По стопам Хабиба: грузинский боксер избил тренера после боя

В болгарской Софии 27 октября прошел вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой бывших претендентов на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Кубрата Пулева и Хьюи Фьюри. Мероприятие ознаменовалось не только победой болгарина на глазах у родной публики, но и скандалом, который произошел по окончании поединка андеркарта между представителем Грузии Леваном Шонией и болгарином Спасом Геновым.

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Бой прошел в средней весовой категории и завершился победой Генова единогласным решением судей. Во время оглашения победителя и озвучивания оценок Шония оказался настолько разочарован 12-м поражением в карьере, что попытался напасть на своего соперника, однако был остановлен главным рефери. На ринг в это время выскочил тренер грузина, попытавшийся вразумить своего подопечного.

В ответ Шония дважды ударил своего наставника и попытался вновь напасть на Генова.

Тренеру удалось удержаться за канаты, после чего он вновь призвал грузина успокоиться, но получил еще два удара. Весь гнев Шонии теперь был направлен на его наставника, из-за чего между ними завязалась потасовка.

Пребывавшие на ринге в тот момент Генов и судья встречи были, мягко говоря, ошарашены. На протяжении 20 секунд никто не рисковал вмешаться в конфликт Шонии с тренером. После второго и третьего ударов от грузина рефери уже не мог оставаться безучастным и буквально под угрозой получить в лицо отправился успокаивать грузина — и преуспел в этом.

Разъяренный Шония уже после того, как его разняли с тренером, влез на канаты и начал демонстрировать победные жесты зрительному залу. Затем грузин долго не выходил в центр ринга, чтобы судья не мог объявить победу Генова.

Как информирует интернет-портал boxing-mma.com, 34-летний Шония на боксерском ринге провел 27 поединков, в которых одержал 15 побед (11 нокаутом) и потерпел 12 поражений. Сам спортсмен родом из Грузии, где начинал заниматься боксом, однако затем переехал на Украину и сейчас проживает в Киеве, где провел уже семь поединков.

В интернете видеоролик с участием Шонии и его тренера уже стал вирусным. Пользователи вовсю критикуют поведение боксера, называя его «позорищем». Некоторые комментаторы, однако, нашли видео смешным и забавным.

«10-9 в пользу тренера»,

— шутит пользователь majypoo.

Также комментарии под роликом пестрят многочисленными гифками с изображением памятных забавных моментов из мира бокса.

Поклонники бокса и смешанных единоборств (MMA) сравнивают поступок грузина с массовой дракой на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Тогда в главном бою вечера российский боец Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора, после чего выпрыгнул из клетки и напал на тренера ирландца Диллона Дэниса. По итогам завязавшейся драки член команды Нурмагомедова Зубайра Тухугов был уволен из UFC, а в отношении самого Орла Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC) открыла дело. Будущее чемпиона легкого дивизиона UFC остается неизвестным.

Возвращаясь к боксерскому вечеру в Болгарии, стоит отметить, что скандал после боя Шония — Генов не сорвал мероприятие, и главный поединок Фьюри — Пулев состоялся без происшествий.

Соперники сражались за статус официального претендента на пояс чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), которым сейчас владеет Энтони Джошуа.

Бой британца и болгарина не носил молниеносный характер, спортсмены редко атаковали и больше работали в клинче, из-за чего поединок получился не слишком зрелищным, за что был раскритикован болельщиками бокса.

По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Пулеву — 115:113, 117:111, 118:110.

Теперь 37-летний болгарин имеет право оспорить титул чемпиона IBF у Джошуа. Ранее между спортсменами была предварительная договоренность о поединке, но все сорвалось из-за травмы Кубрата. Дата и место проведения второй встречи между Джошуа и Пулевым пока не называется.

Напомним, что в своем последнем поединке 29-летний Джошуа защищал титул чемпиона мира по четырем версиям против россиянина Александра Поветкина. Встреча завершилась триумфом непобежденного британца (22-0-0) нокаутом в седьмом раунде и принесла Джошуа £20 млн.

Известно, что следующий бой Джошуа состоится 13 апреля 2019 года. Вполне вероятно, что его соперником станет именно Пулев.

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