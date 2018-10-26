«Фанаты ЦСКА не прыгали»: в Италии признали свою вину

26 октября полиция Рима объявила, что болельщики ЦСКА, находившиеся на эскалаторе на станции метро «Республика» в момент его поломки, приведшей к травмам 16 человек, не прыгали.

Данный факт был установлен полицейскими в процессе изучения записей камер видеонаблюдения, работающих в метро Вечного города.

Из-за поломки эскалатора в день матча «Ромы» с ЦСКА пострадали 16 болельщиков армейского клуба, приехавшие на игру из России.

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Мэр Рима и чиновники тут же обвинили в произошедшем болельщиков ЦСКА, которые якобы в нетрезвом состоянии прыгали на эскалаторе, что и привело к его поломке.

Однако очевидцы из России опровергли эту информацию. Позже выяснилось, что эскалатор требовал ремонта еще в 2015 году.

Напомним, что сразу после инцидента, происшедшего 23 октября перед матчем третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов «Рома» – ЦСКА, глава МВД Италии и вице-премьер Маттео Сальвини заявил о том, что причиной обрушения эскалатора могло стать поведение российских фанатов.

«Мне кажется, там были десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды, которые творили бардак. А эскалаторы сделаны не для того, чтобы на них прыгали», – резко заявил Сальвини в телеэфире.

С аналогичным заявлением выступила и мэр Рима Вирджиния Раджи, свалившая всю вину на российских граждан.

«Свидетели видели, что на эскалаторе танцевали и прыгали. Мы здесь для того, чтобы разобраться в случившемся,

— рассказала глава города на месте происшествия.

— Мы готовы помочь пострадавшим и их семьям. Знаю, что уже начато расследование. Хочу выразить свою поддержку пострадавшим. Рим сделает для них и для их семей все, что им необходимо в настоящий момент».

В то же время болельщики ЦСКА категорически отвергали версию о прыжках и беспорядках на эскалаторе, зато отмечали, что скорую помощь пришлось дожидаться около сорока минут, хотя происшествие случилось фактически в центре столицы Италии.

В итоге один из болельщиков едва не потерял стопу, однако врачам все же удалось избежать ампутации.

Позже Сальвини в той же передаче согласился с ведущим программы, что обслуживаение некоторых станций в римском метрополетене не проводилось годами и добавил, что ожидал большего от властей города.

Также стало известно, что компания Atac, обслуживающая римское метро, в данный момент находится в плачевном финансовом положении, а поломки эскалаторов в последние два года случались в Риме как минимум дважды, и в одном случае в результате такого инцидента погибла женщина.

Прокуратура Рима завела дело в связи с инцидентом 23 октября, а городская служба транспорта назначила ведомственную проверку.

Как сообщило накануне ANSA, эскалатор в метро Рима, на котором получили травмы болельщики ЦСКА, уже давно нуждался в ремонте.

Компания Atac просила починить его еще в 2015 году. Спустя год она повторила запрос, заявив о необходимости срочного вмешательства. Однако средства на ремонт выделены не были ни после первого, ни после второго запроса.

На видео, снятом болельщиками ЦСКА, видно, как эскалатор, работающий на спуск в метро, резко ускоряется, а люди не успевают сходить с него на платформу, что приводит к давке и травмам пассажиров.

При этом никаких прыжков в исполнении российских болельщиков на том видео нет и в помине.

Как рассказал агентству «Р-Спорт» на следующий день после аварии поверенный в делах российского посольства в Италии Максим Бурляй, трое из 16-ти пострадавших находились в тяжелом состоянии, а восьмерых уже выписали.

Он также отметил, что в больницу попали четверо граждан Украины.

Ранее в российском посольстве рассказали, что пострадавших продержат в больнице от 48 часов до семи дней. Важной деталью является тот факт, что все раненые поступили в трезвом состоянии.

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