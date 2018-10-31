Миллионы на ветер: сломавшая спину Комиссарова винит врачей

Российская фристайлистка Мария Комиссарова обратилась в суд Санкт-Петербурга с иском против реабилитационного центра, где она проходила лечение после тяжелой травмы, полученной на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Тогда на одной из тренировок спортсменка неудачно упала и получила перелом позвоночника со смещением.

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По предварительным прогнозам врачей, 28-летняя россиянка больше не смогла бы самостоятельно встать на ноги. Однако, по словам Комиссаровой, в клинике, где она лечилась, заявили, что способны восстановить подвижность ее ног за один год.

После двух лет курсов лечения, на которые она потратила около €627 тыс., спортсменка так и не начала ходить самостоятельно и до сих пор остается прикованной к инвалидной коляске.

По мнению Комиссаровой, владелец клиники обманул ее и, предлагая фристайлистке подписать договор, знал, что врачи не смогут помочь ей полностью восстановиться от травмы, однако скрыл это.

«Если бы при заключении договора с клиникой я понимала, что оплачиваю более двух миллионов рублей в месяц фактически за занятия в тренажерном зале, которые не сделают меня снова здоровой и не позволят снова ходить, я бы не при каких обстоятельствах не заключила бы этот договор в мае 2014 года», — приводит ТАСС слова пострадавшей спортсменки.

С ответным комментарием выступили и в испанской клинике, где Комиссарова лечилась по 2016 год.

Там отметили, что фристайлистка сама досрочно прекратила посещать больницу, тогда как врачи настаивали на продолжении курса лечения.

«По завершении года восстановления, когда результат уже был очевидным, Мария стала уезжать в Питер, на Ибицу, на океан, пропускала занятия. Затем встал вопрос об отсутствии денег на продолжение восстановления. Доктор разрешил заниматься в клинике бесплатно, с условием, что на тренажерах с Марией будет работать ее муж Алексей.

Но Мария занималась всего три-четыре раза в неделю, по 1-2 часа, в расслабленном режиме. Так прошло около 3 месяцев, а после Мария прекратила посещать клинику совсем»,

— говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клиники.

Кроме того, представители реабилитационного центра добавили, что обращались к Комиссаровой с письмами, в которых указывали, что ей необходимо набраться терпения и продолжить лечение, которое должно было помочь ей восстановиться от травмы.

Сама же спортсменка возразила, что прекратила лечение в связи с тем, что более чем за год реабилитации она не увидела прогресса.

«Меня обещали поставить на ноги за год тренировок. Были собраны немалые деньги, а именно 28 миллионов рублей. Прошел год и ничего не произошло. Потом мы собирали деньги еще на полгода лечения, а после сократили количество тренировок, так как не могли больше тянуть шесть часов занятий в день.

За два года результатов так и не было. Конечно, тело у меня стало более подтянутым, но я-то ожидала не этого за €1500 в день»,

— цитирует фристайлистку «Стархит».

Кроме того, она добавила, что, потратив более €500 тыс., в бюджете ее семьи начались финансовые затруднения. В связи с этим ее лечащий врач, по словам спортсменки, стал уделять ей меньше внимания.

Комиссарова получила травму позвоночника 15 февраля 2014 года.

После падения во время тренировки по ски-кроссу дежурившие на олимпийском стадионе врачи оказали ей первую помощь, а затем срочно доставили ее в одну из больниц Красной поляны. Там спортсменке сделали операцию, которая длилась более шести часов. После этого Комиссарову доставили в больницу в Мюнхене, где ей была сделана еще одна операция.

Примечательно, что в Паралимпийском комитете России (ПКР) выразили готовность взять пострадавшую спортсменку на работу.

«Ее готов взять на работу Паралимпийский комитет, и не только он. У нее есть выбор. Существует заключение наших врачей — ей присвоена первая группа инвалидности, то же заключение сделали и врачи из Германии. Она получает ежемесячное содержание в размере 85 тыс. руб. от Фонда поддержки олимпийцев, ей выделена квартира, полностью приспособленная для людей с ограниченными возможностями», — приводит слова первого вице-президента Федерации фристайла России (ФФР) Сергея Короля РИА «Новости».

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