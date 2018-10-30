Россию не простили: кто хочет революции в WADA

Курсы валют$ 65.66 (-0.167) 74.70 (-0.159)
Пенсионный советник
Москва: +1°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
18:00
Крылья СоветовЗенит
0:1
закончен
20:30
РубинСпартак М
1:1
закончен
Италия / Серия А
22:30
ЛациоИнтер М
0:3
закончен
Англия / Премьер-лига
23:00
Тоттенхэм ХотспурМанчестер Сити
0:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Салават ЮлаевДинамо М
2:3 (ОТ)
закончен
19:30
ЛокомотивХК Сочи
1:2
закончен
19:30
Динамо МнАмур
3:6
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
1:3
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксМиннесота Уайлд
5:2
закончен
Единая лига ВТБ
19:30
ЦСКА Парма
108:84
закончен
21:00
Зелена Гура Астана
82:91
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия СиксерсАтланта Хоукс
113:92
закончен
02:00
Индиана ПэйсерсПортленд Трэйл Блэйзерс
93:103
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксБруклин Нетс
115:96
закончен
02:30
Майами ХитСакраменто Кингз
113:123
закончен
03:00
Миннесота ТимбервулвзЛос-Анджелес Лейкерс
124:120
закончен
03:00
Милуоки БаксТоронто Рэпторс
124:109
закончен
03:00
Чикаго БуллзГолден Стэйт Уорриорз
124:149
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсДаллас Маверикс
113:108
закончен
04:00
Денвер НаггетсНью-Орлеан Пеликанс
116:111
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
16:30
БарысАдмирал
1:0
1 период
17:00
ТракторСпартак
не начался
19:30
СКАКуньлунь Ред Стар
не начался
19:30
ЦСКАСибирь
не начался
20:30
Динамо РСеверсталь
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсДетройт Ред Уингз
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзБостон Брюинз
не начался
02:00
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Айлендерс
не начался
02:00
Баффало СэйбрзКалгари Флэймз
не начался
02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:30
Монреаль КанадиенсДаллас Старз
не начался
03:00
Нэшвилл ПредаторзВегас Голден Найтс
не начался
04:00
Эдмонтон ОйлерзМиннесота Уайлд
не начался
05:00
Анахайм ДаксФиладельфия Флайерз
не начался
05:00
Аризона КойотсОттава Сенаторз
не начался
05:30
Сан-Хосе ШарксНью-Йорк Рейнджерс
не начался
Еврокубок
21:00
Црвена Звезда Галатасарай
не начался
21:30
Ратиофарм Ульм Брешия
не начался
22:30
АСВЕЛ Зенит
не начался
22:30
Валенсия Доломити Энергия
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Орландо МэджикСакраменто Кингз
не начался
02:00
Кливленд КавальерсАтланта Хоукс
не начался
02:00
Шарлотт ХорнетсМайами Хит
не начался
02:30
Торонто РэпторсФиладельфия Сиксерс
не начался
02:30
Бостон СелтиксДетройт Пистонс
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерЛос-Анджелес Клипперс
не начался
03:00
Мемфис ГриззлизВашингтон Уизардс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
Италия / Серия А
22:30
МиланДженоа
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистЙокерит
не начался
17:00
Металлург МгХК Сочи
не начался
19:30
НефтехимикДинамо М
не начался
19:30
ВитязьАмур
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
05:00
Ванкувер КэнаксЧикаго Блэкхоукс
не начался
Еврокубок
20:00
Тофаш Цедевита
не начался
20:00
Локомотив-Кубань Альба
не начался
20:00
Тюрк Телеком Партизан
не начался
20:00
УНИКС Фрапорт Скайлайнерс
не начался
21:00
Морнар Ритас
не начался
21:45
Монако Андорра
не начался
22:00
Ассеко Лимож
не начался
22:30
Ауксилиум Торино Уникаха
не начался
Единая лига ВТБ
20:30
ВЭФ Калев
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:30
Бруклин НетсДетройт Пистонс
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзЮта Джаз
не начался
03:00
Чикаго БуллзДенвер Наггетс
не начался
03:00
Нью-Йорк НиксИндиана Пэйсерс
не начался
05:30
Финикс СанзСан-Антонио Спёрс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсДаллас Маверикс
не начался
05:30
Голден Стэйт УорриорзНью-Орлеан Пеликанс
не начался
Россию не простили: кто хочет революции в WADA

