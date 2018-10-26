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Фигурное катание / Второй этап Гран-при Skate Canada
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НефтехимикТрактор
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НХЛ / регулярный чемпионат
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Нью-Джерси ДэвилзФлорида Пантерз
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Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Айлендерс
не начался
22:00
Нэшвилл ПредаторзЭдмонтон Ойлерз
не начался
23:00
Калгари ФлэймзВашингтон Кэпиталз
не начался
02:00
Бостон БрюинзМонреаль Канадиенс
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсВиннипег Джетс
не начался
02:00
Коламбус Блю ДжекетсБаффало Сэйбрз
не начался
04:00
Аризона КойотсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
04:00
Миннесота УайлдКолорадо Эвеланш
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзЧикаго Блэкхоукс
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Ванкувер КэнаксПиттсбург Пингвинз
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Нью-Орлеан ПеликансЮта Джаз
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Детройт ПистонсБостон Селтикс
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02:30
Филадельфия СиксерсШарлотт Хорнетс
не начался
02:30
Кливленд КавальерсИндиана Пэйсерс
не начался
02:30
Атланта ХоуксЧикаго Буллз
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизФиникс Санз
не начался
04:00
Майами ХитПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
04:30
Милуоки БаксОрландо Мэджик
не начался
Медведева и Туктамышева удивляют Канаду. LIVE

Онлайн-трансляция Skate Canada

Российская фигуристка Евгения Медведева Skate Canada
Российская фигуристка Евгения Медведева
Видео по теме
В канадском Лавале в рамках второго этапа Гран-при по фигурному катанию Skate Canada стартует женский турнир. От России выступают одиночницы Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и Дарья Паненкова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Трансляция
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05:04

Прекрасный прокат Елизаветы! Это будет безусловное лидерство на данный момент. И главное — ЕСТЬ ТРОЙНОЙ АКСЕЛЬ!

04:59

Елизавета Туктамышева на льду!

04:58

63,35 — в итоге только третье промежуточное место у Белл. Рассчитывала на большее, конечно.

04:57

Лишь второй уровень за дорожку, а также не докрученные тройные лутц и тулуп, но очень зажигательное и яркое выступление американки.

04:52

На льду американка Мэрайа Белл, которая катается под вокал Селин Дион.

04:51

Ямашита набирает 66,30 и закономерно выходит на первое место, опережая Эндрюс.

04:49

Не сходила с лица Ямашиты улыбка на протяжении всего проката. И очень неплохое выступление, между прочим, бронзовой призерки юниорского чемпионата мира прошлого сезона, где Ямашита уступила только нашим Трусовой и Косторной.

04:45

Мако Ямашита из Японии выступает во второй разминке первой.

04:42

Это будет первый серьезный старт Медведевой под руководством Брайна Орсера. Восторженно ее встречают трибуны в Лавале.

04:40

Вот какие результаты показали первые пять девушек, а сейчас идет вторая разминка, где выступят наши Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева — главные фаворитки этапа!

04:35

53,35 — Мацуда выходит на четвертое место, опережая только Паненкову.

04:33

Достаточно уверенно каталась Мацуда. С удовольствием и достаточно чисто, но чего-то все же не хватает. Ну и по технике около семи баллов проиграла промежуточному лидеру.

04:29

Японка Юра Мацуда закроет первую разминку.

04:28

60,47 — Шартран вторая.

04:27

Была 11-й на Skate America после короткой программы Шартран, но дома она выступила гораздо сильнее. Был недокрут на одном из прыжков, а также лишь второй уровень вращений. В остальном все четко.

04:21

На льду канадка Элейн Шартран.

04:20

64,77 — оценка Эндрюс за короткую программу, и она выходит на первое место.

04:18

Намного лучше вышел у Эндрюс прокат, чем на Skate America. Она выполнила все прыжки, докрутив и четко выйдя с каждого из них. Пока, конечно, сложности не хватает 17-летней американке, а в остальном все было здорово.

04:15

На льду 17-летняя американка Старр Эндрюс.

04:13

59,02 — для Пино очень приличный результат. Паненкову отодвигает на вторую строчку из двух канадка.

04:11

Зажигательное выступление Алисии. Удачный подбор музыки, и видно было, что девушка наслаждается своим прокатом. Была ошибочка на каскаде 3 лутц + 3 тулуп, но в остальном все было достаточно четко исполнено. И с огоньком дорожка шагов у нее. Приятное выступление. Паненкову обойдет, конечно.

04:09

Канадка Алисия Пино на льду. Она, как и Паненкова, дебютирует на взрослом Гран-при.

04:08

В самом начале все пошло не так, когда вместо тройного флипа Паненкова прыгнула одинарный, приземлившись на две ноги. Ну и в итоге 51,41. Это очень слабо, конечно.

04:05

Неудачным вышел прокат у Паненковой. Зажата была спортсменка, и это, конечно, скажется на оценках. Не получился прокат у Даши...

04:00

Итак, Паненкова начинает короткую программу.

03:58

Дарья Паненкова, как и Медведева, сменила тренера в межсезонье и теперь работает под руководством Анны Царевой. На последней тренировке перед сегодняшним турниром выполнила всю программу четко. Посмотрим, что будет в соревновательном режиме.

03:55

Разминаются вовсю первые пять участниц соревнований. Скоро Дарья Паненкова начнет турнир!

03:45

Заливка льда идет в Канаде, и скоро девушки выйдут на первую разминку.

03:40

Порядок выхода фигуристок на лед будет следующим:

Первая разминка

1. Дарья Паненкова (Россия) 2. Алисия Пино (Канада) 3. Старр Эндрюс (США) 4. Элейн Шартран (Канада) 5. Юра Мацуда (Япония)

Вторая разминка

6. Мако Ямашита (Япония) 7. Мэрайя Белл (США) 8. Елизавета Туктамышева (Россия) 9. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) 10. Евгения Медведева (Россия) 11. Вакаба Хигучи (Япония)

03:35

Сегодня должны были выступать двенадцать спортсменок, но канадка Вероника Малле снялась с соревнований, и их осталось одиннадцать.

03:05

Начало соревнований запланировано на 03:45 по московскому времени.

03:00

Доброй ночи, уважаемые любители фигурного катания! Приветствуем вас на онлайн-трансляции второго этапа Гран-при, который проходит в канадском Лавале. От России сегодня выступят одиночницы Евгения Медведева (вторая разминка), Елизавета Туктамышева (вторая разминка) и Дарья Паненкова (первая разминка).