«Формула-1». Три пилота сошли, «Мерседес» ужасно ошибается. LIVE

Наконец Феттель все же заезжает в боксы. По радиосвязи он уверяет своих механиков, что приложит все силы, чтобы проехать гонку с одним питстопом и не потерять больше драгоценных секунд. Посмотрим, насколько это реально. Позади только 15 кругов, а всего их — 71...