Антидопинговые агентства призвали к реформам WADA

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) Reuters
Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
Видео по теме
Мировые антидопинговые агентства выразили обеспокоенность в связи с решением WADA восстановить РУСАДА в правах. В частности, порядка 18-ти ведомств считают необходимым провести во Всемирном антидопинговом агентстве серьезные реформы. В противном случае, по их мнению, «Россия может нести опасность мировому спорту».

В Париже состоялся чрезвычайный саммит по вопросам о восстановлении членства Российского антидопингового агентства (РУСАДА) во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). В частности, ряд мировых ведомств остались недовольны решением признать российскую структуру соответствующей кодексу WADA, подозревая ее в нарушении антидопинговых агентств.

По мнению 18 антидопинговых агентств разных стран, восстановление РУСАДА может навредить мировому спорту. В связи с этим представители ведомств выразили мнение о необходимости провести серьезные реформы в руководстве и политике деятельности WADA.

Реклама

«Спортсмены обеспокоены действиями WADA и их решением восстановить РУСАДА после допингового скандала, в который была вовлечена Россия. Те предложения и рекомендации, которые внесла группа управления WADA на прошлой неделе по вопросу об обновлении структуры, не являются достаточно эффективными. Они не соответствуют тому, к чему призывают спортсмены в последние два года: к чистому спорту и честной спортивной борьбе» — приводит заявление агентств Reuters.

Также национальные антидопинговые агентства потребовали от WADA внести ясность в проведение расследований по факту нарушения антидопинговых правил.

«Мы призываем WADA не повторять ошибок, допущенных в процессе восстановления РУСАДА, а вести свою деятельность более прозрачно и открыто. WADA вновь получит доверие только тогда, когда охватит глобальные проблемы сообщества спортсменов»,

— заявили представители ведомств.

Напомним, что 20 сентября исполком WADA принял решение признать РУСАДА соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства, указав в официальном обращении два обязательных условия, в случае невыполнения которых российская организация вновь будет исключена из членства федерации. Согласно этим пунктам, РУСАДА обязана до конца 2018 года предоставить WADA данные из Московской антидопинговой лаборатории, а также до 30 июня 2019 года провести повторную проверку всех подозрительных допинг-проб.

Интересно, что чуть более чем за месяц до принятия данного решения об уходе с поста главы WADA объявил Крейг Риди, руководящий Всемирным антидопинговым агентством с 2014 года.

«Мой мандат заканчивается в начале ноября 2019 года. Я не могу сказать, что хотел бы остаться. Президентский пост почти совершенно точно переходит к представителю правительства какой-либо страны, так как существует система ротации», — говорил Риди.

Что касается проведения расследования в Московской антидопинговой лаборатории, что стало известно, что WADA уже начало формировать экспертную комиссию, которая получит все полномочия для ведения работ.

«В последние дни переговоры с российской стороной по поводу лаборатории стали весьма активными, уже обсуждаются вопросы логистики. Также начата работа по формированию экспертной комиссии, которая получит возможность работать в Московской антидопинговой лаборатории. В комиссию войдут эксперты, выбранные WADA, и представители России. Но о том, кто конкретно войдет в нее, говорить пока рано», — сообщает ТАСС со ссылкой на источника в WADA.

Отмечается, что проведение данного расследования, вопросы о получении данных в Московской антидопинговой лаборатории, а также возможные реформы в структуре WADA будут рассмотрены на ближайшем заседании исполкома, который должен состояться 15 ноября в Баку.

Напомним, что 9 ноября 2015 года РУСАДА обвинялось в нарушении антидопинговых агентств, а 18 ноября того же года на основании выводов доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена российская организация была исключена из членства Всемирного антидопингового агентства. Кроме того, допинг-пробы, которые хранились в лаборатории с того периода, были опечатаны Следственным комитетом России в рамках уголовного дела бывшего директора лаборатории Григория Родченкова.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».