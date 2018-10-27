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«Украл 44 миллиона»: экс-игрока сборной поймали за границей

Экс-игрок сборной России по баскетболу Домани экстрадирован из Черногории

Дмитрий Домани РИА Новости
Дмитрий Домани
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Бывшего игрока сборной России по баскетболу Дмитрия Домани экстрадировали из Черногории в родную страну. Он обвиняется в хищении 44 млн рублей у Российской федерации баскетбола. До этого момента Домани удавалось три года скрываться от следствия. Его бывший начальник Юлия Аникеева, ранее возглавлявшая РФБ, до сих пор находится в розыске.

Экс-игрок сборной России, а также бывший исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрий Домани в субботу, 27 октября, был экстрадирован из Черногории в Россию.

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«Сегодня в сопровождении сотрудников Интерпола МВД и ФСИН России из Черногории доставлен Дмитрий Домани 1974 года рождения, который обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса России («Мошенничество в особо крупном размере»)», — приводит ТАСС слова официального представителя МВД Ирины Волк.

В декабре 2015 года против Домани было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств РФБ.

Предполагается, что бывший игрок заключал фиктивные гражданско-правовые договоры от имени организации и таким образом выводил средства. После возбуждения уголовного дела ему удалось бежать из страны и скрываться в течение нескольких лет. В конце концов Домани был задержан в курортном городе Черногории Херцог-Нови в апреле 2018 года.

«Есть подозрения, что он совершил уголовное преступление, используя должность исполнительного директора Российской федерации баскетбола таким образом, что

еще с несколькими лицами учредил несколько компаний, с которыми договорился и подписал фиктивные контракты в ущерб Федерации в размере около 44 миллионов рублей,

— сообщило управление полиции Черногории в заявлении о поимке беглеца. — Компетентные органы Черногории и России будут контактировать на предмет выдачи данного лица».

Спустя полгода переговоры подошли к концу, и Домани был передан в руки российских правоохранительных органов. Теперь ему грозит до пяти лет тюремного заключения по обвинениям в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

Сам Домани виновным себя не считает — по крайней мере, так он заявлял в своем последнем публичном обращении. Еще до предъявления официальных обвинений в декабре 2015 года его вызвали на допрос в прокуратуру, после чего он на правах рекламы разместил публикацию в издании «Коммерсантъ», где выразил беспокойство за свою жизнь.

«Мой допрос у следователя длился более 12 часов, вопреки всем нормам, предусмотренным уголовно-процессуальным законодательством.

На меня оказывалось давление с целью склонить к оговору экс-президента РФБ Юлию Аникееву в обмен на прекращение моего уголовного преследования. Оснований для дачи показаний против нее не было и быть не может.

Я сомневаюсь в объективности расследования, опасаюсь за свою судьбу и судьбу своей семьи и вынужден находиться за пределами России. У меня нет цели скрываться от следствия и не возвращаться в Россию. Я гражданин и патриот России, неоднократно защищавший ее флаг», — заверил Домани.

Тем не менее он успешно избегал встречи со следствием до 2018 года.

Стоит отметить, что экс-глава РФБ Юлия Аникеева, которую упомянул в своем заявлении Домани, все еще продолжает скрываться.

Она сбежала из-под домашнего ареста осенью 2017 года, незадолго до того, как суд признал ее виновной в хищении 42,8 млн рублей в период с 2013 по 2015 годы. Аникеева переводила средства федерации якобы на создание рекламных роликов, проведение мероприятий и осуществление ремонта, но при этом реальных работ часто не выполнялось. За это суд приговорил ее к 4,5 года лишения свободы.

Именно при Аникеевой Домани стал генеральным менеджером сборной России и исполнительным директором РФБ. Судя по всему, они работали сообща. Также вместе с этими двумя под подозрением оказались главный бухгалтер Михаил Кочарян (скончался два года назад), а также индивидуальный предприниматель Елена Силина, которую осудили на 3,5 года за бухгалтерские услуги Аникеевой.

Теперь пришла пора ответить перед законом и Домани. А ведь когда-то он был известным и уважаемым игроком:

выступал в студенческой баскетбольной лиге в США, участвовал в драфте НБА. Пробившись в профессиональный спорт, Дмитрий защищал цвета московских ЦСКА и «Динамо» и трижды выигрывал чемпионат России.

Конец карьеры он встретил в самарских «Красных Крыльях», после чего сосредоточился на работе функционера, войдя в команду Аникеевой. Возможно, это было одной из его главных ошибок.

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