Россию не простили: кто хочет революции в WADA

В Париже состоялся чрезвычайный саммит по вопросам о восстановлении членства Российского антидопингового агентства (РУСАДА) во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). В частности, ряд мировых ведомств остались недовольны решением признать российскую структуру соответствующей кодексу WADA, подозревая ее в нарушении антидопинговых агентств.

По мнению 18 антидопинговых агентств разных стран, восстановление РУСАДА может навредить мировому спорту. В связи с этим представители ведомств выразили мнение о необходимости провести серьезные реформы в руководстве и политике деятельности WADA.

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«Спортсмены обеспокоены действиями WADA и их решением восстановить РУСАДА после допингового скандала, в который была вовлечена Россия. Те предложения и рекомендации, которые внесла группа управления WADA на прошлой неделе по вопросу об обновлении структуры, не являются достаточно эффективными. Они не соответствуют тому, к чему призывают спортсмены в последние два года: к чистому спорту и честной спортивной борьбе» — приводит заявление агентств Reuters.

Также национальные антидопинговые агентства потребовали от WADA внести ясность в проведение расследований по факту нарушения антидопинговых правил.

«Мы призываем WADA не повторять ошибок, допущенных в процессе восстановления РУСАДА, а вести свою деятельность более прозрачно и открыто. WADA вновь получит доверие только тогда, когда охватит глобальные проблемы сообщества спортсменов»,

— заявили представители ведомств.

Напомним, что 20 сентября исполком WADA принял решение признать РУСАДА соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства, указав в официальном обращении два обязательных условия, в случае невыполнения которых российская организация вновь будет исключена из членства федерации. Согласно этим пунктам, РУСАДА обязана до конца 2018 года предоставить WADA данные из Московской антидопинговой лаборатории, а также до 30 июня 2019 года провести повторную проверку всех подозрительных допинг-проб.

Интересно, что чуть более чем за месяц до принятия данного решения об уходе с поста главы WADA объявил Крейг Риди, руководящий Всемирным антидопинговым агентством с 2014 года.

«Мой мандат заканчивается в начале ноября 2019 года. Я не могу сказать, что хотел бы остаться. Президентский пост почти совершенно точно переходит к представителю правительства какой-либо страны, так как существует система ротации», — говорил Риди.

Что касается проведения расследования в Московской антидопинговой лаборатории, что стало известно, что WADA уже начало формировать экспертную комиссию, которая получит все полномочия для ведения работ.

«В последние дни переговоры с российской стороной по поводу лаборатории стали весьма активными, уже обсуждаются вопросы логистики. Также начата работа по формированию экспертной комиссии, которая получит возможность работать в Московской антидопинговой лаборатории. В комиссию войдут эксперты, выбранные WADA, и представители России. Но о том, кто конкретно войдет в нее, говорить пока рано», — сообщает ТАСС со ссылкой на источника в WADA.

Отмечается, что проведение данного расследования, вопросы о получении данных в Московской антидопинговой лаборатории, а также возможные реформы в структуре WADA будут рассмотрены на ближайшем заседании исполкома, который должен состояться 15 ноября в Баку.

Напомним, что 9 ноября 2015 года РУСАДА обвинялось в нарушении антидопинговых агентств, а 18 ноября того же года на основании выводов доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена российская организация была исключена из членства Всемирного антидопингового агентства. Кроме того, допинг-пробы, которые хранились в лаборатории с того периода, были опечатаны Следственным комитетом России в рамках уголовного дела бывшего директора лаборатории Григория Родченкова.

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