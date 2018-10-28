«Формула-1». Три пилота сошли, «Мерседес» ужасно ошибается. LIVE

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ЖиронаРайо Вальекано
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Атлетик БВаленсия
0:0
закончен
19:30
СельтаЭйбар
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19:30
ЛевантеЛеганес
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Атлетико МРеал Сосьедад
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Россия / Премьер-Лига
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УралУфа
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РостовАнжи
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Италия / Серия А
16:00
АталантаПарма
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19:00
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21:30
ТориноФиорентина
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Германия / Бундеслига
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МайнцБавария
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Ганновер-96Аугсбург
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19:30
ХоффенхаймШтутгарт
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Англия / Премьер-лига
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Брайтон энд Хоув АльбионВулверхэмптон
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17:00
ФулхэмБорнмут
0:3
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17:00
ЛиверпульКардифф Сити
4:1
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17:00
СаутгемптонНьюкасл Юнайтед
0:0
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17:00
УотфордХаддерсфилд Таун
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19:30
Лестер СитиВест Хэм Юнайтед
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АмьенНант
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ГенгамСтрасбург
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21:00
ЛилльКан
1:0
закончен
21:00
МонакоДижон
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21:00
ТулузаМонпелье
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Украина / Премьер-лига
14:00
ДеснаМариуполь
2:0
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Металлург МгДинамо М
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Нью-Джерси ДэвилзФлорида Пантерз
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Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Айлендерс
1:6
закончен
22:00
Нэшвилл ПредаторзЭдмонтон Ойлерз
3:5
закончен
23:00
Калгари ФлэймзВашингтон Кэпиталз
3:4 (Б)
закончен
02:00
Бостон БрюинзМонреаль Канадиенс
0:3
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
3:2
закончен
02:00
Коламбус Блю ДжекетсБаффало Сэйбрз
5:4 (ОТ)
закончен
03:00
Миннесота УайлдКолорадо Эвеланш
3:2
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзЧикаго Блэкхоукс
7:3
закончен
04:00
Аризона КойотсТампа-Бэй Лайтнинг
7:1
закончен
05:00
Ванкувер КэнаксПиттсбург Пингвинз
0:5
закончен
Единая лига ВТБ
15:00
ВЭФ Зенит
77:86
закончен
17:00
Калев Автодор
102:113
закончен
17:00
Нижний Новгород Локомотив-Кубань
75:88
закончен
17:30
Цмоки-Минск Енисей
73:95
закончен
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Нью-Орлеан ПеликансЮта Джаз
111:132
закончен
02:00
Детройт ПистонсБостон Селтикс
89:109
закончен
02:30
Филадельфия СиксерсШарлотт Хорнетс
105:103
закончен
02:30
