«Грозный готов принять бой»: Кадыров зовет Хабиба и Мейвезера

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Грозный готов принять у себя боксерский поединок между экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим и чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

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«Мы имеем богатый опыт организации спортивных, политических, культурных событий мирового уровня.

И если Хабиб и Флойд договорятся о бое, мы с большим удовольствием предоставим им такую возможность в Грозном. Мы организуем его на высшем уровне!»

— приводит слова Кадырова представительство Флойда Мейвейзера в России.

Также политик рассказал о том, за кого он будет болеть, если резонансный поединок все-таки состоится.

«Конечно, я буду за Хабиба болеть. Он наш боец — мусульманин, россиянин, кавказец. В то же время я большой поклонник таланта Мейвейзера. Я очень его уважаю.

Он приезжает к нам, как домой. Его слова: «Я хочу в Чечне построить дом, хочу жить в Грозном, хочу получить гражданство России». У меня с ним очень хорошие, дружеские, братские отношения, — добавил Кадыров.

Основатель проекта The Money Team Russia и друг Флойда Мейвезера Тимофей Кургин подтвердил, что знаменитый американский спортсмен заинтересован в проведении боя с Хабибом.

«Поединок между Флойдом и Конором Макгрегором принес более $600 млн. Если бой с Хабибом принесет половину этой суммы — это все равно большие деньги.

Уверен, у Хабиба не возникнет серьезных проблем с атлетической комиссией Невады, но если поединок не сможет состояться в Вегасе, то в России есть один регион, близкий к родине Хабиба, и глава этого региона способен решить любые проблемы», — сказал бизнесмен.

Любопытно, что разговоры о возможном выборе Грозного в качестве места боя между Нурмагомедовым и Мейвезером, появились на фоне возможного прихода американского боксера в UFC, выступать под эгидой которого спортсмена позвал глава промоушена Дана Уайт.

«Если Мейвезер хочет драться, то пусть приходит и дерется. Но дерется в UFC, не по боксерским правилам. Однажды мы уже это проходили (бой Мейвезера с ирландцем Конором Макгрегором – «Газета.Ru»). Этого достаточно»,

— цитирует Уайта портал TMZ.

Сам Хабиб всерьез намерен провести поединок по правилам бокса. Вопросы организации резонансной встречи Нурмагомедов обсуждал с главой Федерации бокса России (ФБР) Умаром Кремлевым.

«Сегодня состоялась встреча с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремевым. Обсудили бой с Мейвезером. Хотим, чтобы поединок прошел в Москве на легендарной арене «Лужники», — писал спортсмен несколько дней назад в социальных сетях.

Также российский боец выразил уверенность, что поединок соберет 100 тысяч зрителей и поставит мировой рекорд по количеству платных трансляций.

«Уверены, что соберем 100 тысяч зрителей, а также установим мировой рекорд по продаже платных трансляций»,

— отмечает Нурмагомедов.

Для Хабиба важно провести бой именно в России, потому что на нем сможет присутствовать его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов, которому запрещен въезд в США.

«А, самое важное, в углу будет мой отец, в Москву виза ведь не нужна», — отметил Нурмагомедов-младший.

Многие болельщики считают решение Хабиба подраться с Мейвезером рискованной авантюрой. Это понимает и сам российский спортсмен, который переводит эту тему в шутку.

«А так вопрос к моим болельщикам: вы в меня верите? Или тоже считаете, что он меня вырубит по боксу?»

— спросил Нурмагомедов в конце своего послания, использовав хэштеги #толькоВперед и #победатолькоотВсевышнего».

Глава Федерации бокса России Кремлев поддерживает желание Хабиба провести бой в «Лужниках».

«Мы обсуждали подготовку и организацию боя против Мейвезера по правилам бокса, было бы интересно. Я думаю, что Хабиб готов к этому.

Мы будем вести переговоры. Конечно, хотелось, чтобы бой прошел в «Лужниках», как раз отцу Хабиба Абдулманапу не придется делать визу.

Данный бой интересен обоим бойцам — Мейвезер мечтает об этом, потому что Хабиб стал популярным во всем мире», — цитирует генерального секретаря федерации Sport24.

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