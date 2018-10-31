Не видит перспектив: экс-тренер «Спартака» отказал «Реалу»

Мадридский «Реал» продолжает искать замену уволенному днем ранее Хулену Лопетеги. Руководство «сливочных» в качестве возможного кандидата на пост главного тренера команды рассматривает вариант с приглашением Микаэля Лаудрупа, ныне возглавляющего катарский клуб «Аль-Райян». Однако, как сообщает испанская газета AS, датский специалист ответил боссам «Реала» отказом на их предложение переехать в Мадрид.

По словам агента Байрама Тутумлу, представляющего интересы Лаудрупа, тренер сильно симпатизирует «королевскому клубу», за который выступал в качестве футболиста, однако на данный момент он не видит перспектив с «Реалом» и не уверен в текущей спортивной политике клуба.

«Лаудруп ищет не возможность возглавить «Реал», но идеальную ситуацию для этого. Сейчас неподходящее время», — заявил агент 54-летнего датчанина.

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В период своей футбольной карьеры Лаудруп провел в «Реале» два года, и в сезоне-1994/95 выиграл с мадридским клубом золотые медали чемпионата Испании. Однако больших успехов датчанин добился в составе принципиального соперника «сливочных» — в «Барселоне».

С сине-гранатовыми Лаудруп четыре сезона кряду побеждал в национальном первенстве, стал двукратным обладателем Суперкубка Испании, а также завоевал Кубок Испании, Суперкубок Европы и выиграл Лигу чемпионов.

Завершив в 1998 году карьеру футболиста, датчанин решил попробовать себя в качестве тренера, и в 2000 году вошел в штаб Мортена Ольсена в сборной Дании.

Через два года Лаудруп возглавил «Брондбю», завоевав в течение четырех сезонов шесть трофеев.

В 2007 году он стал главным тренером «Хетафе». Наилучшим результатом на посту главного тренера испанского клуба стал выход в четвертьфинал Кубка УЕФА (сейчас Лига Европы — «Газета.Ru») сезона-2007/08, однако в июне 2008 года был вынужден покинуть команду.

Через несколько месяцев Лаудруп был приглашен в московский «Спартак», где проработал всего лишь полгода, после чего был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

Под руководством датского специалиста красно-белые провели 14 матчей, в которых потерпели шесть поражений, одержали четыре победы и еще столько же раз сыграли вничью.

После отставки Лаудрупа занимавший тогда пост генерального директора москвичей Валерий Карпин заявил, что приглашение датчанина было ошибкой.

«Это моя ошибка. Да, это я позвал Лаудрупа в «Спартак» и сожалею, что все так закончилось. Теперь у нас много работы, нужно многое исправлять. Именно поэтому я решил глубже вникнуть в дела команды. Не стану скрывать: было неприятно сообщать тренеру об отставке, но это часть моей работы. Если бы мне не хватило духа озвучить это решение, гендиректором был бы другой человек», — приводит слова Карпина датское издание Sporten.dk.

Несмотря на это, Лаудруп оставил у болельщиков красно-белых и яркие воспоминания:

1 ноября 2008 года «Спартак» впервые за семь лет сумел обыграть ЦСКА (1:0).

Затем Лаудруп тренировал «Мальорку» и «Суонси Сити», завоевав с последними Кубок Футбольной лиги.

В 2014 году датчанин уехал в Катар, где сначала возглавил «Лехвию», с которой в первый же сезон выиграл золотые медали национального первенства, а через два года стал главным тренером «Аль-Райяна», где работает и по сей день.

Напомним, что вчера, 30 октября руководство «Реала» расторгло контракт с Хуленом Лопетеги, возглавившего мадридский клуб в июне этого года.

Под руководством Лопетеги «сливочные» провели всего лишь 14 матчей.

В настоящее время «Реал» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своем активе 14 очков. В десяти матчах «королевский клуб» одержал четыре победы и столько же раз проиграл, дважды сыграв вничью. В Лиге чемпионов мадридцы возглавляют группу G, в трех встречах потерпев одно поражение — от московского ЦСКА (0:1).

По сообщениям ряда СМИ, основным кандидатом на замену Лопетеги рассматривался бывший тренер туринского «Ювентуса» и лондонского «Челси» Антонио Конте.

Однако переговоры с итальянским специалистом, по данным Football Italia, зашли в тупик.

Сообщается, что Конте требует заключения долгосрочного заключения, что не устраивает совет директоров «Реала».

На данный момент приоритетным вариантом остается подписание полноценного контракта с Сантьяго Солари, который временно исполняет обязанности главного тренера «Реала».

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