Кливленд КавальерсИндиана Пэйсерс
107:119
закончен
02:30
Атланта ХоуксЧикаго Буллз
85:97
закончен
03:30
Сан-Антонио СпёрсЛос-Анджелес Лейкерс
110:106
закончен
03:30
Милуоки БаксОрландо Мэджик
113:91
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизФиникс Санз
117:96
закончен
04:00
Майами ХитПортленд Трэйл Блэйзерс
120:111
закончен
Фигурное катание / Гран-при. 2-й этап. Канада
04:00
Женское одиночное катание
1
Елизавета Туктамышева (Россия)
203,32
2
Мако Ямашита (Япония)
203,06
3
Евгения Медведева (Россия)
197,91
закончен
Испания / Примера
14:00
ХетафеБетис
2:0
закончен
18:15
БарселонаРеал Мадрид
5:1
закончен
20:30
АлавесВильярреал
2:1
закончен
22:45
СевильяУэска
0:0
1 тайм
Россия / Премьер-Лига
14:00
ЕнисейЛокомотив М
0:3
закончен
16:30
АхматДинамо М
0:0
закончен
19:00
ЦСКАКраснодар
1:2
закончен
Италия / Серия А
14:30
СассуолоБолонья
2:2
закончен
17:00
КальяриКьево
2:1
закончен
17:00
ДженоаУдинезе
2:2
закончен
17:00
СПАЛФрозиноне
0:3
закончен
20:00
МиланСампдория
3:2
закончен
22:30
НаполиРома
0:1
перерыв
Англия / Премьер-лига
16:30
БёрнлиЧелси
0:4
закончен
16:30
Кристал ПэласАрсенал
2:2
закончен
19:00
Манчестер ЮнайтедЭвертон
2:1
закончен
Франция / Лига 1
17:00
РеннРеймс
0:2
закончен
19:00
БордоНицца
0:1
закончен
23:00
МарсельПСЖ
0:0
1 тайм
ФНЛ / Первый дивизион
14:00
Спартак-2Томь
1:1
закончен
14:00
ШинникСочи
1:1
закончен
15:00
РоторТамбов
1:2
закончен
16:00
Авангард КСибирь
3:2
закончен
16:00
ХимкиЧертаново
3:2
закончен
16:00
Нижний НовгородСКА-Хабаровск
0:1
закончен
17:00
ФакелЛуч
1:1
закончен
17:00
Зенит-2Тюмень
0:0
закончен
17:00
БалтикаМордовия
1:0
закончен
17:00
АрмавирКраснодар-2
3:3
закончен
Украина / Премьер-лига
15:00
ЧерноморецКарпаты
0:5
закончен
18:00
Динамо КЛьвов
0:1
закончен
20:30
ВорсклаОлимпик Д
2:1
закончен
Германия / Бундеслига
15:30
НюрнбергАйнтрахт Ф
1:1
закончен
17:30
РБ ЛейпцигШальке-04
0:0
закончен
20:00
ВердерБайер
2:6
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралАк Барс
1:5
закончен
14:00
БарысСибирь
5:2
закончен
14:30
Салават ЮлаевВитязь
2:1
закончен
15:00
АвтомобилистСпартак
2:1 (ОТ)
закончен
16:00
ЙокеритСеверсталь
3:2
закончен
16:30
АвангардТорпедо
1:3
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Чикаго БлэкхоуксЭдмонтон Ойлерз
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Оклахома-Сити ТандерФиникс Санз
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Динамо МнАмур
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НХЛ / регулярный чемпионат
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Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
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05:00
Ванкувер КэнаксМиннесота Уайлд
не начался
Единая лига ВТБ
19:30
ЦСКА Парма
не начался
21:00
Зелена Гура Астана
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Филадельфия СиксерсАтланта Хоукс
не начался
02:00
Индиана ПэйсерсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
02:30
Нью-Йорк НиксБруклин Нетс
не начался
02:30
Майами ХитСакраменто Кингз
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:00
Милуоки БаксТоронто Рэпторс
не начался
03:00
Чикаго БуллзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:30
Сан-Антонио СпёрсДаллас Маверикс
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Денвер НаггетсНью-Орлеан Пеликанс
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«Формула-1». Три пилота сошли, «Мерседес» ужасно ошибается. LIVE

