«Русские калеки»: в Италии посмеялись над трагедией в метро

Сестра болельщика ЦСКА Дмитрия Тюрина по прозвищу «Филин» Оксана Романова раскрыла новые подробности ситуации, в которой оказались пострадавшие фанаты красно-синих в результате трагедии в римском метро.

По словам Романовой, состояние ее брата Дмитрия по-прежнему оставляет желать лучшего. Существует риск, что ему придется ампутировать ногу.

«Состояние Дмитрия тяжелое», — начала девушка.

«Борются за сохранение ноги. Они ее пришили, восстановили кровообращение, наложили искусственные вены. На данный момент нужно делать еще много операций, но они пока к ним не могут приступить, потому что нет гарантий, что они смогут ее восстановить. Врачи боятся давать какие-либо прогнозы. Рана и кость оказались инфицированы, и это большая угроза отторжения», — приводит слова Оксаны Романовой Sport24.

Ситуацию заметно усложняют разбирательства местных правоохранительных органов в произошедшем.

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Римская полиция продолжает настаивать на том, что причиной аварии послужило поведение болельщиков из России, которые якобы прыгали по эскалатору, что привело к внештатной ситуации.

Из-за прецедента с римскими властями страдают Дмитрий Тюрин и другой болельщик из России Владимир, который также находится в тяжелом состоянии.

«И у одного, и у второго практически полностью отсутствует по одной конечности. Ребята, по сути, не могут даже нормально общаться. У обоих, особенно у моего брата, несвязная речь. Их обкалывают очень сильными наркотическими обезболивающими. Боль невыносимая. Она настолько сильна, что даже перевязки им делают под общим наркозом», — цитирует Романову RT.

Большой проблемой для пострадавших является и невозможность пока получить компенсацию на расходы за лечение. Страховая компания отказывается содействовать болельщикам, поскольку больница, где находятся фанаты, по требованию властей не предоставляет страховщикам необходимые документы. Родственница пострадавшего Тюрина заявила, что все это происходит из-за нежелания местных властей признавать свою вину в произошедшем.

«Страховая компания пока не идет с нами на сотрудничество, потому что больница отказывается предоставлять определенные документы. Они (римские власти и полиция — «Газета.Ru») саботируют получение документов от больницы, потому что мы получим протокол операции, в котором будет показан негативный результат анализа на алкоголь. Я не могу сказать, что это вина больницы, потому что на них тоже оказывают давление.

Полиция не хочет, чтобы при расследовании документы, показывающие болельщиков с лучшей стороны, стали общедоступными»,

— сказала Романова.

Более всего огорчает пострадавших российских болельщиков не волокита больницы с документами, а отношение к больным. Фанатам армейского клуба, которые до сих пор вынуждены находится в медицинском учреждении, приходится терпеть неквалифицированное оказание помощи.

«Условия содержания не очень. Но условия меня сейчас волнуют меньше всего. Меня волнует больше отношение больницы. Когда они (больные – «Газета.Ru») лежат с переломами шейных позвонков в корсете, в котором голову даже невозможно почти пошевелить, они приносили еду и просто оставляли рядом. Они были голодными, а нас не впускали в положенные часы приема», — заявила сестра Тюрина, добавив, что подобное отношение в клинике наблюдается только к пострадавшим из России.

«Предвзятость не то что чувствуется, она жестко выражается. В нашей палате лежат итальянцы, и к ним совершенно другое отношение», — заключила она.

Накаляет ситуацию и местная пресса. Романова рассказала, что

в Италии по-хамски относятся к трагедии в метро, насмехаясь над российскими болельщиками.

«Вчера в Риме был ураган, который повалил большое количество деревьев. Пресса написала, что это вот эти вот калеки, русские обезьяны, которые остались, прыгали по деревьям и повалили их», — сказала девушка.

Напомним, что инцидент в римском метро произошел 23 октября на станции «Repubblica» перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА (3:0). Во время спуска эскалатор, где находились приехавшие поддержать армейцев фанаты, произошел технический сбой, в результате чего у эскалатора отказали тормоза.

По итогам аварии пострадали десятки человек, в числе которых были 16 фанатов московского клуба. Они получили множественные повреждения, ссадины, рваные раны и переломы.

Римские власти до сих пор уверяют, что причиной всему стало некорректное поведение болельщиков из России, которые якобы прыгали на эскалаторе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, хотя записи с камер видеонаблюдения не дают точного ответа о произошедшем.

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