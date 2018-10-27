«Жить в свободной стране»: Кулемин увезет детей в Канаду

Российский хоккеист Николай Кулемин, выступающий сейчас за магнитогорский «Металлург», продолжает бороться за получение гражданства Канады, где он играл с 2008 по 2014 год за местный клуб «Торонто Мэйпл Лифс».

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Процесс длится уже несколько лет: определенные сложности вызывает тот факт, что Кулемин не прожил в Канаде положенное количество дней, уезжая в Россию на время локаута в 2012 году (тогда НХЛ и профсоюз хоккеистов не договорились о разделении доходов, и игры были на время прекращены), а после завершения контракта с «Торонто» в 2014-м перешел в американский клуб «Нью-Йорк Айлендерс».

Когда хоккеист впервые подал документы на получение гражданства, судья отказал ему, отметив, что Кулемин вовсе не собирался оседать в Канаде, а ехал туда, «куда его влек хоккей», и что его основным местом жительства на самом деле всегда оставалась Россия, куда спортсмен отправился во время забастовки в НХЛ.

Однако Кулемин подал апелляцию на это решение и сделал громкое заявление на судебных слушаниях.

«Россия дала мне многое, однако сейчас мой дом — это Канада. Мои дети заслуживают права жить в свободной и демократической стране», —

цитирует хоккеиста National Post.

Также спортсмен подчеркнул, что очень хотел остаться в «Торонто Мэйпл Лифс», но не сумел договориться о новом контракте. Тем временем в «Нью-Йорк Айлендерс» ему предложили лучшие условия, и влиятельный профсоюз хоккеистов был бы недоволен, если бы Кулемин согласился на гораздо менее выгодный контракт в Торонто, так как это подрывало бы позиции игроков.

«Даже несмотря на то, что моей семье приходилось временно переезжать, чтобы я продолжал свою карьеру, мы сохраняли крепкие связи с Канадой. Мы никогда не подавали заявление на получение постоянного вида на жительство в США. Мы владеем собственностью только в Торонто, — подчеркивал хоккеист. — Мои дети родились в Канаде, и именно здесь мы бы хотели вырастить их.

Я рад быть частью этого общества. Надеюсь, что следующий судья, который будет рассматривать дело о получении гражданства, примет положительное решение, и с нетерпением жду момента, когда смогу вернуться в Канаду».

Видимо, эти слова изменили мнение суда, поскольку апелляция была удовлетворена, и теперь дело рассматривается заново.

«Кулемина привела в Канаду не случайность. Это было его намерением», —

сделал вывод второй судья, который занимается делом в данный момент.

Когда состоится следующее слушание, на котором спортсмен получит возможность окончательно доказать свою правоту, пока неизвестно. Но его слова о праве детей на жизнь в «свободной и демократической стране» уже вызвали серьезное возмущение на родине.

Выходит, что в данный момент, пока Кулемин выступает в России за «Металлург», который принял его в 32 года и положил высокую зарплату, вся его семья проживает в «не свободном и не демократическом» Магнитогорске. Впрочем, сам хоккеист отрицает, что когда-либо произносил такие слова.

«В 2012 году я подал документы на получение канадского гражданства. Сперва мне отказали, так как у меня было недостаточно дней, проведенных в Канаде. На апелляции было принято решение, что мне отказали неправильно, мой файл будет пересмотрен.

Всю информацию по заседаниям выложили в общем доступе. Не думал, что все будет так обсуждаться, для меня это сюрприз.

Сперва ее подхватили в торонтовской газете, а затем — в National Post. Не исключаю, что журналисты что-то добавили, приукрасили, — приводит слова Кулемина «Чемпионат.com». — Фраза «Мои дети заслуживают права жить в свободной стране» больше похожа на отсебятину. Я говорил, что дети родились в Канаде, они ходили в школу, первый язык был английским. Моему сыну девять лет, все это время он жил в Канаде и США».

Хоккеист заверил, что главной причиной, побудившей его запросить канадское гражданство, является желание быть рядом с детьми, если те захотят строить свою жизнь именно в Стране кленового листа.

«Мы могли бы их спокойно навещать, не оформлять никаких виз и избежать прочей волокиты.

Нашей семье нравится в Канаде, мы этого не скрываем. Поэтому и подавали на вид на жительство», — пояснил Кулемин.

Напоследок спортсмен подчеркнул, что никогда не говорил плохого о России и гордится тем, что родился в этой стране.

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