Онлайн-трансляция Гран-при «Формулы-1» в Мексике

В Мексике проходит Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». В соревнованиях принимает участие российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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23:24

Какое-то сумасшествие творится... Боттас совершил ту же самую ошибку, что и Хэмилтон: заблокировал шины и пропустил соперника вперед. Теперь он шестой — как раз позади напарника по «Мерседесу».

23:21

Теперь Ферстаппен — первый, второй — Риккардо, третий — Феттель, четвертый — Райкконен, пятый — Хэмилтон.

23:20

Феттель тут же умчался на пит-стоп и поменял шины на быстрый «ультрасофт». Хэмилтон тоже заехал в боксы, чтобы переобуться.

23:18

Что творится! Риккардо разогнался по внешней траектории, Хэмилтон заблокировал шины и промахнулся мимо поворота! Теперь британец жалуется по радиосвязи, что его шины «мертвы», и спрашивает у механиков, что они делают.

23:15

Хэмилтон может потерять свою третью позицию! Риккардо приблизился к нему вплотную, всего 0,8 секунды!

23:13

Сироткин держится предпоследним, на 16-й позиции. Очередная провальная гонка? Вроде Сергей не допускает серьезных ошибок, но из такого болида, видимо, больше не выжать.

23:11

От болида Хартли тоже отлетают какие-то детали. Может, к нему что-то прицепилось от разваливающейся машины Переса?

23:09

Перес к разочарованию мексиканских болельщиков заканчивает гонку. После столкновения с Оконом из «Форс Индии» Перес съехал на обочину — из передней части его болида посыпались обломки. Местные фанаты на трибунах схватились за головы — раньше Серхио всегда приезжал в очках на домашнем этапе.

23:07

Феттель открыл крыло и обогнал Хэмилтона на повороте! Теперь пилот «Феррари» идет вторым стремительно отрывается от «Хэмилтона! Разница уже больше двух секунд. Немец будет сражаться до последнего.

23:04

Любимец местной публики Перес обогнал Леклерка из «Заубера», поднявшись на восьмое место под овации мексиканцев.

23:02

Феттель подобрался к своему конкуренту Хэмилтону на расстояние трех секунд, обогнав Риккардо из «Ред Булла». Напомним, пилоту «Феррари» надо сегодня побеждать, чтобы сохранить шансы на чемпионство. Но, если Хэмилтона он еще может догнать, то Ферстаппен оторвался от него на 15 секунд. Здесь поможет только питстоп.

23:00

Тем временем что-то странное происходит с Сироткиным. Видимо, машина уже начала сдавать, как это обычно происходит по ходу гонки, — россиянин без видимых причин опустился на 17-ю позицию.

22:58

На трассе виртуальная машина безопасности. Наконец гонка снова возобновляется.

22:56

Вот это да... Пилот «Рено» Карлос Сайнс испытал серьезные проблемы с машиной и вынужден был остановиться. Гонка для него закончена.

22:54

Впрочем, Ферстаппен скоро потеряет свое лидерство: механики уже предупредили его по радиосвязи, что его ждет уже один или даже два питстопа. Хэмилтон имеет все шансы выйти победителем и красиво оформить очередной чемпионский титул.

22:53

Позади 30 кругов. Ферстаппен уверенно держится первым, увеличивая отрыв от Хэмилтона, — уже почти 12 секунд.

22:52

Первые шесть пилотов оторвались от остального пелотона на 40 и более секунд. Феттель недавно обогнал Сироткина уже на один круг.

22:51

Сироткин тем временем прошел Эриксона из «Заубера» и Хартли из «Торо Россо». Теперь россиянин — 15-й.

22:51

На 23-м круге у Хэмилтона стали заметны проблемы с левой передней шиной. Однако его механики уверяют, что в таком же состоянии находятся шины у всех остальных пилотов, так что на питстоп идти пока не нужно.

22:49

Напарник Сироткина по «Уильямсу» едет на второй питстоп. Любопытно. Какие-то проблемы с машиной?

22:47

Риккардо тем временем навязывает серьезную борьбу Хэмилтону за второе место — между ними чуть больше секунды. Самого Риккардо нагоняет Феттель (между ними +1,2 секунды).

22:45

Феттелю необходимо сегодня побеждать, чтобы сохранить теоретические шансы на победу в «Формуле-1». Если этого не произойдет, Хэмилтон может досрочно стать чемпионом. Пока что Феттель довольно далек от своей цели: он четвертый, и Хэмилтон находится впереди.

22:43

Сироткин поднялся на одну позицию — с 19-й на 18-ю.

22:43

После этих заездов в боксы Ферстаппен идет первым, Хэмилтон — второй (+9 секунд), третий — Риккардо (+11). Феттель откатился на четвертую строчку, а его напарник Райкконен — шестой.

22:42

Вот так пилоты располагаются после 15 кругов.

22:40

Вслед за Феттелем шины меняет его партнер по «Феррари» Райкконен. Синхронный питстоп, как у «Мерседеса». Тактика двух лидеров «Формулы-1» на эту гонку довольно похожа.

22:38

Наконец Феттель все же заезжает в боксы. По радиосвязи он уверяет своих механиков, что приложит все силы, чтобы проехать гонку с одним питстопом и не потерять больше драгоценных секунд. Посмотрим, насколько это реально. Позади только 15 кругов, а всего их — 71...

