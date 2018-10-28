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«Двигатель замолчал»: последние мгновения президента «Лестера»

Президент футбольного клуба «Лестер» погиб при крушении вертолета

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Видео по теме
Крушение вертолета владельца «Лестер Сити» Вишая Шривадданапрабхи могло привести к гибели пяти человек. По информации СМИ, на борту находился сам Шривадданапрабха, его дочь, их неизвестный спутник, а также два пилота. Официального подтверждения их смерти еще нет, но клуб уже отменил ближайшую тренировку, а фанаты «Лестера» стихийно несут цветы к месту падения вертолета.

Трагическое крушение вертолета президента клуба Английской премьер-лиги «Лестер Сити» Вишая Шривадданапрабхи стало настоящим шоком для всех болельщиков команды, которые едва успели разойтись после домашнего матча с «Вест Хэмом» (1:1), когда поступили тревожные вести.

Летательный аппарат ударился о землю на территории парковки стадиона King Power Stadium и загорелся. Возможной причиной крушения называется отказ хвостового винта. Именно такая поломка могла привести к тому, что вертолет начал беспорядочно кружиться в воздухе, не сумел выправить полет и в итоге разбился.

Фотограф Райан Браун, который покидал стадион «Лестера» после работы на матче с «Вест Хэмом», стал невольным свидетелем инцидента.

«Я услышал, как двигатель вдруг перестал шуметь. Вертолет издал какой-то треск, похожий на скрежет, а потом наступила тишина. Я обернулся и увидел, что он просто вращается без какого-либо контроля.

Потом я услышал громкий удар и увидел огромный огненный шар», — рассказал фотограф на местном радио «Би-би-си».

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Также о подробностях трагедии поведал журналист Sky Sports Роб Дорсетт, который видел, как вертолет поднялся с поля, но вскоре потерял управление и врезался в автостоянку в нескольких сотнях метров от стадиона.

О личностях погибших и их количестве до сих пор нет точной информации. В официальном твиттере «Лестера» лишь появилась запись о том, что клуб оказывает помощь полиции и спасателям, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия взрыва. Официальное заявление о произошедшем было обещано дать в воскресенье.

Тем не менее в СМИ уже просочились некоторые данные. Так, по информации Reuters,

на борту находился сам президент «Лестера» Шривадданапрабха, его дочь, а также два и пилота и еще один человек, личность которого пока не установлена.

При этом Sky Sports утверждает, что среди пассажиров точно не было вице-президента «Лестера» Айаватта (сына Шривадданапрабхи), а также спортивного директора Джона Радкина.

Судьба тех несчастных, кто взошел на борт, пока неизвестна. Однако жуткие кадры горящего вертолета оставляют мало надежд.

Болельщики «Лестера» уже организовали стихийную панихиду по президенту клуба: они массово несут цветы и атрибутику «лис» на автомобильную парковку, где произошло крушение. Толпа увеличивается с каждым часом.

Шривадданапрабха пользовался большим уважением среди фанатов «Лестера». Он выкупил клуб в 2010 году, когда коллектив еще выступал во втором по силе дивизионе Англии — Чемпионшипе.

С тех пор бизнесмену удалось поставить команду на ноги, и в сезоне-2015/16 «Лестер» сенсационно выиграл чемпионат Англии. Если Шривадданапрабха действительно находился в вертолете и погиб, то этот день навсегда останется черным в истории клуба.

Тем временем появляется все больше свидетельств того, что президенту не удалось выжить. По информации Daily Mail,

руководство «Лестера» отменило ближайшую тренировку команды, а также попросило перенести матч Кубка английской лиги с «Саутгемптоном», запланированный на вторник, 30 октября.

Кажется, будто клуб готовится к трауру. Кроме того, если футболистам уже сообщили о подробностях произошедшего, то они вряд ли будут в состоянии в ближайшее время сосредоточиться на игре.

Другие футбольные клубы уже начали высказывать свое сочувствие «лисам».

«Мысли всего «Манчестер Юнайтед» сейчас с «Лестер Сити» и теми, кто пострадал этой ночью в инциденте возле King Power Stadium», — написано в официальном твиттере «красных дьяволов».

«Мы опечалены происшествием этой ночи, и все думаем о вас в это сложное время», — гласит запись в твиттере лондонского «Арсенала».

Помимо английских клубов, на трагедию отреагировал ряд иностранных команд — например, парижский «Пари Сен-Жермен» и итальянская «Фиорентина».

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