничестве были замешаны лично бывший президент УЕФА Мишель Платини и экс-генеральный секретарь организации Джанни Инфантино, ныне возглавляющий Международную федерацию футбола (ФИФА).

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По данным источника, в отношении «ПСЖ» было проанализировано около 70 млн секретных документов, которые указывают на то, что французский клуб систематически нарушал правила ФФП, согласно которым руководство команды должно балансировать свои расходы и доходы. В частности отмечается, что владельцы парижан с помощью различных спонсорских компаний вложили в клуб около €1,8 млрд, соглашения с которыми были подписаны противозаконно.

Так, под подозрение попало подписание контракта с компанией, чья деятельность связана с управлением по туризму Катара.

Напомним, что владельцем клуба является катарский бизнесмен Нассер Аль-Хелаифи.

Согласно официальным данным, после подписания соглашения «ПСЖ» заработал за пять лет чуть более €1 млрд. Однако в ходе анализа выяснилось, что реальный приток финансовых средств оказался гораздо ниже — менее €15 млн. При этом расходы парижан по сравнению с заработком были ощутимо больше.

В связи с этим УЕФА должен был наказать «ПСЖ» за нарушение ФФП и исключить клуб из участия в еврокубковых турнирах.

Однако Платини и Инфантино заключили с руководством французского клуба соглашение и оставили их махинации без внимания.

То же самое касается и «Манчестер Сити», которым владеет миллиардер из ОАЭ, член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби шейх Мансур ибн Зайд аль-Нахайян.

По информации портала, полученной в ходе расследования, стало известно, что манкунианцы заключили договор с двумя спонсорами из Абу-Даби, среди которых оказался и один из государственных инвестиционных фондов.

Однако цифры, которые были прописаны в контрактах, оказались минимум в три раза выше реальной рыночной стоимости.

Сообщается, что тогдашнее руководство УЕФА в лице Платини и Инфантино также было уведомлено о финансовых махинациях со стороны английского клуба, однако не стало его серьезно наказывать.

В 2015 году УЕФА ограничилось лишь штрафом в отношении «ПСЖ» и «Ман Сити», однако затем смягчило наказание, разрешило заявить на следующий еврокубковый сезон максимальное число футболистов (25), а также не стало ограничивать клубов определенной суммой на покупку новых игроков.

В Football Leaks заявили, что Платини и Инфантино для того, чтобы показать эффективность работы ФФП, пристально следили и серьезно наказывали более бедные клубы из Турции и Румынии.

Под прицел попали также клубы из Италии и России. В частности, Судебная палата УЕФА по финансовому контролю клубов в конце июня этого года приняла решение отстранить «россонери» от еврокубков на следующие два сезона. Руководство миланского клуба в свою очередь подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на данный вердикт.

Жалоба была удовлетворена частично.

В ходе расследования арбитры CAS выяснили, что УЕФА принял непропорциональное решение, усомнившись в корректности предъявленных обвинений в адрес итальянской команды. В связи с этим отстранение «Милана» от еврокубков было отменено, а дело было отправлено на повторное рассмотрение в арбитражную палату УЕФА.

Серьезнее от европейской организации пострадал казанский «Рубин», который должен будет пропустить один еврокубковый сезон, если квалифицируется по итогам чемпионата России в Лигу Европы или Лигу чемпионов в течение ближайших двух сезонов.

Казанцам предъявлены обвинения по нарушению правил ФФП, в которых они были уличены не первый раз. Так, в 2014 году УЕФА уже наказал «Рубин» в виде штрафа размером €6 млн, а также заключил с клубом соглашение об урегулировании.

По словам представителей «рубиновых», с тех пор команда находилась под усиленным контролем европейского союза, однако по ряду причин соответствовать регламенту не удалось, в результате чего соглашение было нарушено.

Ранее УЕФА также наказал и московское «Динамо», отстранив бело-голубых от участия в Лиге Европы сезона-2015/16 за в связи с нарушением финансового фейр-плэй. После этого у клуба начались серьезные проблемы с финансированием, а команда по итогам сезона впервые в своей истории вылетела из чемпионата России.

Инфантино 26 февраля 2016 года избран президентом ФИФА. Платини возглавлял УЕФА в период с 2007 по 2015 год (официально покинул пост главы организации в сентябре 2016-го). Французский спортивный функционер был отстранен Комитетом ФИФА по этике 21 декабря 2015 года на восемь лет от футбольной деятельности по обвинению в финансовых махинациях и коррупции.

Решение о дисквалификации было принято после расследования, в ходе которого был зафиксирован крупный денежный перевод на имя Платини от бывшего главы ФИФА Йозефа Блаттера — почти $2 млн.

В мае 2016 года срок отстранения был сокращен до четырех лет.

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