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Ненавистный капитан: фанаты гонят Глушакова из «Спартака»

Фанаты «Спартака» требуют разорвать контракт с Глушаковым

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков РИА Новости
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков
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Болельщики «Спартака» после отставки Массимо Карреры с поста главного тренера ополчились не только на руководство клуба, но и на капитана команды Дениса Глушакова. Фанаты требуют отстранить игрока от тренировок с основой, а также разорвать с ним контракт, который истекает летом 2020 года.

Увольнение Массимо Карреры с поста главного тренера «Спартака» ожидаемо было воспринято болельщиками «народной команды» крайне негативно. Под огромную волну критики и недовольных высказываний попали не только представители руководства клуба, но и футболисты.

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Среди игроков наибольшую долю оскорблений в свой адрес получил капитан команды Денис Глушаков, который не выходил на поле в составе основы с середины сентября. Тогда еще главный тренер красно-белых Массимо Каррера принял решение отстранить от тренировочного процесса с командой 31-летнего полузащитника, а вместе с ним и защитника Андрея Ещенко. Оба футболиста положительно оценили стихотворение известного актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова, в котором тот критикует итальянца.

После этого дела в клубе пошли не самым лучшим образом: при Каррере москвичи провели без Глушакова и Ещенко семь матчей во всех турнирах, в которых одержали две победы (над «Черноморцем» и «Енисеем») и потерпели три поражения. Последним стало фиаско с тульским «Арсеналом» в домашнем матче в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). На следующий день Каррера был отправлен в отставку, а Глушаков с Ещенко сразу же возвращены в основной состав команды.

И если на реабилитацию правого защитника красно-белых фанаты «Спартака» в большинстве своем отреагировали спокойно, то возвращение Глушакова было раскритиковано едва ли не всеми болельщиками.

Так, главное объединение болельщиков «Фратрия» потребовало от руководства московского клуба отстранить опытного полузащитника от матчей с основной командой.

«Мы требуем отстранить Дениса Глушакова от матчей основы в связи с нарушением основных спортивных принципов и ненадлежащим исполнением роли капитана команды», — говорится в заявлении «Фратрии».

Другая инициативная группа фанатов отправила в адрес боссов клуба более объемное заявление с требованием уволить вице-президента клуба Наиля Измайлова, генерального директора Сергея Родионова, а также расторгнуть контракт с Глушаковым.

По мнению болельщиков, 31-летний футболист негативно влияет на атмосферу в команде, а также обвинили его в предательстве и саботаже против Карреры.

Более того, 24 октября итальянский специалист провел пресс-конференцию, в которой не только попрощался с футболистами, работниками клуба и болельщиками «Спартака», но и ответил на вопрос об его отношениях с Глушаковым. К слову, за день до встречей с прессой Каррера устроил прощальный ужин с игроками команды, и капитана «Спартака» там не оказалось.

«Да, Глушакова не было на ужине. Ещенко был, а Дениса — нет. У меня не было ни с кем проблем. В том числе и с капитаном команды. Более того, в прошлом сезоне я способствовал продлению его контракта. Если потом наши отношения ухудшились, это произошло не с моей стороны, а с его.

Связана ли его отстранение от основной команды с тем лайком в инстаграме? Нет. Дело в других вещах, которые я знаю, которые читал, слышал и видел. Но я не змея, поэтому это останется со мной»,

— сказал Каррера, лишь косвенно подтвердив, что у него с игроком все-таки был конфликт.

На какой почве и что стало причиной — итальянец тактично умолчал и не стал выносить сор из избы.

После пресс-конференции Каррера вышел к толпе болельщиков «Спартака», которые ожидали его на протяжении нескольких часов у здания МИА «Россия сегодня». Помимо лозунгов в поддержку тренера звучали и оскорбления в адрес Глушакова.

Сам полузащитник вскоре выразил желание провести встречу с фанатами клуба, чтобы выяснить причины подобной ненависти по отношению к нему. Глушаков желает понять, почему если не во всех, то во многих неудачах «Спартака» виноватым считают именно его, а также обвиняют футболиста в «сливе» Карреры из команды.

«Да, это в моих планах. Простите, больше ничего сказать не могу», — цитирует Глушакова Sport24.

К слову, об отношениях с Каррерой. Сам полузащитник одним из последних среди игроков «Спартака» написал у себя в инстаграме обращение к итальянскому тренеру и поблагодарил его за совместную работу. Правда, выделил Глушаков почему-то именно сезон-2016/17, когда красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами.

«Хочу поблагодарить Массимо Карреру за чемпионский сезон. Именно с этим тренером мы добились долгожданного успеха в чемпионате. Уверен, что у него все будет хорошо!» — написал Глушаков.

Будущее Дениса в «Спартаке» со стороны выглядит слишком туманно и вызывает много вопросов. Интересно, что сразу же после новости об отставке Карреры Измайлов у себя телеграме написал о возвращении Глушакова с Ещенко в основной состав. Более того, вице-президент клуба уточнил, что оба футболиста поедут со «Спартаком» в Глазго на гостевой матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы с «Рейнджерс».

Однако оба футболиста остались в Москве вместе с Александром Самедовым, Луисом Адриано и Педро Рошей.

Данное решение объяснил временно исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо.

«Мы приняли это решение, так как в понедельник у нас игра против «Рубина» в Казани, у нас будет ротация. Глушаков и Ещенко не тренировались с нами, им нужно провести три хороших полноценных тренировки за это время», — сказал испанец.

Болельщики же настроены к Денису крайне негативно и желают, чтобы футболист покинул команду. Однако с этим могут быть большие проблемы.

У Глушакова контракт со «Спартаком» рассчитан до 31 мая 2020 года. Его зарплата, по некоторым данным, составляет €2,5 млн в год.

Кроме того, в его контракте прописаны пункты о бонусах за участие в чемпионате, Олимп — Кубке России и европейских турнирах, а сам Глушаков является одним из самых высокооплачиваемых игроков не только в «Спартаке», но и в РПЛ. Среди российских команд трудно найти кого-то, кто способен соответствовать финансовым требованиям игрока, если тот не будет согласен идти на понижение в зарплате.

Глушаков перешел в «Спартак» из московского «Локомотива» в июне 2013 года. За этот период он провел в составе красно-белых 156 матчей, в которых забил 20 мячей и отдал десять голевых передач. Со «Спартаком» Глушаков стал чемпионом страны, а также выиграл Суперкубок России.

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