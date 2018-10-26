Медведева и Туктамышева удивляют Канаду. LIVE

- 337177 просмотров Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова обратились к поклонникам
- 283986 просмотров Европарламент одобрил резолюцию по Азовскому морю против РФ
- 206741 просмотр Forbes назвал самых богатых женщин России
- 151780 просмотров Россиянам советуют получить новые полисы ОМС до 1 ноября
- 143862 просмотра Стали известны дата и время прощания с Николаем Караченцовым
- 103482 просмотра Мертвую россиянку пытались вывезти на Украину под видом живой
- 98411 просмотров Военный эксперт из РФ назвал «гарантированный способ уничтожения США»
Прекрасный прокат Елизаветы! Это будет безусловное лидерство на данный момент. И главное — ЕСТЬ ТРОЙНОЙ АКСЕЛЬ!
Елизавета Туктамышева на льду!
63,35 — в итоге только третье промежуточное место у Белл. Рассчитывала на большее, конечно.
Лишь второй уровень за дорожку, а также не докрученные тройные лутц и тулуп, но очень зажигательное и яркое выступление американки.
На льду американка Мэрайа Белл, которая катается под вокал Селин Дион.
Ямашита набирает 66,30 и закономерно выходит на первое место, опережая Эндрюс.
Не сходила с лица Ямашиты улыбка на протяжении всего проката. И очень неплохое выступление, между прочим, бронзовой призерки юниорского чемпионата мира прошлого сезона, где Ямашита уступила только нашим Трусовой и Косторной.
Мако Ямашита из Японии выступает во второй разминке первой.
Это будет первый серьезный старт Медведевой под руководством Брайна Орсера. Восторженно ее встречают трибуны в Лавале.
Вот какие результаты показали первые пять девушек, а сейчас идет вторая разминка, где выступят наши Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева — главные фаворитки этапа!
53,35 — Мацуда выходит на четвертое место, опережая только Паненкову.
Достаточно уверенно каталась Мацуда. С удовольствием и достаточно чисто, но чего-то все же не хватает. Ну и по технике около семи баллов проиграла промежуточному лидеру.
Японка Юра Мацуда закроет первую разминку.
60,47 — Шартран вторая.
Была 11-й на Skate America после короткой программы Шартран, но дома она выступила гораздо сильнее. Был недокрут на одном из прыжков, а также лишь второй уровень вращений. В остальном все четко.
На льду канадка Элейн Шартран.
64,77 — оценка Эндрюс за короткую программу, и она выходит на первое место.
Намного лучше вышел у Эндрюс прокат, чем на Skate America. Она выполнила все прыжки, докрутив и четко выйдя с каждого из них. Пока, конечно, сложности не хватает 17-летней американке, а в остальном все было здорово.
На льду 17-летняя американка Старр Эндрюс.
59,02 — для Пино очень приличный результат. Паненкову отодвигает на вторую строчку из двух канадка.
Зажигательное выступление Алисии. Удачный подбор музыки, и видно было, что девушка наслаждается своим прокатом. Была ошибочка на каскаде 3 лутц + 3 тулуп, но в остальном все было достаточно четко исполнено. И с огоньком дорожка шагов у нее. Приятное выступление. Паненкову обойдет, конечно.
Канадка Алисия Пино на льду. Она, как и Паненкова, дебютирует на взрослом Гран-при.
В самом начале все пошло не так, когда вместо тройного флипа Паненкова прыгнула одинарный, приземлившись на две ноги. Ну и в итоге 51,41. Это очень слабо, конечно.
Неудачным вышел прокат у Паненковой. Зажата была спортсменка, и это, конечно, скажется на оценках. Не получился прокат у Даши...
Итак, Паненкова начинает короткую программу.
Дарья Паненкова, как и Медведева, сменила тренера в межсезонье и теперь работает под руководством Анны Царевой. На последней тренировке перед сегодняшним турниром выполнила всю программу четко. Посмотрим, что будет в соревновательном режиме.
Разминаются вовсю первые пять участниц соревнований. Скоро Дарья Паненкова начнет турнир!
Заливка льда идет в Канаде, и скоро девушки выйдут на первую разминку.
Порядок выхода фигуристок на лед будет следующим:
Первая разминка
1. Дарья Паненкова (Россия) 2. Алисия Пино (Канада) 3. Старр Эндрюс (США) 4. Элейн Шартран (Канада) 5. Юра Мацуда (Япония)
Вторая разминка
6. Мако Ямашита (Япония) 7. Мэрайя Белл (США) 8. Елизавета Туктамышева (Россия) 9. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) 10. Евгения Медведева (Россия) 11. Вакаба Хигучи (Япония)
Сегодня должны были выступать двенадцать спортсменок, но канадка Вероника Малле снялась с соревнований, и их осталось одиннадцать.
Начало соревнований запланировано на 03:45 по московскому времени.
Доброй ночи, уважаемые любители фигурного катания! Приветствуем вас на онлайн-трансляции второго этапа Гран-при, который проходит в канадском Лавале. От России сегодня выступят одиночницы Евгения Медведева (вторая разминка), Елизавета Туктамышева (вторая разминка) и Дарья Паненкова (первая разминка).