22:36

Ферстаппен шины уже обновил, так что теперь ему остается только идти вперед. Впрочем, скорее всего, у пилота «Ред Булла» будет еще второй питстоп.

22:34

Лидеры теперь таковы: Феттель первый, Ферстаппен — второй (+11 секунд). Однако пилот «Феррари» стремительно теряет свои позиции — он пока не заезжал на питстоп, и шины уже начинают сдавать. Ферстаппен отыгрывает по секунде за один круг, а то и больше.

22:32

Перес, недавно боровшийся за десятое место, стал седьмым благодаря многочисленным заездам соперников в боксы.

22:29

Хэмилтон остановился на питлейн и заменил шины! Теперь британец — четвертый, а его соперник за чемпионство (пусть и довольно номинальный) Феттель из «Феррари» теперь второй. Сразу же вслед за ним Хэмилтоном в боксы заехал его напарник по «Мерседесу» Боттас — синхронный питстоп.

22:28

У Риккардо из «Редбулла» уже пузырятся передние колеса — вот это гонка!

22:27

Два финна Кими Райкконен из «Феррари» и Валттери Боттас из «Мерседеса» активно борются меду собой: первый находится на шестом месте, а второй — на седьмом. Пока что финское дерби выигрывает Боттас, но его соперник не оставляет попыток.

22:31

Сироткин тоже заехал сменить шины и опустился на самую последнюю, 19-ю позицию. Пока не вдохновляет.

22:29

Уже идет 11-й круг. Лидеры все те же. Зато идет очень серьезная борьба за десятое место — первое, с которого начисляются очки, — между Эриксоном из «Заубера» и Пересом из «Форс Индии».

22:25

Лучший круг пока показывает Ферстаппен! Достойно лидера гонки — 1:20,923 минуты.

22:23

Сироктин по-прежнему держится на 15-м месте в 33 секундах от лидера Ферстаппена.

22:20

Пьер Гасли из «Торо Россо» сворачивает на питстоп и меняет шины на суперсофт. Француз стартовал на гиперсофте, поскольку хотел отыграть побольше позиций в начале, и должен был скорее его заменить.

22:18

У Фернандо Алонсо из «Макларена» на болиде тем временем торчит деталь от машины Окона. Испанец остановился на обочине — похоже, гонка для него закончена. Из болида валит дым — ему нанесено слишком серьезное повреждение для того, чтобы продолжать.

22:17

Идет четвертый круг, а тройка лидеров не меняется. Ферстаппен — первый, Хэмилтон — второй (в двух секундах), Риккардо — третий.

22:16

Сироткин стартовал, как обычно, бодро, и поднялся с 19 места на 15-е. Россиянин почти всегда неплохо проводит большую часть гонки, поднимаясь близко к очковой зоне, но затем машина начинает сдавать. Будем надеяться, что сегодня произойдет чудо.

22:15

Вот это да! Эстебан Окон из «Форс Индии» повредил в стартовой толкучке переднее крыло и был вынужден заехать на питстоп, чтобы заменить его, потеряв драгоценные секунды уже в самом начале гонки.

22:14

Хэмилтон тут же выскочил вперед, отодвинув назад два «Ред Булла», однако на первом же повороте Макс Ферстаппен возвращает себе лидирующую позицию. Британец из Мерседеса теперь второй.

22:13

Гонка началась! Желаем удачи Сироткину!

22:12

Пилоты завершили прогревочный круг. Настоящая гонка вот-вот стартует!

22:10

Вот такие условия у сегодняшней гонки: 33 градуса жары, 56%-ая влажность. Какой же ад будет внутри болидов на последних кругах...

22:05

Первый ряд стартового поля Гран-при Мексики завоевали пилоты «Ред Булла» Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен, третий — Льюис Хемилтон из «Мерседеса». Рядом с ним стартует Себастьян Феттель из «Феррари». Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин не смог пробиться во второй сегмент квалификации, показав двадцатое время, но из-за штрафа Пьера Гасли россиянин стартует с девятнадцатой позиции.

22:00

Начало запланировано на 22:10 по московскому времени.

21:40

Добрый вечер, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Представляем вашему вниманию онлайн-трансляцию Гран-при «Формулы-1» в Мексике.